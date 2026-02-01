Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott lehetőséget a Newcastle United elleni mérkőzésen. A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal visszakerült a védelem jobb oldalára, miután a holland Jeremie Frimpong sérülést szenvedett a Qarabag elleni BL-mérkőzésen.

Szoboszlai a Liverpool egyik legstabilabb játékosa

Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

A szombat esti találkozó elején jobban futballozott a Newcastle, meg is szerezte a vezetést az első félidőben, azonban a francia Hugo Ekitiké duplájával még az első játékrészben fordítani tudott a Liverpool, amely onnantól kezdve már teljességgel kontroll alatt tartotta a meccset, a második félidőben pedig növelni tudta az előnyét és végül könnyed győzelmet aratott.

​Szoboszlai jobbhátvédként is stabil, Kerkez olyat tett, amit a szezonban még senki a Liverpoolból

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is fontos tagja volt a Liverpoolnak. A válogatott csapatkapitánya rengeteget dolgozott jobbhátvédként, a meccs végén pedig az ő szöglete után született meg a Liverpool negyedik gólja. Kerkez Milos is magabiztos teljesítményt nyújtott, nem mellesleg az első félidőben Ekitiké az ő 40 méteres indítása után lőtte azt a gólt, amivel a Liverpool fordítani tudott. A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok mindkét magyar játékosnak remek osztályzatokat adtak.

A liverpool.com portálon Szoboszlai és Kerkez is 7-es osztályzatot kapott. Szoboszlairól azt írják, hogy stabil teljesítményt nyújtott, védekezésben kevés teret engedett az ellenfeleinek, előrefelé pedig több éles, pontos passzt is kiosztott. Az ő hosszú indításából volt az első félidőben egy nagy helyzete Mohamed Szalah-nak.

Szoboszlai Dominik rengeteget dolgozott jobb hátvédként

Fotó: Paul Ellis/AFP

Kerkezről azt írják, hogy lassú kezdés után fokozatosan belelendült a játékba. Megemlítik, hogy nem sikerült jól zárnia a szöget, amikor Anthony Gordon a Newcastle gólját lőtte, azonban kiemelik, hogy remek passzal készítette elé Ekitiké gólját, amivel a Liverpool átvette a vezetést. Hangsúlyozzák, hogy a támadó harmadban is veszélyt jelentett, köszönhetően bátor, felfutásokkal tarkított játékának.

A goal.com angol nyelvű kiadása Szoboszlainak 8-ast adott, míg a gólpasszt kiosztó Kerkeznek csak 6-ost. Szoboszlairól azt írják, hogy középpályásként is megbízható opcióvá nőtte ki magát jobbhátvédként, és számos kiváló beadással hívta fel magára a figyelmet. Kerkezről röviden annyit írnak, hogy nem védekezett elég szorosan Gordonnal szemben a Newcastle vezető góljánál, viszont egy fantasztikus passzal indította Ekitikét a második találata előtt.