Jeremie Frimpong, a Premier League-ben szereplő Liverpool jobbszélsője hamarosan visszatérhet. A holland játékos sorozatos sérülései miatt gyakran Szoboszlai Dominiknak kellett jobbhátvédet játszania a Liverpool együttesében, de Frimpong visszatérésével a magyar középpályás maradhat az eredeti posztján.

A holland válogatott szélsőért tavaly nyáron 40 millió eurót fizetett a Liverpool a Bayer Leverkusennek, azonban Frimpong az idei szezonban még nem szolgálta meg a vételárát, ugyanis a sorozatos sérülései miatt eddig csak 1014 percet tudott játszani. A 25 éves játékos az idényben csak öt Premier League-meccsen tudott kezdeni, ezért is kellett Szoboszlai Dominiknak sokszor jobbhátvédként futballozni a Liverpool együttesében. 

Jeremie Frimpong és Szoboszlai Dominik remekül megértik egymást
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Szoboszlai csapattársa hamarosan visszatérhet

Jeremie Frimpong a Liverpool legutóbbi négy meccsét kihagyta ágyéksérülés miatt, és minden bizonnyal a Nottingam Forest elleni hétvégi PL-meccsen sem léphet még pályára. 

A The Athletic azt írta, hogy a holland szélső az ágyéksérüléséből való felépülésének utolsó szakaszában jár, azonban a szakmai stáb nem szeretné siettetni a visszatérését, mert a mostani sérülése előtt kétszer is problémája volt a combhajlítójával. 

A Liverpool csapatánál az idei szezonban átok ül a jobbhátvéd poszton. Trent Alexander-Arnold Real Madridba igazolása után az északír Conor Bradley lett az csapat első számú jobbhátvédje, ő azonban januárban súlyos térdsérülést szenvedett és az egész szezonra kiesett. 

Bradley mellett a jobbhátvédként szintén bevethető Joe Gomez is folyamatosan sérülésekkel küszködik, míg a japán Endó Vataru a múlt heti Sunderland elleni bajnokin szenvedett horrorsérülést, és várhatóan rá is hosszú kihagyás vár. 

