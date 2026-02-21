Szoboszlai Dominik egykori csapattársa nagy reményekkel várta a tavaly nyári átigazolási időszakot. Harvey Elliott az előző szezonban bajnok lett a Liverpool csapatával, júliusban pedig az angol válogatottal megnyerte az U21-es Európa-bajnokságot.

Elliott többek között Szoboszlai remeklése miatt sem tudott alapemberré válni Liverpoolban

Fotó: Glyn Kirk/AFP

A támadó középpályás remekelt a szlovákiai tornán, hat mérkőzésen öt gól szerzett, ráadásul megválasztották a torna legjobb játékosának is.

Szoboszlai egykori csapattársáról tudomást sem vesznek Birminghamben

A remek U21-es Európa-bajnokság után a Liverpool végül kölcsönadta Harvey Elliottot az Aston Villának, méghozzá egy 35 millió fontos kötelező vásárlási opcióval, ami akkor lép életbe, ha a középpályás tíz mérkőzésen pályára lép a birminghami csapatban.

Harvey Elliott elvétve kap csak lehetőséget az Aston Villa csapatában

Fotó: Mike Morese/NurPhoto via AFP

A technikás középpályás szerződtetését az Aston Villa korábbi sportigazgatója, a spanyol Monchi kezdeményezte, míg a vezetőedző Unai Emery nem szorgalmazta Elliott leigazolását. Azonban a spanyol sportigazgató szeptemberben távozott a birminghami klubtól, Emery pedig nem hajlandó használni a játékost, akire nem tartott igényt, így a Villának sem kell kifizetnie érte a 35 millió fontos vételárat.

Az Európa-liga lehet Harvey Elliott menekülőútja?

A 22 éves játékosnak az idei szezonban mindössze öt mérkőzése van a Premier League-ben, ezeken is csupán 110 percnyi lehetőséget kapott. Mint kiderült, a kötelező vásárlási opció csak a tíz lejátszott angol bajnoki mérkőzés után lép érvényben, így az angol középpályás a kupasorozatokban és az Európa-ligában pályára léphet az Aston Villa színeiben.

A Liverpool kölcsönjátékosa jelenleg kisebb sérüléssel bajlódik, de várhatóan bevethető lesz a Villa nyolcaddöntős El-párharcában

Szerintem mennünk kell tovább az úton, és természetesen segítenünk kell neki, amennyire csak tudunk. Aztán meg kell próbálnunk elérni, hogy jól érezze magát itt. Nagyjából elérhető lesz, hogy az európai kupameccseken pályára lépjen. Most próbálunk a Premier League-re és az európai szereplésre is fókuszálni”

– mondta a játékos helyzetéről Unai Emery.

Harvey Elliottnak menekülnie kell Birminghamből

Fotó: Darren Staples/AFP

A szezon korábbi szakaszában Emery úgy döntött, hogy Elliott nem része a hosszú távú terveinek. A döntés hátterében az állt, hogy nem bízott abban, hogy a játékos maradéktalanul végrehajtja a taktikai utasításait, ezért inkább más játékosokat részesített előnyben, hogy ezzel is elkerülje az üzlet véglegesítését.