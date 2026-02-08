A Liverpool és a Manchester City rangadójának első félideje viszonylag eseménytelenül telt, a második játékrészben azonban bőven volt látnivaló. A hazai csapat Szoboszlai Dominik őrületesen nagy szabadrúgásgóljával szerzett vezetést, de a vendég együttes meg tudta fordítani a mérkőzést. Előbb Erling Haaland továbbfejelt labdáját lőtte Bernardo Silva a kapuba, majd a norvég csatár 11-esből módosította 2-1-re az eredményt.

Szoboszlai Dominik csodagólt lőtt, majd kiállították

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominikot először állították ki a Liverpoolban

A hosszabbítás végén a Liverpool kapusa, Alisson előre ment, de a City még támadhatott egyet: Haaland vezethette a labdát az üres kapura, Szoboszlai azonban visszarántotta őt. Bár a labda a kapuba gurult, a videobírós ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt,

Szoboszlait pedig utolsó emberként elkövetett szabálytalanság révén kiállította.

🎯🟥 Dominik Szoboszlai had an eventful game for Liverpool tonight:



→ A world-class free kick

→ A red card pic.twitter.com/85KCDKTR2T — CentreGoals. (@centregoals) February 8, 2026

A kiállítás a linkre kattintva megtekinthető.

Szoboszlainak ez volt az első piros lapja Liverpool-játékosként,

a kiállítás miatt pedig egytől három meccsig terjedő eltiltást kaphat a Premier League-ben.

A City 2-1-re nyerte a rangadót, ezzel megerősítette második helyét a tabellán, a Liverpool maradt a hatodik helyen.

Premier League, 25. forduló:

Liverpool FC-Manchester City 1-2 (0-0)

Brighton-Crystal Palace 0-1 (0-0)

