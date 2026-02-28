Február 27-én utolsó alkalommal sorsoltak a labdarúgó Bajnokok Ligája 2025-2026-os kiírásában, a svájci Nyonban rendezett eseményen az UEFA nemcsak a párosításokat, hanem az ágakat is kialakította. A legizgalmasabb mérkőzésnek a Manchester City-Real Madrid ígérkezik, ugyanakkor a 2025-ös klubvilágbajnokság döntőjének visszavágója is érdekesnek hangzik a Chelsea és a PSG között. Ami a magyar résztvevőket illeti, bizonyos szemszögből sajnálatos, hogy a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool éppen azt a Galatasarayt kapta, amelynek alapembere Sallai Roland.
Ismét megkapta Sallaiékat a Liverpool
Mint ismert, magyaros rangadót már rendeztek a Bajnokok Ligája 2025-2026-os kiírása során, amikor az alapszakasz második fordulójában a Liverpool Isztambulba utazott. A találkozót Victor Osimhen korai tizenegyese döntötte el, ezt Arne Slot, a Vörösök menedzsere sem felejtette el.
A sorsolás adta lehetőségeket figyelembe véve pontosan azt kaptuk, amire számítottunk, vagyis egy nehéz nyolcaddöntőt egy olyan ellenfél ellen, amellyel ebben a szezonban egyszer már találkoztunk.
– idézte a Liverpool hivatalos oldala a holland szakembert, aki nem győzte dicsérni a Juventust kiejtő Sallaiékat.
„Tudjuk, hogy az idegenbeli mérkőzésen jobban kell teljesítenünk, mint amikor legutóbb Isztambulban szerepeltünk szeptemberben. Ez a legnagyobb kihívásunk ebben a párharcban, különösen annak fényében, hogy a Galatasaray ilyen pozitív eredménnyel győzte le a Juventust, és bejutott a legjobb tizenhat közé” – tette hozzá Slot.
A liverpooli klublegenda szerint nem a Vörösök a végső győzelem legnagyobb esélyesei
Ian Rush a Liverpool nagyköveteként volt jelen a pénteki sorsoláson, az újságírók kérdésére pedig elmondta, hogy szerinte kulcsfontosságú lesz a párharc odavágója.
„Ebben a szakaszban minden mérkőzés nehéz. A Galatasaray szép győzelmet aratott a Juventus ellen. Két mérkőzésen hét gólt szerzett, szerintem sok gól lesz a mostani párharcon” – fogalmazott a walesi, majd a végső győzelemről is beszélt.
Nem mondanám, hogy mi vagyunk a favoritok. Nagyon nehéz, öt vagy hat csapatnak van esélye. Ez igazából attól függ, hogy adott napon kik teljesítenek a legjobban. A Bajnokok Ligája másfajta futball, mint a Premier League, de most már inkább olyan, mint egy bajnokság, szóval egyre inkább hasonlít a PL-re. Ezért van most hat angol csapat a legjobbak között, így valószínűleg az esélyük is nagyobb, de amikor van egy PSG, egy Real Madrid és egy Bayern München, sosem lehet tudni.
Szoboszlaitól tartanak Törökországban
A török Hürriyet című lap a sorsolást követően rögtön ismertette a Liverpool elleni párharc részleteit, s a Vörösök egyik nagy fegyverének Szoboszlai Dominik szabadrúgásait jelölte meg. Mint írják, a magyar sztárfocista távolságtól függetlenül képes gólt szerezni, de mellette még Hugo Ekitiké, Cody Gakpo, Mohamed Szalah és Florian Wirtz is veszélyt jelent.
„A Liverpool egyik kiemelkedő játékosa Szoboszlai Dominik, a Premier League-óriás nyolcas számú játékosa. Képes pontrúgásokból gólt szerezni, távolságtól függetlenül. Legutóbb a Manchester City elleni bajnokin, körülbelül harminc méterről talált az ellenfél kapujába” – olvasható a török oldalon.
A magyaros párharc első mérkőzését március 10-én, míg a visszavágót 18-án rendezik. Amennyiben a magyar játékosok mindkét oldalon pályára lépnek, akkor a sorozat történetében először fordul majd elő, hogy a kieséses szakaszban három magyar futballista szerepel.
