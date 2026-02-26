A következő idény a Liverpool második szezonja lesz az Adidasnál, és úgy tűnik, a sportszergyártó tovább folytatja a klub gazdag történelmére építő koncepciót Szoboszlai Dominikéknál.

Ilyen mezekben fognak játszani az új idényben Szoboszlai Dominikék?

Fotó: X

Kiszivárogtak Szoboszlai Dominikék új mezei?

A most napvilágot látott képek alapján

az idegenbeli mez dominánsan fehér színű lesz, amelyet bordós-vörös és szürke részletek egészítenek ki

- írja a This is Anfield.

A kiszivárgott információk szerint a mez legérdekesebb elemei:

Fehér alapszín bordós-vörös és szürke díszítésekkel

Az Adidas klasszikus Trefoil logója

Pajzsformájú, retro stílusú LFC-címer

Teljes felületű, finom mintázat, amely az 1970-es évek belépőjegyei által inspirált

A mintázat különösen figyelemre méltó: a beszámolók szerint szinte pontosan az 1970-es évek Liverpool-meccsek jegyeinek grafikai világát idézi. Ez az aprólékos részlet jól illeszkedik az Adidas idei filozófiájába, amely több szerelésnél is a nosztalgikus elemeket helyezte előtérbe.

NEW: New Liverpool Adidas away kit leaked: 80s throwback and ticket stub design https://t.co/keZTcnfOFE — This Is Anfield (@thisisanfield) February 25, 2026

A mez várhatóan augusztus elején kerülhet a boltokba, összhangban a Liverpool korábbi idegenbeli megjelenéseivel. A klub és az Adidas együttműködése ebben a szezonban is látványosan a múlt felé nyúlt: a palackzöld harmadik mez például rendkívül népszerű lett a szurkolók körében, és ugyanazt a Trefoil logó + pajzsos címer kombinációt használja, mint a jövő évi idegenbeli modell.

A 2026/27-es hazai mezről is érkeztek már hírek. Az előzetes várakozások szerint a dizájn az 1980-as évek legendás Candy-korszakát idézi majd, bordós-vörös alappal, fehér és szürke részletekkel – gyakorlatilag az idegenbeli mez színvilágának fordítottja.

A harmadik szerelés kapcsán fekete és bordós kombinációról szólnak a pletykák, ezüst díszítésekkel. Ez a színösszeállítás korábban még nem jelent meg Liverpool-mezen, ami újabb izgalmas irányt vetít előre.

A tervek szerint:

A hazai mez májusban debütálhat, és a Brentford elleni, május 24-i idényzárón viselheti először a csapat

Az idegenbeli mez augusztus elején érkezhet

A harmadik mez augusztus végén vagy szeptember elején jelenhet meg