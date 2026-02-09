Szoboszlai Dominik a forduló gólját lőtte a Manchester City elleni rangadón, a magyar válogatott csapatkapitánya mégsem lehetett boldog, hiszen a rangadó végjátékában piros lapot kapott, a City pedig három ponttal távozott az Anfieldről.
A Liverpool ezzel nem csak egy fontos meccset bukott el, hanem beállított egy negatív Premier League-rekordot is.
Szoboszlai csapata beállított egy negatív rekordot
A Liverpool a 74. percben szerezte meg a vezetést Szoboszlai bődületesen nagy szabadrúgásgóljával, a City azonban a 84. percben egyenlíteni tudott a portugál Bernardo Silva révén, majd a 93. percben a norvég Erling Haaland büntetőjével megfordította a meccset.
A Liverpool ezzel a vereséggel beállított egy negatív Premier League-rekordot az utolsó pillanatokban bekapott vesztes gólok tekintetében. A This is Anfielden azt írják, hogy a Liverpoolnak ez már nyolc pontjába került az idei szezonban, a City elleni vereséget beleszámítva pedig ez volt a negyedik alkalom, amikor Arne Slot együttese a hajrában kapott ki.
- Ilyen borzalmas statisztikát korábban csak a Watford (2017/18 és 2021/22), a West Ham United (2021/22) és a Southampton (2024/25) tudott felmutatni a Premier League-ben.
Ráadásul a Liverpoolnak még 13 meccse hátra van a bajnokságból, így könnyen lehet, hogy Szoboszlaiék meg fogják dönteni ezt a negatív rekordot. Arne Slot csapata ezek miatt a késői gólok miatt már nyolc pontot veszített, és ebbe még bele sem számít a Manchester United 84. percben szerzett győztes gólja az Anfielden a szezon elejéről.
Ha ezt a nyolc pontot hozzáadnánk a Liverpool jelenlegi pontszámához, akkor Szoboszlaiék pontegyenlőségben állnának a harmadik helyezett Aston Villával, így ez a probléma kulcsfontosságú a mostani idényben.
A Liverpool edzőjét a City elleni meccs után megkérdezték, minek tulajdonítja ezt a mutatót, de konkrét választ nem tudott adni a problémára.
Minden alkalommal más-más gólokról van szó. Közvetlenül azelőtt, hogy fordítottak volna, Curtis Jones révén egy nagyon ígéretes helyzetünk volt. Mohamed Szalah mélyre lépett vissza, Curtis pedig remek játékos a labdával, így tízből nyolc alkalommal megtalálta volna Szalah-t. Azonban Guehi nagyszerűen lépett közbe, abban a pillanatban óriási labdaszerzés volt, és pontosan ezek a nüanszok jelentik a különbséget ezek között a csapatok között – és ma is ezt jelentették”
– vélekedett a Liverpool edzője, aki nyilván szeretné, ha csapata korábban le tudná zárni a meccseket.
„Sokszor mondtam már, a következő lépcsőfok számunkra az, hogy ne egyetlen passzra vagy döntésre támaszkodjunk. Ha összehasonlítjuk a helyzetünket a három-négy hónappal ezelőttivel, óriási a fejlődés, de a probléma az, hogy ez nem látszik a tabellán, pedig az mindig a legfontosabb visszajelzés arról, hogy hol tartasz” – tette hozzá a holland szakember.
Miért kap gólokat a hajrában a Liverpool?
A Liverpool az idei szezonban már hat alkalommal kapott gólt a végjátékban, ami pontvesztéshez vezetett. Mindez azért lehetséges, mert Szoboszlaiék nem zárják le elég korán a meccseket, így az utolsó pillanatig van lehetősége az ellenfeleknek.
A Vörösök a most futó szezonban mindössze öt bajnokit nyertek meg egynél nagyobb különbséggel, és az, hogy nem tudták 1-0-ról tovább növelni az előnyüket a City ellen, csak egy újabb példa arra, hogy nem tudják lezárni a meccseket. A Marseille elleni 3-0-s győzelem volt az első alkalom, hogy Slot csapata 2-0-s vezetést 3-0-ra tudta növelni a Tottenham elleni Ligakupa-elődöntő visszavágója óta, amelyet 2025. február 6-án játszottak.
Az, hogy a Liverpool nem tudja kontrollálni a mérkőzéseket, azt eredményezi, hogy a csapat védelemnek az egész meccs során többet kell dolgoznia, ami a végére elkerülhetetlenül nehezebbé válik, a fáradtság pedig a koncentráció rovására megy.
- A FotMob adatai szerint a Liverpool a City ellen az első félidőben tíz lövést engedett az ellenfélnek, ami holtversenyben a legtöbb egy Premier League-hazai mérkőzésén.
- A Newcastle január 31-én nyolc szögletet végzett el az első félidőben, ami a legtöbb volt egy vendégcsapattól bajnoki mérkőzésen az Anfielden 2005 áprilisa óta.
A Vörösök folyamatos nyomás alatt állnak, ez a tartós terhelés pedig fáradtsághoz vezet, és ahogy a meccsek a végéhez közelednek, a koncentráció is csökken.
Emellett a Liverpool új igazolásai egyértelműen küzdenek azzal, hogy végig bírják azt a fizikai szintet, ami a csúcsteljesítményhez szükséges kilencven percen keresztül, ráadásul Florian Wirtz és Hugo Ekitiké sem azok a presszingszörnyetegek, mint az elődeik voltak.
A Liverpool nincs könnyű helyzetben, ugyanis Szoboszlai Dominik eltiltás miatt biztosan kihagyja a csapat következő mérkőzését, ami rendkívül nehéznek ígérkezik. Slot csapata szerdán este az újonc Sunderland vendége lesz, amely egyedüliként még veretlen hazai pályán az idei PL-szezonban.
