Nagyon nagy bajban vannak az osztrákok

Ezt látnia kell!

Soha nem volt ekkora a baj: előreállították a végítélet óráját

Az angol labdarúgó-bajnokság 24. fordulójában a bajnoki címvédő Liverpool 4-1-re legyőzte a Newcastle United csapatát az Anfielden. A találkozón Szoboszlai Dominik jobbhátvédként futballozott, Kerkez Milos pedig először osztott ki gólpasszt a Liverpool játékosaként. A Vörösök az első forduló óta először lőttek négy gólt egy hazai bajnoki mérkőzésen, így a Liverpool csapatával foglalkozó portálok remek osztályzatokat adtak a játékosainak. Nézzük, hogy értékelték Szoboszlait és gólpasszt jegyző Kerkezt.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdőként kapott lehetőséget a Newcastle United elleni mérkőzésen. A magyar válogatott csapatkapitánya ezúttal visszakerült a védelem jobb oldalára, miután a holland Jeremie Frimpong sérülést szenvedett a Qarabag elleni BL-mérkőzésen

Szoboszlai remekelt a Liverpool hét közi BL-meccsén is
Szoboszlai a Liverpool egyik legstabilabb játékosa
Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

A szombat esti találkozó elején jobban futballozott a Newcastle, meg is szerezte a vezetést az első félidőben, azonban a francia Hugo Ekitiké duplájával még az első játékrészben fordítani tudott a Liverpool, amely onnantól kezdve már teljességgel kontroll alatt tartotta a meccset, a második félidőben pedig növelni tudta az előnyét és végül könnyed győzelmet aratott.

​Szoboszlai jobbhátvédként is stabil, Kerkez olyat tett, amit a szezonban még senki a Liverpoolból

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is fontos tagja volt a Liverpoolnak. A válogatott csapatkapitánya rengeteget dolgozott jobbhátvédként, a meccs végén pedig az ő szöglete után született meg a Liverpool negyedik gólja. Kerkez Milos is magabiztos teljesítményt nyújtott, nem mellesleg az első félidőben Ekitiké az ő 40 méteres indítása után lőtte azt a gólt, amivel a Liverpool fordítani tudott.  A találkozó után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok mindkét magyar játékosnak remek osztályzatokat adtak. 

A liverpool.com portálon Szoboszlai és Kerkez is 7-es osztályzatot kapott. Szoboszlairól azt írják, hogy stabil teljesítményt nyújtott, védekezésben kevés teret engedett az ellenfeleinek, előrefelé pedig több éles, pontos passzt is kiosztott. Az ő hosszú indításából volt az első félidőben egy nagy helyzete Mohamed Szalah-nak. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) vies with Newcastle United's English midfielder #11 Harvey Barnes (R) during the English Premier League football match between Liverpool and Newcastle United at Anfield in Liverpool, north west England on January 31, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik rengeteget dolgozott jobb hátvédként
Fotó: Paul Ellis/AFP

Kerkezről azt írják, hogy lassú kezdés után fokozatosan belelendült a játékba. Megemlítik, hogy nem sikerült jól zárnia a szöget, amikor Anthony Gordon a Newcastle gólját lőtte, azonban kiemelik, hogy remek passzal készítette elé Ekitiké gólját, amivel a Liverpool átvette a vezetést. Hangsúlyozzák, hogy a támadó harmadban is veszélyt jelentett, köszönhetően bátor, felfutásokkal tarkított játékának.

A goal.com angol nyelvű kiadása Szoboszlainak 8-ast adott, míg a gólpasszt kiosztó Kerkeznek csak 6-ost. Szoboszlairól azt írják, hogy középpályásként is megbízható opcióvá nőtte ki magát jobbhátvédként, és számos kiváló beadással hívta fel magára a figyelmet. Kerkezről röviden annyit írnak, hogy nem védekezett elég szorosan Gordonnal szemben a Newcastle vezető góljánál, viszont egy fantasztikus passzal indította Ekitikét a második találata előtt.

A Liverpool Echo szintén 7-es osztályzatot adott mindkét magyar futballistának. Szoboszlairól azt írják, hogy a meccs elején nem igazán vállalkozott felfutásokra, de védekezésben elég stabil volt, és a szünet után egyre nagyobb veszélyt jelentett támadásban. Kerkezzel kapcsolatban kiemelik, hogy az első félidőben meggyűlt a baja Anthony Elangával, mellette pedig hibázott, amikor teret engedett Gordonnak a Newcastle vezető góljánál. Ugyanakkor jó helyzetfelismeréssel indította Ekitikét a második találata előtt, és összességében jelentősen javult a teljesítménye a folytatásra. 

Milos Kerkez of Liverpool is seen during the Premier League match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, England, on December 13, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Kerkez Milos először adott gólpasszt a Premier League-ben Pool-játékosként
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

A This is Anfield mindkét magyar játékosnak 8-ast adott. Szoboszlairól kiemelik, hogy jobbhátvédként nem tudja annyira befolyásolni a Liverpool játékát, de így is volt egy veszélyes lövése, amit Nick Pope-nak hárítania kellett. Megjegyzik, hogy hasznos volt a játékszervezésben, de így sem tudta kihozni magából a legtöbbet, pedig ő az idei szezon egyik legjobb Liverpool-játékosa. Védekezésben nagyon jó volt egy az egy elleni helyzetekben, amire a második félidőben több alkalommal is szükség volt.

Kerkezről azt írják, hogy fantasztikus volt a helyzetfelismerése Ekitiké második góljánál és olyasmit csinált, amit az idei szezonban nem nagyon tettek még meg a Liverpool játékosai. Látta a kínálkozó lehetőséget, hogy kiugrassa a csatárt, és egy tökéletesen súlyozott labdával meg is tette ezt. A többi portállal ellentétben itt azt írják, hogy Anthony Gordon góljánál a közelben volt, de nem volt elég ideje arra, hogy jól tudja blokkolni a lövést. Megjegyzik, hogy a meccs végén összeszólalkozott Dan Burnnel, miután a Newcastle csapatkapitánya feleslegesen nekirohant Cody Gakpónak, miközben a labda játékban sem volt, ezért pedig plusz ponttal jutalmazták.

A Liverpool legközelebb jövő vasárnap lép pályára a Premier League-ben. Arne Slot együttese a második helyen álló Manchester Cityt fogadja majd az Anfielden. 

