Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Választás 2026

Megint félrevezetik a választókat: pofátlanul manipulálnak a baloldali közvélemény-kutatók

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Arsenal komolyan beszállt az Anthony Gordonért zajló átigazolási versenybe. A hírek szerint a londoni klub megelőzheti Szoboszlai Dominikékat, valamint a Manchester Unitedet is a Newcastle szélsőjéért folytatott harcban. Az Arsenal a nyári átigazolási időszakban mindenképp szeretné megszerezni az angol válogatott játékost, és bízik benne, hogy akár 75 millió fontért nyélbe ütheti az üzletet.

Szoboszlai Dominikéknak nagyon fájhat a londoniak újabb húzása, ugyanis a hírek szerint a Liverpool lemaradhat az angol sztár, Anthony Gordon megszerzéséről.

Jelen állás szerint Anthony Gordon nm lesz Szoboszlai csapattársa
Jelen állás szerint Anthony Gordon nem lesz Szoboszlai csapattársa 
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlaiéknak az Arsenal tesz keresztbe?

A 25. születésnapját a napokban ünneplő Gordon iránt régóta élénken érdeklődik az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta, aki már Evertonnál töltött időszaka óta nagy csodálója a gyors és sokoldalú támadónak. 

Gordon szerződéséből még két év van hátra a Newcastle Unitednél, amely hivatalosan 95 millió font körüli összeget kérne érte, ám a londoniak reményei szerint 75–80 millió font között létrejöhet a megállapodás.

Az Arsenal bal oldali támadóposzton szeretne erősíteni, ami akár Gabriel Martinelli távozását is előrevetítheti. Gordon ráadásul nemcsak szélsőként bevethető: az elmúlt hetekben Eddie Howe irányítása alatt középcsatárként, „kilencesként” is szerepelt a Newcastle-ben, ami tovább növeli az értékét Arteta szemében.

Érdekesség, hogy Gordon két évvel ezelőtt már közel állt ahhoz, hogy a Liverpool játékosa legyen, ám az üzlet végül meghiúsult. A futballista nyilvánosan többször is hangsúlyozta, hogy jól érzi magát Newcastle-ben, és nem foglalkozik az átigazolási pletykákkal, 

ugyanakkor a háttérben úgy tudni, megfelelő ajánlat esetén a klub kész lehet tárgyalni az eladásáról.

Bár Gordon idei szezonja hullámzó volt, válogatott meghívója szinte borítékolható: Thomas Tuchel szövetségi kapitány várhatóan számít rá a következő, Uruguay és Japán elleni felkészülési mérkőzéseken, és a nyári világbajnokságon is fontos szerep juthat neki.

Az Arsenal háza táján mozgalmas nyár ígérkezik. Arteta tavaly nyáron 250 millió fontot költhetett új igazolásokra, így az irányítása alatt elköltött összeg már meghaladja az egymilliárd fontot. A spanyol szakemberre komoly nyomás nehezedik a szurkolók részéről, hiszen a klub 22 éve nem nyert bajnoki címet, ugyanakkor a vezetőség a hírek szerint idén is kész támogatni az erősítéseket.

A lehetséges érkezők mellett távozók is lehetnek.

Christian Norgaard, aki tavaly nyáron 10 millió fontért érkezett a Brentfordtól, egyelőre nem tudott kezdőként berobbanni a bajnokságban – részben Martin Zubimendi jó formája miatt –, így a váltást fontolgatja. Emellett Ben White is több játéklehetőségben reménykedik, és számára is adódhatnak opciók a piacon.

Minden jel arra utal tehát, hogy az Arsenal komoly erősítéssel készül a következő idényre, és Anthony Gordon lehet az egyik legnagyobb dobásuk a nyári átigazolási időszakban, méghozzá Szoboszlaiék nagy bánatára. 

Rémálom vagy ajándék? Ezt a két csapatot kaphatják Szoboszlaiék a BL-ben
Szoboszlai Dominik körül forog minden – óriási dilemma a Liverpool öltözőjében
Hihetetlen fotó készült Szoboszlai Dominik és Dzsudzsák Balázs főszereplésével

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!