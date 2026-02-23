A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool nem játszott jó meccset a Nottingham Forest otthonában. A Vörösöknek az első félidőben kaput eltaláló lövésük sem volt, mindössze 0.06-os xG-vel zárták az első 45 percet.

Szoboszlai Dominik ezúttal is jobbhátvédként kezdett a Liverpoolban

Fotó: liverpoolfc.com

A fordulás után aztán magára talált a Pool, Arne Slot csapata nyomást gyakorolt a Forestre, a 97. percben pedig az argentin Alexis Mac Allister góljával be is tudta húzni a győzelmet.

Szoboszlait ezúttal a Liverpool edzője dicsérte leginkább

A Liverpool győztes gólja Szoboszlai beadása után született, így nem meglepő, hogy a találkozó után Arne Slot, a csapat vezetőedzője is méltatta a magyar középpályást.

Ebből a jelenetből is látszik, mennyi önbizalma van jelenleg, és milyen jól játszik ebben a szezonban, mert ez a meccs utolsó másodpercében történt. Amikor az órára néztem, úgy éreztem, ez az utolsó pillanat, és ilyen helyzetben higgadtnak maradni – amikor mindenki, az összes szurkoló azt várta, hogy beadja a labdát, ő pedig várt, várt, majd végül beadta –, ez sokat elmond róla”

– dicsérte a Liverpool edzője Szoboszlait, akinek a játékáról a csapattal foglalkozó portálok már közel sem írtak ilyen elismerően a találkozó után.

A This is Anfield portálon 6-os osztályzatot kapott Szoboszlai, akiről azt írják, hogy az idei szezonban ő az év liverpooli játékosa, de volt már jobb mérkőzése is. Kiemelik, hogy jobbhátvédként nem tudott kiemelkedni, és amikor átkerült a középpályára, Elliot Anderson és mások is fölé nőttek. Ennek ellenére a végéig keményen dolgozott.

Kerkez szintén 6-os osztályzatot kapott. Vele kapcsolatban azt emelik ki, hogy nem igazán tudta felvenni a találkozó ritmusát. Megemlítik, hogy a magyar balhátvéd sok hibát ugyan nem vétett, de nem tudott hatással lenni a találkozóra. Támadásban keveset tett hozzá, és ismét nem sikerült hatékonyan összejátszania Cody Gakpóval, ráadásul túl gyakran maradt észrevétlen a pályán.

Kerkez Milos ezúttal csak a védekezésben tudott stabil teljesítményt nyújtani

Fotó: Ben Stansall/AFP

A Liverpool Echo 7-est adott Szoboszlainak. Azt írják, hogy meggyűlt a baja az előre ívelt labdákkal és Callum Hudson-Odoi sebességével is, mielőtt fellépett védekező középpályásnak, ahol már kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtott, és a győztes gól előtt is ő adta középre a labdát.