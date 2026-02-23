Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az angol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójában a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool egy hajrában szerzett gólnak köszönhetően 1-0-ra nyerni tudott a Nottingham Forest otthonában. A találkozó után Arne Slot, a Liverpool edzője beszélt a győztes gólban kulcsszerepet vállaló Szoboszlai Dominikről, valamint a német válogatott Florian Wirtz sérülésüléséről is.

A Liverpool csapatában Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdőként lépett pályára a Nottingham Forest elleni meccsen, utóbbi ráadásul visszakerült a védelem jobb oldalára. 

Nottingham Forest's English midfielder #10 Morgan Gibbs-White (R) pulls on the jersey of Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) during the English Premier League football match between Nottingham Forest and Liverpool at The City Ground in Nottingham, central England on February 22, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik jobbhátvédként kezdte a Forest elleni meccset
Fotó: Ben Stansall/AFP

A Liverpool azonban rendkívül gyengén játszott, ezért Szoboszlait fél óra elteltével felvezényelték a középpályára, de a Mersey-parti csapat így is kaput eltaláló lövés nélkül zárta az első félidőt.

Szoboszlai higgadtságát dicsérte a Liverpool edzője

A második félidőben aztán feljavult a Liverpool játéka, Arne Slot csapata fokozta a nyomást, és végül az argentin világbajnok Alexis Mac Allister 97. percben szerzett góljával meg tudta nyerni a meccset. A Liverpool játéka azért is akadozhatott az első félidőben, mert a bemelegítés alatt megsérült a bombaformában futballozó Florian Wirtz, akinek a helyét Curtis Jones foglalta el a kezdőcsapatban. 

Nem hiszem, hogy nagyon súlyos lenne a sérülése, de a bemelegítés alatt túl sok fájdalmat érzett a hátában ahhoz, hogy kezdjen. Nem lett volna képes százszázalékos teljesítményre” 

mondta a német támadóról a Liverpool edzője, aki bízik benne, hogy Wirtz szombaton már játszhat a West Ham United elleni találkozón. 

Florian Wirtz of Liverpool is seen during the Premier League match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, England, on February 8, 2026. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A német Florian Wirtz a bemelegítés során szenvedett sérülést
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

„Valószínűleg ez az első alkalom, hogy a meccs utáni sajtótájékoztatón másképp kellett beszélnem, mint a korábbi meccseken, mert ma nem játszottunk jól. 

A teljesítmény, különösen az első félidőben, nem volt olyan, mint ahogyan ezt a szezonban már sokszor láttuk. Ugyanakkor túl sokszor kerültünk hátrányba egy jó teljesítmény után. Ma szerintem többet kaptunk, mint amit érdemeltünk volna. Egy döntetlen igazságosabb lett volna, mint a győzelmünk” 

értékelt a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Arne Slot, akinek a csapata olyan gyengén játszott az első félidőben, hogy mindössze 0.06-os xG-t alakított ki a Nottingham Forest kapuja előtt. 

A Liverpool győztes gólja Szoboszlai Dominik beadása után született. A találkozó után Slot külön kiemelte a magyar középpályás higgadtságát a gól előkészítésében. 

Ebből a jelenetből is látszik, mennyi önbizalma van jelenleg, és milyen jól játszik ebben a szezonban, mert ez a meccs utolsó másodpercében történt. Amikor az órára néztem, úgy éreztem, ez az utolsó pillanat, és ilyen helyzetben higgadtnak maradni – amikor mindenki, az összes szurkoló azt várta, hogy beadja a labdát, ő pedig várt, várt, majd végül beadta –, ez sokat elmond róla” 

– vélekedett a holland szakember, aki megemlékezett a győztes gólt szerző Mac Allisterről is. 

Szoboszlai Dominik ezúttal is jobbhátvédként kezdett a Liverpoolban
Szoboszlai Dominik kulcsszerepet vállalt a Liverpool győzelmében
Fotó: liverpoolfc.com

„Arra volt szüksége, amit az elmúlt hat-nyolc meccsen mutatott – egy sorozatra, amikor visszatér a megszokott szintjére, amit az előző szezonban is sokszor bemutatott. Ez a szint az idény első felében is megvolt, de voltak hullámvölgyek, ahogy a csapat teljesítménye is hullámzott. Mindig jó egy játékosnak gólt szerezni, főleg hosszabbításban. Szükségünk volt erre a gólra és győzelemre, hogy végre a szerencsésebb oldalra kerüljünk, mert eddig nagyon szerencsétlenek voltunk az idei szezonban” – tette hozzá Arne Slot. 

  • kapcsolódó cikkek:
Elképesztő dráma Szoboszlaiék meccsén, milliméterek döntöttek a 97. percben
Megdöbbentő hazugság terjed az interneten Szoboszlai Dominikról
Szoboszlai miatt elmenekült, zsákutcába jutott a Liverpool szupertehetsége
Szoboszlait figyelmeztetik, úgy járhat, mint a Liverpool korábbi sztárja

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!