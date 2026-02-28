Február 27-én utolsó alkalommal sorsoltak a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025-2026-os kiírásában, a svájci Nyonban rendezett eseményen az UEFA nemcsak a párosításokat, hanem az ágakat is kialakította. A legizgalmasabb mérkőzésnek a Manchester City-Real Madrid ígérkezik, ugyanakkor a 2025-ös klubvilágbajnokság döntőjének visszavágója is érdekesnek hangzik a Chelsea és a PSG között. Ami a magyar résztvevőket illeti, bizonyos szemszögből sajnálatos, hogy a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool éppen azt a Galatasarayt kapta, amelynek alapembere Sallai Roland.

Szoboszlai Dominik a Manchester City kapuját is bevette

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ismét megkapta Sallaiékat a Liverpool

Mint ismert, magyaros rangadót már rendeztek a Bajnokok Ligája 2025-2026-os kiírása során, amikor az alapszakasz második fordulójában a Liverpool Isztambulba utazott. A találkozót Victor Osimhen korai tizenegyese döntötte el, ezt Arne Slot, a Vörösök menedzsere sem felejtette el.

A sorsolás adta lehetőségeket figyelembe véve pontosan azt kaptuk, amire számítottunk, vagyis egy nehéz nyolcaddöntőt egy olyan ellenfél ellen, amellyel ebben a szezonban egyszer már találkoztunk.

– idézte a Liverpool hivatalos oldala a holland szakembert, aki nem győzte dicsérni a Juventust kiejtő Sallaiékat.

„Tudjuk, hogy az idegenbeli mérkőzésen jobban kell teljesítenünk, mint amikor legutóbb Isztambulban szerepeltünk szeptemberben. Ez a legnagyobb kihívásunk ebben a párharcban, különösen annak fényében, hogy a Galatasaray ilyen pozitív eredménnyel győzte le a Juventust, és bejutott a legjobb tizenhat közé” – tette hozzá Slot.

'Excited for it' - Arne Slot on last-16 pairing with Galatasaray 🆚 — Liverpool FC (@LFC) February 27, 2026

A liverpooli klublegenda szerint nem a Vörösök a végső győzelem legnagyobb esélyesei

Ian Rush a Liverpool nagyköveteként volt jelen a pénteki sorsoláson, az újságírók kérdésére pedig elmondta, hogy szerinte kulcsfontosságú lesz a párharc odavágója.

„Ebben a szakaszban minden mérkőzés nehéz. A Galatasaray szép győzelmet aratott a Juventus ellen. Két mérkőzésen hét gólt szerzett, szerintem sok gól lesz a mostani párharcon” – fogalmazott a walesi, majd a végső győzelemről is beszélt.

Nem mondanám, hogy mi vagyunk a favoritok. Nagyon nehéz, öt vagy hat csapatnak van esélye. Ez igazából attól függ, hogy adott napon kik teljesítenek a legjobban. A Bajnokok Ligája másfajta futball, mint a Premier League, de most már inkább olyan, mint egy bajnokság, szóval egyre inkább hasonlít a PL-re. Ezért van most hat angol csapat a legjobbak között, így valószínűleg az esélyük is nagyobb, de amikor van egy PSG, egy Real Madrid és egy Bayern München, sosem lehet tudni.