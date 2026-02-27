Szoboszlai Dominikéknak nagyon fájhat a londoniak újabb húzása, ugyanis a hírek szerint a Liverpool lemaradhat az angol sztár, Anthony Gordon megszerzéséről.

Jelen állás szerint Anthony Gordon nem lesz Szoboszlai csapattársa

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlaiéknak az Arsenal tesz keresztbe?

A 25. születésnapját a napokban ünneplő Gordon iránt régóta élénken érdeklődik az Arsenal menedzsere, Mikel Arteta, aki már Evertonnál töltött időszaka óta nagy csodálója a gyors és sokoldalú támadónak.

Gordon szerződéséből még két év van hátra a Newcastle Unitednél, amely hivatalosan 95 millió font körüli összeget kérne érte, ám a londoniak reményei szerint 75–80 millió font között létrejöhet a megállapodás.

Az Arsenal bal oldali támadóposzton szeretne erősíteni, ami akár Gabriel Martinelli távozását is előrevetítheti. Gordon ráadásul nemcsak szélsőként bevethető: az elmúlt hetekben Eddie Howe irányítása alatt középcsatárként, „kilencesként” is szerepelt a Newcastle-ben, ami tovább növeli az értékét Arteta szemében.

Érdekesség, hogy Gordon két évvel ezelőtt már közel állt ahhoz, hogy a Liverpool játékosa legyen, ám az üzlet végül meghiúsult. A futballista nyilvánosan többször is hangsúlyozta, hogy jól érzi magát Newcastle-ben, és nem foglalkozik az átigazolási pletykákkal,

ugyanakkor a háttérben úgy tudni, megfelelő ajánlat esetén a klub kész lehet tárgyalni az eladásáról.

"There could be an exodus at Newcastle this summer" 😯



Could Anthony Gordon make a move to Arsenal this summer, with Mikel Arteta's side reportedly interested in the Englishman? 🔴 pic.twitter.com/ZKEetRSr2Q — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 26, 2026

Bár Gordon idei szezonja hullámzó volt, válogatott meghívója szinte borítékolható: Thomas Tuchel szövetségi kapitány várhatóan számít rá a következő, Uruguay és Japán elleni felkészülési mérkőzéseken, és a nyári világbajnokságon is fontos szerep juthat neki.

Az Arsenal háza táján mozgalmas nyár ígérkezik. Arteta tavaly nyáron 250 millió fontot költhetett új igazolásokra, így az irányítása alatt elköltött összeg már meghaladja az egymilliárd fontot. A spanyol szakemberre komoly nyomás nehezedik a szurkolók részéről, hiszen a klub 22 éve nem nyert bajnoki címet, ugyanakkor a vezetőség a hírek szerint idén is kész támogatni az erősítéseket.

A lehetséges érkezők mellett távozók is lehetnek.

Christian Norgaard, aki tavaly nyáron 10 millió fontért érkezett a Brentfordtól, egyelőre nem tudott kezdőként berobbanni a bajnokságban – részben Martin Zubimendi jó formája miatt –, így a váltást fontolgatja. Emellett Ben White is több játéklehetőségben reménykedik, és számára is adódhatnak opciók a piacon.