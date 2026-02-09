Live
Rendkívüli

Lavrov keményen nekiment von der Leyennek, de Rutte is reszkethet

Szoboszlai

Nem lehet elégszer megnézni: íme, Szoboszlai őrületes szabadrúgásgólja a City ellen – videó

Mint ismert, a Liverpool 2-1-es vereséget szenvedett a vendég Manchester Citytől az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának vasárnapi rangadóján. A meccs főszereplője Szoboszlai Dominik volt, aki az őrületes szabadrúgásgólja után végül a kiállítás sorsára jutott.

A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik - aki egy nagyszerű szabadrúgásgóllal előnyhöz juttatta csapatát - azért kapott piros lapot, mert a ráadásban meg akarta akadályozni az akkor már 2-1-re vezető rivális Manchester City harmadik találatát. Ez végül sikerült neki, de a piros lapja miatt egy mérkőzést biztosan ki kell hagynia.

Szoboszlai Dominik a Sunderland elleni meccset biztosan kihagyja
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Megérdemelt volt Szoboszlai piros lapja?

A vendégek ekkor már 2-1-re vezettek, a hazaiak kapusa, Alisson pedig előrement, hogy segítse az esetleges egyenlítést, de nem járt sikerrel, Rayan Cherki pedig a felezővonal közeléből az üres kapu felé rúgta a labdát. A két egykori salzburgi klubtárs és jóbarát, 

Erling Haaland és Szoboszlai versenyt futottak, előbb a magyar játékos rántotta vissza a norvégot, majd fordítva, a labda pedig végül átgurult a gólvonalon. Később a bíró VAR-vizsgálat után érvénytelenítette a találatot, Szoboszlait pedig kiállította.

A kiállításról megoszlanak a véleménye: a Manchester City részéről Pep Guardiola és Erling Haaland szerint is szükségtelen volt a piros lap, a Liverpool menedzsere, Arne Slot viszont úgy látja, adható volt a kiállítás, de akkor a másik oldalon Marc Guéhinek is hamarabb kellett volna lemennie a pályáról.

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

Ön szerint kiállítást ért Szoboszlai Dominik megmozdulása a Manchester City ellen?

Szoboszlai az eddigi 25 bajnokiból 24-en játszott, csak a december végi, Wolverhampton elleniről hiányzott sárga lapos eltiltása miatt. Ebben a szezonban egyértelműen a Vörösök egyik húzóembere - sokak szerint legjobbja -, így kiválása érzékenyen érinti Arne Slot vezetőedzőt és az egész együttest. 

„Hogyan szolgálja ez a futballt?” – MU-legenda a Szoboszlai–Haaland ütközetről
Szoboszlai Dominik kiállítása után robbant a balhé: Slot szerint elcsalták a rangadót
Nem lehet elégszer megnézni: íme, Szoboszlai őrületes szabadrúgásgólja a City ellen – videó
Hihetetlen: nem elég a kiállítás, még a Liverpool is megalázta Szoboszlait az éjszaka


 

