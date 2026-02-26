A következő idény a Liverpool második szezonja lesz az Adidasnál, és úgy tűnik, a sportszergyártó tovább folytatja a klub gazdag történelmére építő koncepciót Szoboszlai Dominikéknál.
Kiszivárogtak Szoboszlai Dominikék új mezei?
A most napvilágot látott képek alapján
az idegenbeli mez dominánsan fehér színű lesz, amelyet bordós-vörös és szürke részletek egészítenek ki
- írja a This is Anfield.
A kiszivárgott információk szerint a mez legérdekesebb elemei:
- Fehér alapszín bordós-vörös és szürke díszítésekkel
- Az Adidas klasszikus Trefoil logója
- Pajzsformájú, retro stílusú LFC-címer
- Teljes felületű, finom mintázat, amely az 1970-es évek belépőjegyei által inspirált
A mintázat különösen figyelemre méltó: a beszámolók szerint szinte pontosan az 1970-es évek Liverpool-meccsek jegyeinek grafikai világát idézi. Ez az aprólékos részlet jól illeszkedik az Adidas idei filozófiájába, amely több szerelésnél is a nosztalgikus elemeket helyezte előtérbe.
A mez várhatóan augusztus elején kerülhet a boltokba, összhangban a Liverpool korábbi idegenbeli megjelenéseivel. A klub és az Adidas együttműködése ebben a szezonban is látványosan a múlt felé nyúlt: a palackzöld harmadik mez például rendkívül népszerű lett a szurkolók körében, és ugyanazt a Trefoil logó + pajzsos címer kombinációt használja, mint a jövő évi idegenbeli modell.
A 2026/27-es hazai mezről is érkeztek már hírek. Az előzetes várakozások szerint a dizájn az 1980-as évek legendás Candy-korszakát idézi majd, bordós-vörös alappal, fehér és szürke részletekkel – gyakorlatilag az idegenbeli mez színvilágának fordítottja.
A harmadik szerelés kapcsán fekete és bordós kombinációról szólnak a pletykák, ezüst díszítésekkel. Ez a színösszeállítás korábban még nem jelent meg Liverpool-mezen, ami újabb izgalmas irányt vetít előre.
A tervek szerint:
- A hazai mez májusban debütálhat, és a Brentford elleni, május 24-i idényzárón viselheti először a csapat
- Az idegenbeli mez augusztus elején érkezhet
- A harmadik mez augusztus végén vagy szeptember elején jelenhet meg
Érdekesség, hogy a jelenlegi szezon mezbemutatói csúszással zajlottak a Nike és az Adidas közti gyártóváltás miatt. A Nike-szerződés csak július végén járt le, így a csapat az előszezon nagy részében még a korábbi szereléseket viselte, mielőtt hivatalosan bemutatták az új hazai mezt az Athletic Bilbao elleni anfieldi felkészülési mérkőzéseken.
Minden jel arra utal tehát, hogy az Adidas továbbra is a Liverpool történelméből merít inspirációt – a szurkolók legnagyobb örömére.