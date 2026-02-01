Mint ismert, Mivel Frimpong, Bradley, Leoni és Gomez is kihagyni kényszerült a Newcastle United elleni rangadót, Arne Slot megint kénytelen volt Szoboszlai Dominiket jobbhátvédként bevetni. Ám könnyen lehet, hogy nem sokáig kell majd ismét a számára idegen poszton bizonyítania.

Egy új jobbhátvéd mentheti meg Szoboszlai Dominiket, aki remélhetőleg hamar visszakerült az eredeti pozíciójába, a középpályára

Jobbhátvéd érkezik? Szoboszlai fellélegezhet?

Úgy gondolom, próbáljuk erősíteni a csapatot, és nem gyengíteni”

– mondta Slot a mérkőzést követő sajtótájékoztatón. – „Még 48 óra van hátra. Meglátjuk, hová jutunk az ablak végére.”

A holland tréner elismerte, hogy a legnagyobb hiány a védelemben van, ahol sorra dőlnek ki a játékosok. Giovanni Leoni és Conor Bradley hosszabb ideje sérült, míg Joe Gomez és Jeremie Frimpong is jelenleg a maródiak listáján szerepel. Emiatt Slot kénytelen volt Szoboszlai Dominiket bevetni jobbhátvédként a Newcastle ellen — ami jól sikerült, de egy védő igazolása így is prioritásnak tűnik.

A klub belső forrásai szerint bár felmerültek pletykák az olasz Internazionale szélső védője, Denzel Dumfries kölcsönvételéről, a Liverpool igyekszik elhatárolódni ezektől a híresztelésektől. Úgy tűnik, a liverpooliak inkább más, sokoldalú védőopciókat vizsgálnak, akik több pozícióban is bevethetők lennének.

Nincs szó távozásokról

A sajtóban fölröppent hírek szerint

Curtis Jones iránt szintén érdeklődött az Inter, ám Slot határozottan cáfolta, hogy bármelyik alapember távozna a szezon közepén.

„Sok szóbeszéd kering a Liverpoolról és a játékosainkról. Az utóbbi hetekben sok zaj vette körül a klubot, de a mai napon a szurkolóink megmutatták, mit jelent valójában a zaj – ők hangosak, és ma óriási támogatást adtak” – fogalmazott a menedzser.

Az eddig viszonylag csendes átigazolási időszaka tehát az utolsó 48 órában még hozhat fordulatot. A Liverpool célja egyértelmű: megerősíteni a keretet, különösen a védelemben.