A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool nem játszott jó meccset a Nottingham Forest otthonában. A Vörösöknek az első félidőben kaput eltaláló lövésük sem volt, mindössze 0.06-os xG-vel zárták az első 45 percet.
A fordulás után aztán magára talált a Pool, Arne Slot csapata nyomást gyakorolt a Forestre, a 97. percben pedig az argentin Alexis Mac Allister góljával be is tudta húzni a győzelmet.
Szoboszlait ezúttal a Liverpool edzője dicsérte leginkább
A Liverpool győztes gólja Szoboszlai beadása után született, így nem meglepő, hogy a találkozó után Arne Slot, a csapat vezetőedzője is méltatta a magyar középpályást.
Ebből a jelenetből is látszik, mennyi önbizalma van jelenleg, és milyen jól játszik ebben a szezonban, mert ez a meccs utolsó másodpercében történt. Amikor az órára néztem, úgy éreztem, ez az utolsó pillanat, és ilyen helyzetben higgadtnak maradni – amikor mindenki, az összes szurkoló azt várta, hogy beadja a labdát, ő pedig várt, várt, majd végül beadta –, ez sokat elmond róla”
– dicsérte a Liverpool edzője Szoboszlait, akinek a játékáról a csapattal foglalkozó portálok már közel sem írtak ilyen elismerően a találkozó után.
A This is Anfield portálon 6-os osztályzatot kapott Szoboszlai, akiről azt írják, hogy az idei szezonban ő az év liverpooli játékosa, de volt már jobb mérkőzése is. Kiemelik, hogy jobbhátvédként nem tudott kiemelkedni, és amikor átkerült a középpályára, Elliot Anderson és mások is fölé nőttek. Ennek ellenére a végéig keményen dolgozott.
Kerkez szintén 6-os osztályzatot kapott. Vele kapcsolatban azt emelik ki, hogy nem igazán tudta felvenni a találkozó ritmusát. Megemlítik, hogy a magyar balhátvéd sok hibát ugyan nem vétett, de nem tudott hatással lenni a találkozóra. Támadásban keveset tett hozzá, és ismét nem sikerült hatékonyan összejátszania Cody Gakpóval, ráadásul túl gyakran maradt észrevétlen a pályán.
A Liverpool Echo 7-est adott Szoboszlainak. Azt írják, hogy meggyűlt a baja az előre ívelt labdákkal és Callum Hudson-Odoi sebességével is, mielőtt fellépett védekező középpályásnak, ahol már kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtott, és a győztes gól előtt is ő adta középre a labdát.
Kerkez 6-ost kapott a portáltól. Róla azt írják, hogy a meccs elején Virgil van Dijk és Alisson Becker is párszor kellemetlen helyzetbe hozta néhány nehéz labdával, de elszántan védekezett Omari Hutchinson, majd Dilane Bakwa ellen is.
A liverpool.com portál 6-ost adott Szoboszlainak, akiről azt írják, hogy jobbhátvédként kezdett, de fél óra után visszakerült a középpályára, ahol már nagyobb intenzitást adott a Liverpool letámadásának. Kiemelik, hogy Mac Allister hajrában szerzett győztes gólja a magyar középpályás beadása után született.
Kerkez 4-est kapott, mert a teljesítménye visszaesett a legutóbbi meccseken mutatott játékához képest. Megemlítik vele kapcsolatban, hogy hiányzott belőle a labdával való higgadtság, és támadásban is keveset tudott hozzátenni.
A goal.com angol nyelvű kiadása 5-ös osztályzatot adott Szoboszlainak. Azt írják, hogy a magyar középpályás a csapat motorja, de a védekezésbeli hiányosságai megkönnyítették Hudson-Odoi dolgát, aki rendesen megdolgoztatta őt.
Kerkez jobb értékelést kapott, őt 6-ossal díjazta a portál. Róla azt írják, hogy Hutchinsont viszonylag tartani tudta, de nem igazán tudott hatást gyakorolni a Liverpool támadójátékára, viszont így is remek teljesítményt nyújtott.
A két magyar játékos tehát most nem kapott kiemelkedő osztályzatokat, azonban azt hangsúlyozni kell, hogy a Liverpool is felejthető meccset játszott. A csapat teljesítményéről mindent elmond, hogy két portálnál is a francia középső védő, Ibrahima Konaté volt a Liverpool legjobbja, aki többször is kulcspillanatban tudott menteni a kapu előtt.
A Liverpool legközelebb szombaton lép pályára. A Mersey-parti csapat a West Ham United együttesét fogadja majd az Anfielden.
