Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A Premier League 27. fordulójában a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool egy 97. percben lőtt góllal harcolta ki a győzelmet a Nottingham Forest otthonában. A találkozón Kerkez 83 percet játszott, míg Szoboszlai végig a pályán volt, a hosszabbításban pedig kulcsszerepet játszott a Liverpool győztes góljában. Ezek után némileg meglepő, hogy a Liverpool csapatával foglalkozó portálok egyik magyar játékost sem magasztalták az egekig.

A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool nem játszott jó meccset a Nottingham Forest otthonában. A Vörösöknek az első félidőben kaput eltaláló lövésük sem volt, mindössze 0.06-os xG-vel zárták az első 45 percet. 

Szoboszlai Dominik ezúttal is jobbhátvédként kezdett a Liverpoolban
Szoboszlai Dominik ezúttal is jobbhátvédként kezdett a Liverpoolban
Fotó: liverpoolfc.com

A fordulás után aztán magára talált a Pool, Arne Slot csapata nyomást gyakorolt a Forestre, a 97. percben pedig az argentin Alexis Mac Allister góljával be is tudta húzni a győzelmet

Szoboszlait ezúttal a Liverpool edzője dicsérte leginkább

A Liverpool győztes gólja Szoboszlai beadása után született, így nem meglepő, hogy a találkozó után Arne Slot, a csapat vezetőedzője is méltatta a magyar középpályást. 

Ebből a jelenetből is látszik, mennyi önbizalma van jelenleg, és milyen jól játszik ebben a szezonban, mert ez a meccs utolsó másodpercében történt. Amikor az órára néztem, úgy éreztem, ez az utolsó pillanat, és ilyen helyzetben higgadtnak maradni – amikor mindenki, az összes szurkoló azt várta, hogy beadja a labdát, ő pedig várt, várt, majd végül beadta –, ez sokat elmond róla” 

dicsérte a Liverpool edzője Szoboszlait, akinek a játékáról a csapattal foglalkozó portálok már közel sem írtak ilyen elismerően a találkozó után. 

A This is Anfield portálon 6-os osztályzatot kapott Szoboszlai, akiről azt írják, hogy az idei szezonban ő az év liverpooli játékosa, de volt már jobb mérkőzése is. Kiemelik, hogy jobbhátvédként nem tudott kiemelkedni, és amikor átkerült a középpályára, Elliot Anderson és mások is fölé nőttek. Ennek ellenére a végéig keményen dolgozott.

Kerkez szintén 6-os osztályzatot kapott. Vele kapcsolatban azt emelik ki, hogy nem igazán tudta felvenni a találkozó ritmusát. Megemlítik, hogy a magyar balhátvéd sok hibát ugyan nem vétett, de nem tudott hatással lenni a találkozóra. Támadásban keveset tett hozzá, és ismét nem sikerült hatékonyan összejátszania Cody Gakpóval, ráadásul túl gyakran maradt észrevétlen a pályán.

Kerkez Milos ezúttal csak a védekezésben tudott stabil teljesítményt nyújtani
Kerkez Milos ezúttal csak a védekezésben tudott stabil teljesítményt nyújtani
Fotó: Ben Stansall/AFP

A Liverpool Echo 7-est adott Szoboszlainak. Azt írják, hogy meggyűlt a baja az előre ívelt labdákkal és Callum Hudson-Odoi sebességével is, mielőtt fellépett védekező középpályásnak, ahol már kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtott, és a győztes gól előtt is ő adta középre a labdát. 

Kerkez 6-ost kapott a portáltól. Róla azt írják, hogy a meccs elején Virgil van Dijk és Alisson Becker is párszor kellemetlen helyzetbe hozta néhány nehéz labdával, de elszántan védekezett Omari Hutchinson, majd Dilane Bakwa ellen is. 

A liverpool.com portál 6-ost adott Szoboszlainak, akiről azt írják, hogy jobbhátvédként kezdett, de fél óra után visszakerült a középpályára, ahol már nagyobb intenzitást adott a Liverpool letámadásának. Kiemelik, hogy Mac Allister hajrában szerzett győztes gólja a magyar középpályás beadása után született. 

Kerkez 4-est kapott, mert a teljesítménye visszaesett a legutóbbi meccseken mutatott játékához képest. Megemlítik vele kapcsolatban, hogy hiányzott belőle a labdával való higgadtság, és támadásban is keveset tudott hozzátenni.

Nottingham Forest's English midfielder #10 Morgan Gibbs-White (R) pulls on the jersey of Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) during the English Premier League football match between Nottingham Forest and Liverpool at The City Ground in Nottingham, central England on February 22, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik küzdőszellemével ezúttal sem lehetett probléma
Fotó: Ben Stansall/AFP

A goal.com angol nyelvű kiadása 5-ös osztályzatot adott Szoboszlainak. Azt írják, hogy a magyar középpályás a csapat motorja, de a védekezésbeli hiányosságai megkönnyítették Hudson-Odoi dolgát, aki rendesen megdolgoztatta őt. 

Kerkez jobb értékelést kapott, őt 6-ossal díjazta a portál. Róla azt írják, hogy Hutchinsont viszonylag tartani tudta, de nem igazán tudott hatást gyakorolni a Liverpool támadójátékára, viszont így is remek teljesítményt nyújtott. 

A két magyar játékos tehát most nem kapott kiemelkedő osztályzatokat, azonban azt hangsúlyozni kell, hogy a Liverpool is felejthető meccset játszott. A csapat teljesítményéről mindent elmond, hogy két portálnál is a francia középső védő, Ibrahima Konaté volt a Liverpool legjobbja, aki többször is kulcspillanatban tudott menteni a kapu előtt. 

A Liverpool legközelebb szombaton lép pályára. A Mersey-parti csapat a West Ham United együttesét fogadja majd az Anfielden. 

  • kapcsolódó cikkek:
Elképesztő dráma Szoboszlaiék meccsén, milliméterek döntöttek a 97. percben
Megdöbbentő hazugság terjed az interneten Szoboszlai Dominikról
Szoboszlai miatt elmenekült, zsákutcába jutott a Liverpool szupertehetsége
Szoboszlait figyelmeztetik, úgy járhat, mint a Liverpool korábbi sztárja

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!