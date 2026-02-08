Live
Szoboszlai Dominik őrületes szabadrúgásgólt lőtt a Manchester Citynek – videó

Választás 2026

Már a Tisza-közeli kutatások sem biztosak a győzelemben

A Premier League 25. fordulójának rangadóján a Liverpool 2-1-re kikapott a Manchester Citytől az Anfield Roadon. Szoboszlai Dominik csodás szabadrúgásgóljával vezetett a címvédő, de a rivális fordítani tudott, a meccs a magyar válogatott játékos számára drámai fordulattal ért véget.

A Liverpool és a Manchester City rangadójának első félideje viszonylag eseménytelenül telt, a második játékrészben azonban bőven volt látnivaló. A hazai csapat Szoboszlai Dominik őrületesen nagy szabadrúgásgóljával szerzett vezetést, de a vendég együttes meg tudta fordítani a mérkőzést. Előbb Erling Haaland továbbfejelt labdáját lőtte Bernardo Silva a kapuba, majd a norvég csatár 11-esből módosította 2-1-re az eredményt.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (C) walks back after scoring his team's first goal during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on February 8, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik csodagólt lőtt, majd kiállították
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominikot először állították ki a Liverpoolban

A hosszabbítás végén a Liverpool kapusa, Alisson előre ment, de a City még támadhatott egyet: Haaland vezethette a labdát az üres kapura, Szoboszlai azonban visszarántotta őt. Bár a labda a kapuba gurult, a videobírós ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, 

Szoboszlait pedig utolsó emberként elkövetett szabálytalanság révén kiállította.

A kiállítás a linkre kattintva megtekinthető.

Szoboszlainak ez volt az első piros lapja Liverpool-játékosként, 

a kiállítás miatt pedig egytől három meccsig terjedő eltiltást kaphat a Premier League-ben.

A City 2-1-re nyerte a rangadót, ezzel megerősítette második helyét a tabellán, a Liverpool maradt a hatodik helyen.

Premier League, 25. forduló:

Liverpool FC-Manchester City 1-2 (0-0)

Brighton-Crystal Palace 0-1 (0-0)

