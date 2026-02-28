Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool szombat délután a kiesés elől menekülő West Ham Unitedet fogadta az angol Premier League 28. fordulójában. A Vörösök számára izgalmasan alakult a hét, hiszen a Galatasaray személyében egy kellemetlen ellenfelet kaptak a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, míg a PL-ben egy olyan csapatot kellett fogadniuk, amely négy tétmérkőzés óta veretlen.
Szoboszlai és Kerkez is a kezdőcsapatban kapott helyet
A találkozót megelőzően olyan híreket lehetett olvasni, miszerint Szoboszlai Dominik megsérült a Liverpool egyik edzésén, így kérdésessé vált a West ham United elleni játéka. Arne Slot döntéséből azonban kiderült, hogy az Anfield Papers nevű szurkolói oldal álhírt közölt, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya – szokás szerint – bekerült a kezdőcsapatba, ráadásul nem jobbhátvédnek, hanem középpályásnak.
Szoboszlai „alternatív” pozícióját Joe Gomez foglalta el, további változtatás a Nottingham Forest elleni bajnokihoz képest nem is történt, ugyanúgy Cody Gakpo, Hugo Ekitiké és Mohamed Szalah szerepelt a támadósorban.
Nem kegyelmezett a Liverpool, rögtön a gázra lépett
Slot szemében így nézhetett ki az ideális kezdés, hiszen mindössze öt perc kellett ahhoz, hogy a csapata megszerezze a vezetést: Szoboszlai szöglete után nem tudtak felszabadítani a Kalapácsosok, ezt pedig Ekitiké büntette meg, aki takarásból vette be Mads Hermansen kapuját. A vendégek minimálisan feléledtek a bekapott gól után, ám a Liverpool hamar belerondított a képbe, amikor Szoboszlai szögletrúgását Van Dijk fejelte a hálóba. Érdekesség, hogy a holland csapatkapitány Tóth Alex debütálásán is gólt szerzett, és akkor is a magyar középpályás előkészítéséből.
A 31. percben a hazaiak kapusa, Alisson ijesztett rá a közönségre, amikor nemes egyszerűséggel belerúgta a labdát a West Ham támadójába, de szerencséjére ezt olyan erővel tette, hogy Jarrod Bowen nem tudott reagálni rá. Aztán az első félidő végén megérkezett a harmadik liverpooli találat, szintén sarokrúgásból, ezúttal Szalah tekerte be a labdát, amit Ekitiké lekészített, Alexis Mac Allister pedig kapásból a hálóba rúgott.
Hidegzuhany után megnyugtatás
Nuno Espírito Santo legénysége sokkal jobban kezdte a második félidőt, ezt jól bizonyítja, hogy már a 49. percben összejött a szépítés. Malick Diouf gurította középre a labdát, a teljesen üresen érkező Tomas Soucek pedig túljárt Alisson eszén. Ezt követően a Liverpool trénere kicsit frusztráltabb lett a pálya szélén, aggódva figyelte a West Ham szögleteit, de aztán a 70. percben a korábban nagy helyzetet elpuskázó Cody Gakpo visszaállította a háromgólos különbséget. Slot két változtatást készült eszközölni a csapatán, de még mielőtt ezt megtehette volna, Taty Castellanos újraélesztette a londoni reményeket egy góllal.
Az apró bökkenő nem változtatott a terveken, beállt a sérülésből visszatérő Jeremie Frimpong, valamint az a Rio Ngumoha is, akit a találkozót megelőzően a kezdőcsapatba tippeltek. A cserék hatása meg is látszódott, hiszen többek között a holland villanása is kellett ahhoz, hogy a Liverpool megszerezze a meccs hetedik, egyben mindent eldöntő találatát. Ngumoha mellett még egy másik hazai tehetség, Trey Nyoni is lehetőséget kapott, de az eredmény innentől kezdve már nem változott.
A Liverpool tehát, bár nem gól nélkül hozta le a találkozót, megnyerte a maga mérkőzését, és 48 megszerzett pontjával a tabella ötödik helyén áll, míg a West Ham továbbra is maradt a kiesőzónában. Ezzel párhuzamosan az Everton 3-2-es győzelmet aratott a Newcastle ellen, a Brentford pedig egy elképesztő, hétgólos mérkőzésen nyert a Burnley otthonában.
