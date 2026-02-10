Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Ezt látnia kell!

Soha nem látott, felejthetetlen rendőri igazoltatás volt Fonyódon - videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Manchester City elleni 2-1-es vereség több volt egy egyszerű zakónál a Liverpool számára. Az Anfielden elszenvedett kudarc után ugyanis kegyetlen statisztika rajzolódott ki: Szoboszlai Dominikék jelenleg közelebb állnak pontszámban a 18. helyezett West Hamhez, mint az éllovas Arsenalhoz a Premier League tabelláján.

Az újabb verség után Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin csapata, a Liverpool már 17 ponttal van lemaradva az helyen álló Arsenaltól, miközben mindössze 16 pont választja el a kiesőzónától.

Szoboszlai Dominik csapata nehéz helyzetben van
Szoboszlai Dominik csapata nehéz helyzetben van
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mi lesz Szoboszlaiék szezonjával?

Ez önmagában is sokkoló, de az igazán nyugtalanító érzés az volt a This is Anfield elemzése szerint, hogy 

a City elleni mérkőzésen minden adott volt egy nagy skalphoz – a végén mégis összeomlott a csapat.

Pedig volt remény. Amikor Szoboszlai Dominik egy elképesztő, szinte fizikai törvényeket meghazudtoló szabadrúgásgóllal betalált, az Anfield felrobbant, a hit visszatért, Arne Slot rendszere működni látszott, a Liverpool pedig meccsben volt a rangadón.

Aztán jött a törés. A City könyörtelenül kihasználta a liverpooli megingásokat, és Pep Guardiola csapata olyasmit tett, amit korábban ritkán: győzött az Anfielden. Ez volt az a pillanat, amikor világossá vált: itt már nem pusztán formahanyatlásról van szó.

Riasztó számok, fogyó esélyek

A Liverpool szeptember óta mindössze hat győzelmet aratott a Premier League-ben – ezzel jelenleg a Brentforddal van egy szinten. Tizenhárom forduló maradt hátra, 39 megszerezhető ponttal, ám a sorsolás sem ígér sok jót: idegenbeli rangadók a Manchester United, az Everton és az Aston Villa ellen, Chelsea-meccs is van a láthatáron, valamint egy kellemetlen kirándulás Nottinghambe, ahol korábban már csúnyán megégett a csapat.

Ráadásul ott van még a Crystal Palace, amely ebben az idényben különösen rossz ellenfélnek bizonyult a Vörösök számára. 

A hibázási lehetőség minimálisra csökkent: néhány újabb vereség vagy fárasztó döntetlen, és a Bajnokok Ligája-indulás végleg elúszik.

Átmeneti szezon – de meddig elfogadható?

Természetesen van mentség: ez egy átmeneti idény. Új játékosok érkeztek, meghatározó arcok távoztak, és a klubot mélyen megrázta Diogo Jota tragikus halála is. Egy Arsenal–Manchester City tengely mögé szorulni még érthető lett volna, de a jelenlegi szabadesés már nem magyarázható pusztán átmenettel.

A Liverpool könnyen egy szinten végezhet a szezon végén a Brentforddal vagy az Evertonnal, miközben a Manchester United – egy újabb edzőváltás után – és a különös projektként működő Chelsea is jócskán előtte járhat. Ez egy tavalyi bajnokcsapattól, amely közel 450 millió fontot költött kereterősítésre, ez egyszerűen elfogadhatatlan.

Nincs kontroll, nincs identitás

A City elleni mérkőzés tökéletesen megmutatta a problémák gyökerét. 1–1-es állásnál Curtis Jones egyetlen pontatlan passza után perceken belül jött a döntő gól, kommunikációs hibával, rossz helyezkedéssel, kapkodással. Nem egyéni hibák sorozata ez, hanem egy olyan rendszeré, amelyből hiányzik a kontroll és az állandóság.

A Liverpool képes felvenni a versenyt nagy csapatokkal – erre bizonyíték a Real Madrid és az Inter elleni győzelem –, de nem tudja irányítani a mérkőzéseket. Nincs felismerhető identitás, nincs biztos recept a győzelemre.

Fogy az idő Slot számára is

Arne Slot helyzete nem egyszerű: első angliai idényében bajnoki címet nyert, neve már most beíródott az Anfield történetébe. Szakmailag elismert, szenvedélyes edző, de most megszólaltak a vészcsengők. 

Hat hónap után ennek a csapatnak már rendelkeznie kellene egy világos játékképpel és működő tervvel.

Tizenhárom mérkőzés maradt a bajnokságból, és egyre fogy a türelem. Ha a Liverpool lemarad a Bajnokok Ligájáról, és Európában is idő előtt búcsúzik, akkor nagyon úgy tűnik, hogy nemcsak a szezon, hanem a projekt jövője is komoly kérdéseket vet majd fel. A kemény beszélgetések ideje elérkezett – és az óra könyörtelenül ketyeg Liverpoolban.

  • Kapcsolódó cikkek:
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!