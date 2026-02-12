Live
A Premier League 26. fordulójában a Liverpool 1-0-ra nyert a Sunderland otthonában, ezzel Arne Slot csapata véget vetett az újonc hazai veretlenségének. A találkozót Szoboszlai Dominik eltiltás miatt kihagyta, Kerkez Milos pedig kispados volt és nem is küldték pályára. A Liverpool tehát magyarok nélkül ért el bravúros eredményt, ennek ellenére megnéztük, mennyire hiányoztak honfitársaink a bajnokcsapatból.

Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem léphetett pályára a Sunderland elleni meccsen, Kerkez Milost pedig a klublegenda Andy Robertson váltotta a kezdőcsapatban, így a Liverpool 367 nap után játszott olyan meccset, melyen egy magyar játékos sem lépett pályára.

Szoboszlai eltiltása miatt nehéz helyzetben a Liverpool
Szoboszlai eltiltása miatt nehéz helyzetben volt Liverpool
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Legutóbb ilyen 2025. február 9-én esett meg, akkor Szoboszlai pihentetés miatt maradt ki a keretből a Plymouth elleni FA-kupa mérkőzésen, mely végül a másodosztályú csapat sikerével zárult.

Mennyire hiányzott Szoboszlai és Kerkez?

Szoboszlai helyén a Sunderland elleni meccsen Endó Vataru, a japán középpályás játszott jobbhátvédként, Kerkezt pedig a skót válogatott Andy Robertson váltotta a kezdőcsapatban. A Szoboszlai helyén futballozó japán játékos a Liverpool egyik legjobbja volt, azonban a 64. percben súlyos bokasérülést szenvedett, és hordágyon kellett levinni a pályáról. 

A Poolbarátok Facebook-oldalán kiemelik, hogy Endónak a pályán töltött ideje alatt volt hét tisztázása, két szerelése és neki volt a legtöbb megnyert párharca is (7). 

Liverpool's Japanese midfielder #03 Wataru Endo lays on the pitch injured during the English Premier League football match between Sunderland and Liverpool at The Stadium of Light in Sunderland in north east England on February 11, 2026. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Endó Vataura súlyos sérülést szenvedett a Sunderland elleni meccsen
Fotó: Andy Buchanan/AFP

A This is Anfield portálon 7-es osztályzatot adtak a japán játékosnak, aki Arne Slot irányítása alatt mindössze másodszor kezdett Premier League-mérkőzésen a Liverpoolban. Kiemelik, hogy Endó rengeteget futott és jól tartotta a védelmi vonalat. Hangsúlyozzák, hogy a japán játékos az után is pályán maradt, hogy súlyos sérülést szenvedett, pedig azonnal hordágyra lett volna szüksége.

A Kerkez helyén futballozó Andy Robertson szintén 7-est kapott. Róla azt írják, hogy igazi csapatkapitány-helyettesként elvégezte a feladatát, minimális felhajtással, annak ellenére, hogy már nem ő az első számú választás a posztján. Hangsúlyozzák, hogy jól működött együtt a csapattal és segített stabilizálni a védelmi vonalat. Az előretöréseivel rengeteg teret nyitott Cody Gakpónak, hogy szabadon mozoghasson.

Liverpool's Scottish defender #26 Andrew Robertson applauds the fans following the English Premier League football match between Sunderland and Liverpool at The Stadium of Light in Sunderland in north east England on February 11, 2026. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Fotó: Andy Buchanan/AFP

A Liverpool Echo 7-es osztályzatot adott a Szoboszlait helyettesítő Endónak. Azt írják róla, hogy Angulo, a Sunderland szélsője folyamatosan őt próbálta meg átjátszani, de nagyon jól állta a sarat. Kiemelik, hogy a súlyos sérülése pont akkor következett be, amikor már kezdett egyre kreatívabban futballozni. Robertsonról (7) azt írják, hogy az első félidő vége előtt kezdett ígéretes összjátékokat kialakítani Gakpóval a bal oldalon, és egy beadása komoly problémát okozott a Sunderland kapusának, de a második félidőben kicsit halványabb volt a teljesítménye.

A liverpool.com portálon kiemelik, hogy Endó Vataru (7) a sérülések és Szoboszlai Dominik eltiltása miatt kerülhetett pályára. Megemlítik, hogy a japán középpályásnak voltak remek felfutásai és jól teljesített, mielőtt meg nem sérült. 

Liverpool's Japanese midfielder #03 Wataru Endo is carried off on a stretcher during the English Premier League football match between Sunderland and Liverpool at The Stadium of Light in Sunderland in north east England on February 11, 2026. (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Endó Vataru hosszú időre kiesett
Fotó: Andy Buchanan/AFP

Robertsonnal (7) kapcsolatban azt írják, hogy rotációs céllal került pályára, ami meglepő, mert sokan azt várták, hogy majd a hétvégi FA-kupa meccsen fog játszani a Brighton elleni találkozón. Kiemelik, hogy a skót játékos jó pozíciókba került, de nem igazán tudta kiaknázni azokat. Védekezésben megbízható volt, ahogy általában.

A goal.com angol nyelvű kiadásánál a Szoboszlait helyettesítő Endó kapta az egyik legrosszabb (5) osztályzatot. Azt írják vele kapcsolatban, hogy nem mozgott komfortosan a számára ismeretlen jobbhátvéd pozícióban, előrefelé pedig kevés lehetőséget tudott teremteni. Kiemelik, hogy a küzdőszellemével azonban nem volt baj a sérülése előtt.

A Kerkez helyén futballozó Robertsonról (6) azt írják, hogy az első félidőben sokat volt nála a labda, de fáradságos munkája ellenére sem tudott igazán emlékezetes helyzetet kialakítani.

Kerkez és Szoboszlai helyettesei tehát nem vallottak szégyent, azonban a kritikák alapján egyikük sem nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A japán Endó Vataru ugyan a védekező feladatait megoldotta, támadásban azonban nem tudott annyit hozzátenni a játékhoz, mint a magyar válogatott csapatkapitánya. 

A japán játékosról egyébként Arne Slot a mérkőzés után elmondta, hogy pontos diagnózis még nincs, de feltehetőleg súlyos sérülést szenvedett, ami miatt hosszú ideig nélkülöznie kell majd a játékát.

