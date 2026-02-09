A magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik - aki egy nagyszerű szabadrúgásgóllal előnyhöz juttatta csapatát - azért kapott piros lapot, mert a ráadásban meg akarta akadályozni az akkor már 2-1-re vezető rivális Manchester City harmadik találatát. Ez végül sikerült neki, de a piros lapja miatt egy mérkőzést biztosan ki kell hagynia.

Szoboszlai Dominik a Sunderland elleni meccset biztosan kihagyja

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Megérdemelt volt Szoboszlai piros lapja?

A vendégek ekkor már 2-1-re vezettek, a hazaiak kapusa, Alisson pedig előrement, hogy segítse az esetleges egyenlítést, de nem járt sikerrel, Rayan Cherki pedig a felezővonal közeléből az üres kapu felé rúgta a labdát. A két egykori salzburgi klubtárs és jóbarát,

Erling Haaland és Szoboszlai versenyt futottak, előbb a magyar játékos rántotta vissza a norvégot, majd fordítva, a labda pedig végül átgurult a gólvonalon. Később a bíró VAR-vizsgálat után érvénytelenítette a találatot, Szoboszlait pedig kiállította.

A kiállításról megoszlanak a véleménye: a Manchester City részéről Pep Guardiola és Erling Haaland szerint is szükségtelen volt a piros lap, a Liverpool menedzsere, Arne Slot viszont úgy látja, adható volt a kiállítás, de akkor a másik oldalon Marc Guéhinek is hamarabb kellett volna lemennie a pályáról.