Szerdán este a Premier League 26. fordulójában az újonc Sunderland a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpoolt fogadja a Stadium of Lightban. A Liverpoolra kőkemény meccs vár, ugyanis a Sunderland az idei szezonban még nem veszített bajnokit hazai pályán, ráadásul Arne Slot eltiltás miatt nem számíthat Szoboszlaira sem. De mi a helyzet Kerkez Milossal?

Szoboszlai Dominik a Liverpool legutóbbi bajnokiján bődületesen nagy szabadrúgásgólt lőtt a Manchester Citynek, azonban a magyar válogatott középpályást a találkozó végén kiállították az Erling Haaland ellen elkövetett szabálytalansága miatt, így rá Arne Slot nem számíthatott a Sunderland elleni meccsen. 

Szoboszlai Dominik pályafutása során másodszor kapott piros lapot
Szoboszlai Dominik pályafutása során másodszor kapott piros lapot
Fotó: Paul Ellis/AFP

A Liverpoolra rettentően nehéz meccs vár, ugyanis a Stadium of Lightban pokoli a hangulat, ráadásul a Sunderland az egyetlen csapat a Premier League-ben, amely hazai pályán még nem veszített mérkőzést az idei szezonban. 

Ki pótolhatja Szoboszlait?

A Liverpool edzőjének helyzetét nehezíti, hogy Conor Bradley és Jeremie Frimpong hiányában nincs klasszikus jobbhátvéd a keretben, ráadásul a rendszeresen beugró Szoboszlai Dominik sem játszhat majd eltiltás miatt. 

A találkozó előtti sajtótájékoztatón megpedzegették Slotnak, hogy talán érdemes lenne lehetőséget adnia a 22 éves Calvin Ramsay-nek, aki a posztját tekintve jobbhátvéd, azonban az idei szezonban rendre csak a második csapatban kap lehetőséget. A holland szakember azonban kijelentette, hogy Ramsay nem fog kezdeni a Sunderland ellen, annak ellenére sem, hogy a Liverpool egyik jobbhátvéd-opciója sem áll rendelkezésre.

Szoboszlai helyét végül a szintén középpályás Wataru Endo vette át a Liverpool védelmében, melynek bal oldalán ezúttal a skót válogatott Andy Robertson játszik majd a magyar válogatott Kerkez Milos helyett. 

A Liverpool kezdője: 
Alisson – Endo, Van Dijk, Konaté, Robertson – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké. 

Érdekesség, hogy a Liverpool legutóbb 2025. szeptember 23-án játszott olyan meccset, amikor egy magyar játékos sem volt kezdő. Akkor a Vörösök a másodosztályú Southamptont győzték le 2-1-re a Ligakupa második fordulójában. 

