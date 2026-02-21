Live
Harvey Elliott tavaly nyáron került a Liverpool csapatától kölcsönben az Aston Villa együtteséhez. A 22 éves angol középpályás azért döntött a távozás mellett, mert többek között Szoboszlai Dominik kiemelkedő teljesítménye miatt sem volt helye a Liverpool kezdőjében. Elliott számára azonban nem jött be a váltás, az idei szezonban alig lépett pályára a legutóbbi U21-es Eb legjobb játékosa.

Szoboszlai Dominik egykori csapattársa nagy reményekkel várta a tavaly nyári átigazolási időszakot. Harvey Elliott az előző szezonban bajnok lett a Liverpool csapatával, júliusban pedig az angol válogatottal megnyerte az U21-es Európa-bajnokságot. 

Elliott többek között Szoboszlai remeklése miatt sem tudott alapemberré válni Liverpoolban
Fotó: Glyn Kirk/AFP

A támadó középpályás remekelt a szlovákiai tornán, hat mérkőzésen öt gól szerzett, ráadásul megválasztották a torna legjobb játékosának is. 

Szoboszlai egykori csapattársáról tudomást sem vesznek Birminghamben

A remek U21-es Európa-bajnokság után a Liverpool végül kölcsönadta Harvey Elliottot az Aston Villának, méghozzá egy 35 millió fontos kötelező vásárlási opcióval, ami akkor lép életbe, ha a középpályás tíz mérkőzésen pályára lép a birminghami csapatban. 

Merlin Rohl #34 of Everton F.C. is challenged by Harvey Elliott #9 of Aston Villa F.C. during the Premier League match between Everton and Aston Villa at Hill Dickinson Stadium in Liverpool, England, on September 13, 2025. (Photo by Mike Morese/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Harvey Elliott elvétve kap csak lehetőséget az Aston Villa csapatában
Fotó: Mike Morese/NurPhoto via AFP

A technikás középpályás szerződtetését az Aston Villa korábbi sportigazgatója, a spanyol Monchi kezdeményezte, míg a vezetőedző Unai Emery nem szorgalmazta Elliott leigazolását. Azonban a spanyol sportigazgató szeptemberben távozott a birminghami klubtól, Emery pedig nem hajlandó használni a játékost, akire nem tartott igényt, így a Villának sem kell kifizetnie érte a 35 millió fontos vételárat. 

Az Európa-liga lehet Harvey Elliott menekülőútja?

A 22 éves játékosnak az idei szezonban mindössze öt mérkőzése van a Premier League-ben, ezeken is csupán 110 percnyi lehetőséget kapott. Mint kiderült, a kötelező vásárlási opció csak a tíz lejátszott angol bajnoki mérkőzés után lép érvényben, így az angol középpályás a kupasorozatokban és az Európa-ligában pályára léphet az Aston Villa színeiben. 

A Liverpool kölcsönjátékosa jelenleg kisebb sérüléssel bajlódik, de várhatóan bevethető lesz a Villa nyolcaddöntős El-párharcában

Szerintem mennünk kell tovább az úton, és természetesen segítenünk kell neki, amennyire csak tudunk. Aztán meg kell próbálnunk elérni, hogy jól érezze magát itt. Nagyjából elérhető lesz, hogy az európai kupameccseken pályára lépjen. Most próbálunk a Premier League-re és az európai szereplésre is fókuszálni” 

mondta a játékos helyzetéről Unai Emery. 

Aston Villa's English striker #09 Harvey Elliott inspects the pitch as sprinklers release water before the UEFA Europa League league-stage football match between Aston Villa and RB Salzburg at Villa Park in Birmingham, central England on January 29, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP)
Harvey Elliottnak menekülnie kell Birminghamből
Fotó: Darren Staples/AFP

A szezon korábbi szakaszában Emery úgy döntött, hogy Elliott nem része a hosszú távú terveinek. A döntés hátterében az állt, hogy nem bízott abban, hogy a játékos maradéktalanul végrehajtja a taktikai utasításait, ezért inkább más játékosokat részesített előnyben, hogy ezzel is elkerülje az üzlet véglegesítését.

A januári átigazolási időszakban nem született megoldás Elliott ügyében, a kölcsönszerződés felbontásához külön egyezségre lett volna szükség, mivel az nem tartalmazott visszahívási záradékot. Az Aston Villának ezért kötbért kellett volna fizetnie – amit nem akart megtenni –, a Liverpool pedig nem volt hajlandó eltekinteni ettől az összegtől.

