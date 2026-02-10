Az újabb verség után Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool már 17 ponttal van lemaradva az helyen álló Arsenaltól, miközben mindössze 16 pont választja el a kiesőzónától.
Mi lesz Szoboszlaiék szezonjával?
Ez önmagában is sokkoló, de az igazán nyugtalanító érzés az volt a This is Anfield elemzése szerint, hogy
a City elleni mérkőzésen minden adott volt egy nagy skalphoz – a végén mégis összeomlott a csapat.
Pedig volt remény. Amikor Szoboszlai Dominik egy elképesztő, szinte fizikai törvényeket meghazudtoló szabadrúgásgóllal betalált, az Anfield felrobbant, a hit visszatért, Arne Slot rendszere működni látszott, a Liverpool pedig meccsben volt a rangadón.
Aztán jött a törés. A City könyörtelenül kihasználta a liverpooli megingásokat, és Pep Guardiola csapata olyasmit tett, amit korábban ritkán: győzött az Anfielden. Ez volt az a pillanat, amikor világossá vált: itt már nem pusztán formahanyatlásról van szó.
Riasztó számok, fogyó esélyek
A Liverpool szeptember óta mindössze hat győzelmet aratott a Premier League-ben – ezzel jelenleg a Brentforddal van egy szinten. Tizenhárom forduló maradt hátra, 39 megszerezhető ponttal, ám a sorsolás sem ígér sok jót: idegenbeli rangadók a Manchester United, az Everton és az Aston Villa ellen, Chelsea-meccs is van a láthatáron, valamint egy kellemetlen kirándulás Nottinghambe, ahol korábban már csúnyán megégett a csapat.
Ráadásul ott van még a Crystal Palace, amely ebben az idényben különösen rossz ellenfélnek bizonyult a Vörösök számára.
A hibázási lehetőség minimálisra csökkent: néhány újabb vereség vagy fárasztó döntetlen, és a Bajnokok Ligája-indulás végleg elúszik.
Átmeneti szezon – de meddig elfogadható?
Természetesen van mentség: ez egy átmeneti idény. Új játékosok érkeztek, meghatározó arcok távoztak, és a klubot mélyen megrázta Diogo Jota tragikus halála is. Egy Arsenal–Manchester City tengely mögé szorulni még érthető lett volna, de a jelenlegi szabadesés már nem magyarázható pusztán átmenettel.
A Liverpool könnyen egy szinten végezhet a szezon végén a Brentforddal vagy az Evertonnal, miközben a Manchester United – egy újabb edzőváltás után – és a különös projektként működő Chelsea is jócskán előtte járhat. Ez egy tavalyi bajnokcsapattól, amely közel 450 millió fontot költött kereterősítésre, ez egyszerűen elfogadhatatlan.
Nincs kontroll, nincs identitás
A City elleni mérkőzés tökéletesen megmutatta a problémák gyökerét. 1–1-es állásnál Curtis Jones egyetlen pontatlan passza után perceken belül jött a döntő gól, kommunikációs hibával, rossz helyezkedéssel, kapkodással. Nem egyéni hibák sorozata ez, hanem egy olyan rendszeré, amelyből hiányzik a kontroll és az állandóság.
A Liverpool képes felvenni a versenyt nagy csapatokkal – erre bizonyíték a Real Madrid és az Inter elleni győzelem –, de nem tudja irányítani a mérkőzéseket. Nincs felismerhető identitás, nincs biztos recept a győzelemre.
Fogy az idő Slot számára is
Arne Slot helyzete nem egyszerű: első angliai idényében bajnoki címet nyert, neve már most beíródott az Anfield történetébe. Szakmailag elismert, szenvedélyes edző, de most megszólaltak a vészcsengők.
Hat hónap után ennek a csapatnak már rendelkeznie kellene egy világos játékképpel és működő tervvel.
Tizenhárom mérkőzés maradt a bajnokságból, és egyre fogy a türelem. Ha a Liverpool lemarad a Bajnokok Ligájáról, és Európában is idő előtt búcsúzik, akkor nagyon úgy tűnik, hogy nemcsak a szezon, hanem a projekt jövője is komoly kérdéseket vet majd fel. A kemény beszélgetések ideje elérkezett – és az óra könyörtelenül ketyeg Liverpoolban.
