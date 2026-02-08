A Liverpool és a Manchester City rangadójának első félideje viszonylag eseménytelenül telt, a második játékrészben azonban bőven volt látnivaló. A hazai csapat Szoboszlai Dominik őrületesen nagy szabadrúgásgóljával szerzett vezetést, de a vendég együttes meg tudta fordítani a mérkőzést. Előbb Erling Haaland továbbfejelt labdáját lőtte Bernardo Silva a kapuba, majd a norvég csatár 11-esből módosította 2-1-re az eredményt.
Szoboszlai Dominikot először állították ki a Liverpoolban
A hosszabbítás végén a Liverpool kapusa, Alisson előre ment, de a City még támadhatott egyet: Haaland vezethette a labdát az üres kapura, Szoboszlai azonban visszarántotta őt. Bár a labda a kapuba gurult, a videobírós ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt,
Szoboszlait pedig utolsó emberként elkövetett szabálytalanság révén kiállította.
A kiállítás a linkre kattintva megtekinthető.
Szoboszlainak ez volt az első piros lapja Liverpool-játékosként,
a kiállítás miatt pedig egytől három meccsig terjedő eltiltást kaphat a Premier League-ben.
A City 2-1-re nyerte a rangadót, ezzel megerősítette második helyét a tabellán, a Liverpool maradt a hatodik helyen.
Premier League, 25. forduló:
Liverpool FC-Manchester City 1-2 (0-0)
Brighton-Crystal Palace 0-1 (0-0)
Kapcsolódó cikkek