Az újabb verség után Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool már 17 ponttal van lemaradva az helyen álló Arsenaltól, miközben mindössze 16 pont választja el a kiesőzónától.

Szoboszlai Dominik csapata nehéz helyzetben van

Mi lesz Szoboszlaiék szezonjával?

Ez önmagában is sokkoló, de az igazán nyugtalanító érzés az volt a This is Anfield elemzése szerint, hogy

a City elleni mérkőzésen minden adott volt egy nagy skalphoz – a végén mégis összeomlott a csapat.

Pedig volt remény. Amikor Szoboszlai Dominik egy elképesztő, szinte fizikai törvényeket meghazudtoló szabadrúgásgóllal betalált, az Anfield felrobbant, a hit visszatért, Arne Slot rendszere működni látszott, a Liverpool pedig meccsben volt a rangadón.

Aztán jött a törés. A City könyörtelenül kihasználta a liverpooli megingásokat, és Pep Guardiola csapata olyasmit tett, amit korábban ritkán: győzött az Anfielden. Ez volt az a pillanat, amikor világossá vált: itt már nem pusztán formahanyatlásról van szó.

Riasztó számok, fogyó esélyek

A Liverpool szeptember óta mindössze hat győzelmet aratott a Premier League-ben – ezzel jelenleg a Brentforddal van egy szinten. Tizenhárom forduló maradt hátra, 39 megszerezhető ponttal, ám a sorsolás sem ígér sok jót: idegenbeli rangadók a Manchester United, az Everton és az Aston Villa ellen, Chelsea-meccs is van a láthatáron, valamint egy kellemetlen kirándulás Nottinghambe, ahol korábban már csúnyán megégett a csapat.

Ráadásul ott van még a Crystal Palace, amely ebben az idényben különösen rossz ellenfélnek bizonyult a Vörösök számára.

A hibázási lehetőség minimálisra csökkent: néhány újabb vereség vagy fárasztó döntetlen, és a Bajnokok Ligája-indulás végleg elúszik.

Átmeneti szezon – de meddig elfogadható?

Természetesen van mentség: ez egy átmeneti idény. Új játékosok érkeztek, meghatározó arcok távoztak, és a klubot mélyen megrázta Diogo Jota tragikus halála is. Egy Arsenal–Manchester City tengely mögé szorulni még érthető lett volna, de a jelenlegi szabadesés már nem magyarázható pusztán átmenettel.

A Liverpool könnyen egy szinten végezhet a szezon végén a Brentforddal vagy az Evertonnal, miközben a Manchester United – egy újabb edzőváltás után – és a különös projektként működő Chelsea is jócskán előtte járhat. Ez egy tavalyi bajnokcsapattól, amely közel 450 millió fontot költött kereterősítésre, ez egyszerűen elfogadhatatlan.

Nincs kontroll, nincs identitás

A City elleni mérkőzés tökéletesen megmutatta a problémák gyökerét. 1–1-es állásnál Curtis Jones egyetlen pontatlan passza után perceken belül jött a döntő gól, kommunikációs hibával, rossz helyezkedéssel, kapkodással. Nem egyéni hibák sorozata ez, hanem egy olyan rendszeré, amelyből hiányzik a kontroll és az állandóság.