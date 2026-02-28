Live
Az angol Premier League 28. fordulójában a Szoboszlai Dominikkel és Kerkez Milossal felálló Liverpool magabiztos győzelmet aratott a West Ham United ellen. Ráadásul Szoboszlai a második gólhoz assziszttal járult hozzá, pontos szögletét Virgil van Dijk fejelte az ellenfél kapujába.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata, a Liverpool szombat délután a kiesés elől menekülő West Ham Unitedet fogadta az angol Premier League 28. fordulójában. A Vörösök számára izgalmasan alakult a hét, hiszen a Galatasaray személyében egy kellemetlen ellenfelet kaptak a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, míg a PL-ben egy olyan csapatot kellett fogadniuk, amely négy tétmérkőzés óta veretlen. 

Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk (C) celebrates with Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) after scoring their second goal during the English Premier League football match between Liverpool and West Ham United at Anfield in Liverpool, north west England on February 28, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Hugo Ekitiké és Virgil van Dijk gólt, míg Szoboszlai Dominik asszisztot jegyzett
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai és Kerkez is a kezdőcsapatban kapott helyet

A találkozót megelőzően olyan híreket lehetett olvasni, miszerint Szoboszlai Dominik megsérült a Liverpool egyik edzésén, így kérdésessé vált a West ham United elleni játéka. Arne Slot döntéséből azonban kiderült, hogy az Anfield Papers nevű szurkolói oldal álhírt közölt, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya – szokás szerint – bekerült a kezdőcsapatba, ráadásul nem jobbhátvédnek, hanem középpályásnak. 

Szoboszlai „alternatív” pozícióját Joe Gomez foglalta el, további változtatás a Nottingham Forest elleni bajnokihoz képest nem is történt, ugyanúgy Cody Gakpo, Hugo Ekitiké és Mohamed Szalah szerepelt a támadósorban. 

Nem kegyelmezett a Liverpool, rögtön a gázra lépett

Slot szemében így nézhetett ki az ideális kezdés, hiszen mindössze öt perc kellett ahhoz, hogy a csapata megszerezze a vezetést: Szoboszlai szöglete után nem tudtak felszabadítani a Kalapácsosok, ezt pedig Ekitiké büntette meg, aki takarásból vette be Mads Hermansen kapuját. A vendégek minimálisan feléledtek a bekapott gól után, ám a Liverpool hamar belerondított a képbe, amikor Szoboszlai szögletrúgását Van Dijk fejelte a hálóba. Érdekesség, hogy a holland csapatkapitány Tóth Alex debütálásán is gólt szerzett, és akkor is a magyar középpályás előkészítéséből.

A 31. percben a hazaiak kapusa, Alisson ijesztett rá a közönségre, amikor nemes egyszerűséggel belerúgta a labdát a West Ham támadójába, de szerencséjére ezt olyan erővel tette, hogy Jarrod Bowen nem tudott reagálni rá. Aztán az első félidő végén megérkezett a harmadik liverpooli találat, szintén sarokrúgásból, ezúttal Szalah tekerte be a labdát, amit Ekitiké lekészített, Alexis Mac Allister pedig kapásból a hálóba rúgott.

Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk celebrates after scoring their second goal during the English Premier League football match between Liverpool and West Ham United at Anfield in Liverpool, north west England on February 28, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Van Dijk szerezte a második gólt
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Hidegzuhany után megnyugtatás

Nuno Espírito Santo legénysége sokkal jobban kezdte a második félidőt, ezt jól bizonyítja, hogy már a 49. percben összejött a szépítés. Malick Diouf gurította középre a labdát, a teljesen üresen érkező Tomas Soucek pedig túljárt Alisson eszén. Ezt követően a Liverpool trénere kicsit frusztráltabb lett a pálya szélén, aggódva figyelte a West Ham szögleteit, de aztán a 70. percben a korábban nagy helyzetet elpuskázó Cody Gakpo visszaállította a háromgólos különbséget. Slot két változtatást készült eszközölni a csapatán, de még mielőtt ezt megtehette volna, Taty Castellanos újraélesztette a londoni reményeket egy góllal.

Az apró bökkenő nem változtatott a terveken, beállt a sérülésből visszatérő Jeremie Frimpong, valamint az a Rio Ngumoha is, akit a találkozót megelőzően a kezdőcsapatba tippeltek. A cserék hatása meg is látszódott, hiszen többek között a holland villanása is kellett ahhoz, hogy a Liverpool megszerezze a meccs hetedik, egyben mindent eldöntő találatát. Ngumoha mellett még egy másik hazai tehetség, Trey Nyoni is lehetőséget kapott, de az eredmény innentől kezdve már nem változott.

West Ham United's Argentinian striker #11 Taty Castellanos (R) heads in their second goal during the English Premier League football match between Liverpool and West Ham United at Anfield in Liverpool, north west England on February 28, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Taty Castellanos góllal jelentkezett
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpool tehát, bár nem gól nélkül hozta le a találkozót, megnyerte a maga mérkőzését, és 48 megszerzett pontjával a tabella ötödik helyén áll, míg a West Ham továbbra is maradt a kiesőzónában. Ezzel párhuzamosan az Everton 3-2-es győzelmet aratott a Newcastle ellen, a Brentford pedig egy elképesztő, hétgólos mérkőzésen nyert a Burnley otthonában.

  • Kapcsolódó cikkeink

 

