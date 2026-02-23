A Liverpool csapatában Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdőként lépett pályára a Nottingham Forest elleni meccsen, utóbbi ráadásul visszakerült a védelem jobb oldalára.

Szoboszlai Dominik jobbhátvédként kezdte a Forest elleni meccset

Fotó: Ben Stansall/AFP

A Liverpool azonban rendkívül gyengén játszott, ezért Szoboszlait fél óra elteltével felvezényelték a középpályára, de a Mersey-parti csapat így is kaput eltaláló lövés nélkül zárta az első félidőt.

Szoboszlai higgadtságát dicsérte a Liverpool edzője

A második félidőben aztán feljavult a Liverpool játéka, Arne Slot csapata fokozta a nyomást, és végül az argentin világbajnok Alexis Mac Allister 97. percben szerzett góljával meg tudta nyerni a meccset. A Liverpool játéka azért is akadozhatott az első félidőben, mert a bemelegítés alatt megsérült a bombaformában futballozó Florian Wirtz, akinek a helyét Curtis Jones foglalta el a kezdőcsapatban.

Nem hiszem, hogy nagyon súlyos lenne a sérülése, de a bemelegítés alatt túl sok fájdalmat érzett a hátában ahhoz, hogy kezdjen. Nem lett volna képes százszázalékos teljesítményre”

– mondta a német támadóról a Liverpool edzője, aki bízik benne, hogy Wirtz szombaton már játszhat a West Ham United elleni találkozón.

A német Florian Wirtz a bemelegítés során szenvedett sérülést

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

„Valószínűleg ez az első alkalom, hogy a meccs utáni sajtótájékoztatón másképp kellett beszélnem, mint a korábbi meccseken, mert ma nem játszottunk jól.

A teljesítmény, különösen az első félidőben, nem volt olyan, mint ahogyan ezt a szezonban már sokszor láttuk. Ugyanakkor túl sokszor kerültünk hátrányba egy jó teljesítmény után. Ma szerintem többet kaptunk, mint amit érdemeltünk volna. Egy döntetlen igazságosabb lett volna, mint a győzelmünk”

– értékelt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Arne Slot, akinek a csapata olyan gyengén játszott az első félidőben, hogy mindössze 0.06-os xG-t alakított ki a Nottingham Forest kapuja előtt.

A Liverpool győztes gólja Szoboszlai Dominik beadása után született. A találkozó után Slot külön kiemelte a magyar középpályás higgadtságát a gól előkészítésében.

Ebből a jelenetből is látszik, mennyi önbizalma van jelenleg, és milyen jól játszik ebben a szezonban, mert ez a meccs utolsó másodpercében történt. Amikor az órára néztem, úgy éreztem, ez az utolsó pillanat, és ilyen helyzetben higgadtnak maradni – amikor mindenki, az összes szurkoló azt várta, hogy beadja a labdát, ő pedig várt, várt, majd végül beadta –, ez sokat elmond róla”

– vélekedett a holland szakember, aki megemlékezett a győztes gólt szerző Mac Allisterről is.