A playoffkör lezárultával két lehetséges ellenfél maradt Szoboszlaiék számára: az egyik a spanyol óriás, az Atlético Madrid, a másik pedig a török bajnok, a Sallai Rolandot is a soraiban tudó Galatasaray.

Szoboszlai Dominik Budapesten emelhetné magasba a BL-trófeát

Fotó: Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség / NRÜ

Jön a magyaros csata? Szoboszlai vs. Sallai?

Arne Slot együttese kedvező helyzetből várja a sorsolást, mivel a ligafázisban elért harmadik helyezésének köszönhetően egyből a kieséses szakaszba jutott, így elkerülte a rájátszást.

A sorsolást 2026. február 27-én, pénteken tartják, magyar idő szerint 12:00-kor (11:00 GMT).

A ceremóniának az UEFA központjaként ismert Európai Labdarúgás Háza ad majd otthon a svájci Nyonban.

Mikor játsszák a meccseket?

A nyolcaddöntő párosításait két mérkőzésen döntik el. A tervezett játéknapok:

Első mérkőzések: március 10/11.

Visszavágók: március 17/18.

A Liverpool idegenben kezdi a párharcot, és jelen állás szerint a meccsei várhatóan március 10-én és március 18-án lesznek.

Hogyan működik a sorsolás?

A pénteki esemény nem csupán a nyolcaddöntőről szól:

az UEFA ekkor alakítja ki a negyeddöntő és az elődöntő teljes ágát is. A rendszer lényege, hogy a csapatok egy előre meghatározott ágra (ezüst vagy kék útvonal) kerülnek, és onnantól kezdve fix a lehetséges útjuk a döntőig.

Ez azt is jelenti, hogy bizonyos rangadók csak a fináléban jöhetnek össze. A Liverpool például biztosan a Tottenham Hotspur ellenkező ágára kerül, így velük legfeljebb a döntőben találkozhatna.

A további lehetséges párosítások, utak az alábbi ábrán láthatóak:

A szabályok szerint az adott párharc alsó sorába húzott csapat játssza a visszavágót hazai pályán – ez a struktúra teszi lehetővé, hogy a klubok előre felvázolhassák potenciális útjukat, hasonlóan egy világbajnokság kieséses táblájához.

Fontos dátumok a 2025/26-os idényben:

Kieséses szakasz sorsolása: február 27.

Nyolcaddöntő: március 10/11. és 17/18.

Negyeddöntő: április 7/8. és 14/15.

Elődöntő: április 28/29. és május 5/6.

Döntő: május 30., Budapest

A Bajnokok Ligája-sorsolás tehát nemcsak az ellenfeleket, hanem az esetleges útvonalat is meghatározza – így pénteken délben minden szem Nyonra szegeződik, az eseményről természetesen az Origo is beszámol majd.



