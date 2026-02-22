Live
A Liverpool a Nottingham Forest otthonában lép pályára vasárnap 15 órától az angol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójában. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos ezúttal is a kezdőcsapatban kapott helyet.

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik visszatérhet a bajnoki sorozatba azt követően, hogy letöltötte egymeccses eltiltását, melyet a Manchester City elleni mérkőzés hajrájában kapott piros lapja vont maga után.

Szoboszlai Dominik újra a Liverpool kezdőjében
Szoboszlai Dominik újra a Liverpool kezdőjében 
Fotó: GLYN KIRK / AFP

Szoboszlai és Kerkez is a kezdőben

A Liverpool menedzsere, a holland Arne Slot kihirdette a Liverpool kezdőcsapatát a Nottingham Forest elleni mérkőzésre. 

A névsorban ott van Szoboszlai és Kerkez neve is, és a játékosokat böngészve úgy néz ki, előbb lesz a jobb-, - utóbbi a balhátvéd. 

Érdekesség, hogy a Forest szezonbeli negyedik vezetőedzőjének, Vítor Pereirának ez lesz az első bajnoki mérkőzése a kispadon. Csütörtökön, az Európa-ligában a Fenerbahce otthonában aratott 3-0-s sikerrel mutatkozott be.

A két csapat szezonbeli első bajnoki összecsapását az Anfielden nagy meglepetésre 3-0-ra a Forest nyerte, amely legutóbb az 1962/63-as idényben tudta oda-vissza legyőzni az élvonalban riválisát. Ha sikerrel jár, szeptember óta először nyer egymást követő két idegenbeli PL-fellépést a Liverpool, ugyanakkor az ellene szól, hogy nem igazán "szeret" a Forest otthonában játszani: a legutóbbi 15 ottani bajnokijából csak egyet nyert meg, 2024 márciusában Darwin Nunez góljának köszönhetően.

