Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott lehetőséget a Newcastle United elleni mérkőzésen. A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal visszakerült a védelem jobb oldalára, miután a holland Jeremie Frimpong sérülést szenvedett a Qarabag elleni BL-mérkőzésen.
A szombat esti találkozó elején jobban futballozott a Newcastle, meg is szerezte a vezetést az első félidőben, azonban a francia Hugo Ekitiké duplájával még az első játékrészben fordítani tudott a Liverpool, amely onnantól kezdve már teljességgel kontroll alatt tartotta a meccset, a második félidőben pedig növelni tudta az előnyét és végül könnyed győzelmet aratott.
Szoboszlai jobbhátvédként is stabil, Kerkez olyat tett, amit a szezonban még senki a Liverpoolból
Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is fontos tagja volt a Liverpoolnak. A válogatott csapatkapitánya rengeteget dolgozott jobbhátvédként, a meccs végén pedig az ő szöglete után született meg a Liverpool negyedik gólja. Kerkez Milos is magabiztos teljesítményt nyújtott, nem mellesleg az első félidőben Ekitiké az ő 40 méteres indítása után lőtte azt a gólt, amivel a Liverpool fordítani tudott. A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok mindkét magyar játékosnak remek osztályzatokat adtak.
A liverpool.com portálon Szoboszlai és Kerkez is 7-es osztályzatot kapott. Szoboszlairól azt írják, hogy stabil teljesítményt nyújtott, védekezésben kevés teret engedett az ellenfeleinek, előrefelé pedig több éles, pontos passzt is kiosztott. Az ő hosszú indításából volt az első félidőben egy nagy helyzete Mohamed Szalah-nak.
Kerkezről azt írják, hogy lassú kezdés után fokozatosan belelendült a játékba. Megemlítik, hogy nem sikerült jól zárnia a szöget, amikor Anthony Gordon a Newcastle gólját lőtte, azonban kiemelik, hogy remek passzal készítette elé Ekitiké gólját, amivel a Liverpool átvette a vezetést. Hangsúlyozzák, hogy a támadó harmadban is veszélyt jelentett, köszönhetően bátor, felfutásokkal tarkított játékának.
A goal.com angol nyelvű kiadása Szoboszlainak 8-ast adott, míg a gólpasszt kiosztó Kerkeznek csak 6-ost. Szoboszlairól azt írják, hogy középpályásként is megbízható opcióvá nőtte ki magát jobbhátvédként, és számos kiváló beadással hívta fel magára a figyelmet. Kerkezről röviden annyit írnak, hogy nem védekezett elég szorosan Gordonnal szemben a Newcastle vezető góljánál, viszont egy fantasztikus passzal indította Ekitikét a második találata előtt.
A Liverpool Echo szintén 7-es osztályzatot adott mindkét magyar futballistának. Szoboszlairól azt írják, hogy a meccs elején nem igazán vállalkozott felfutásokra, de védekezésben elég stabil volt, és a szünet után egyre nagyobb veszélyt jelentett támadásban. Kerkezzel kapcsolatban kiemelik, hogy az első félidőben meggyűlt a baja Anthony Elangával, mellette pedig hibázott, amikor teret engedett Gordonnak a Newcastle vezető góljánál. Ugyanakkor jó helyzetfelismeréssel indította Ekitikét a második találata előtt, és összességében jelentősen javult a teljesítménye a folytatásra.
A This is Anfield mindkét magyar játékosnak 8-ast adott. Szoboszlairól kiemelik, hogy jobbhátvédként nem tudja annyira befolyásolni a Liverpool játékát, de így is volt egy veszélyes lövése, amit Nick Pope-nak hárítania kellett. Megjegyzik, hogy hasznos volt a játékszervezésben, de így sem tudta kihozni magából a legtöbbet, pedig ő az idei szezon egyik legjobb Liverpool-játékosa. Védekezésben nagyon jó volt egy az egy elleni helyzetekben, amire a második félidőben több alkalommal is szükség volt.
Kerkezről azt írják, hogy fantasztikus volt a helyzetfelismerése Ekitiké második góljánál és olyasmit csinált, amit az idei szezonban nem nagyon tettek még meg a Liverpool játékosai. Látta a kínálkozó lehetőséget, hogy kiugrassa a csatárt, és egy tökéletesen súlyozott labdával meg is tette ezt. A többi portállal ellentétben itt azt írják, hogy Anthony Gordon góljánál a közelben volt, de nem volt elég ideje arra, hogy jól tudja blokkolni a lövést. Megjegyzik, hogy a meccs végén összeszólalkozott Dan Burnnel, miután a Newcastle csapatkapitánya feleslegesen nekirohant Cody Gakpónak, miközben a labda játékban sem volt, ezért pedig plusz ponttal jutalmazták.
A Liverpool legközelebb jövő vasárnap lép pályára a Premier League-ben. Arne Slot együttese a második helyen álló Manchester Cityt fogadja majd az Anfielden.
