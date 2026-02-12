Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem léphetett pályára a Sunderland elleni meccsen, Kerkez Milost pedig a klublegenda Andy Robertson váltotta a kezdőcsapatban, így a Liverpool 367 nap után játszott olyan meccset, melyen egy magyar játékos sem lépett pályára.

Szoboszlai eltiltása miatt nehéz helyzetben volt Liverpool

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Legutóbb ilyen 2025. február 9-én esett meg, akkor Szoboszlai pihentetés miatt maradt ki a keretből a Plymouth elleni FA-kupa mérkőzésen, mely végül a másodosztályú csapat sikerével zárult.

Mennyire hiányzott Szoboszlai és Kerkez?

Szoboszlai helyén a Sunderland elleni meccsen Endó Vataru, a japán középpályás játszott jobbhátvédként, Kerkezt pedig a skót válogatott Andy Robertson váltotta a kezdőcsapatban. A Szoboszlai helyén futballozó japán játékos a Liverpool egyik legjobbja volt, azonban a 64. percben súlyos bokasérülést szenvedett, és hordágyon kellett levinni a pályáról.

A Poolbarátok Facebook-oldalán kiemelik, hogy Endónak a pályán töltött ideje alatt volt hét tisztázása, két szerelése és neki volt a legtöbb megnyert párharca is (7).

Endó Vataura súlyos sérülést szenvedett a Sunderland elleni meccsen

Fotó: Andy Buchanan/AFP

A This is Anfield portálon 7-es osztályzatot adtak a japán játékosnak, aki Arne Slot irányítása alatt mindössze másodszor kezdett Premier League-mérkőzésen a Liverpoolban. Kiemelik, hogy Endó rengeteget futott és jól tartotta a védelmi vonalat. Hangsúlyozzák, hogy a japán játékos az után is pályán maradt, hogy súlyos sérülést szenvedett, pedig azonnal hordágyra lett volna szüksége.

A Kerkez helyén futballozó Andy Robertson szintén 7-est kapott. Róla azt írják, hogy igazi csapatkapitány-helyettesként elvégezte a feladatát, minimális felhajtással, annak ellenére, hogy már nem ő az első számú választás a posztján. Hangsúlyozzák, hogy jól működött együtt a csapattal és segített stabilizálni a védelmi vonalat. Az előretöréseivel rengeteg teret nyitott Cody Gakpónak, hogy szabadon mozoghasson.

Fotó: Andy Buchanan/AFP

A Liverpool Echo 7-es osztályzatot adott a Szoboszlait helyettesítő Endónak. Azt írják róla, hogy Angulo, a Sunderland szélsője folyamatosan őt próbálta meg átjátszani, de nagyon jól állta a sarat. Kiemelik, hogy a súlyos sérülése pont akkor következett be, amikor már kezdett egyre kreatívabban futballozni. Robertsonról (7) azt írják, hogy az első félidő vége előtt kezdett ígéretes összjátékokat kialakítani Gakpóval a bal oldalon, és egy beadása komoly problémát okozott a Sunderland kapusának, de a második félidőben kicsit halványabb volt a teljesítménye.