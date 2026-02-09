Szoboszlai Dominik a forduló gólját lőtte a Manchester City elleni rangadón, a magyar válogatott csapatkapitánya mégsem lehetett boldog, hiszen a rangadó végjátékában piros lapot kapott, a City pedig három ponttal távozott az Anfieldről.

Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt a Manchester City elleni rangadón

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

A Liverpool ezzel nem csak egy fontos meccset bukott el, hanem beállított egy negatív Premier League-rekordot is.

Szoboszlai csapata beállított egy negatív rekordot

A Liverpool a 74. percben szerezte meg a vezetést Szoboszlai bődületesen nagy szabadrúgásgóljával, a City azonban a 84. percben egyenlíteni tudott a portugál Bernardo Silva révén, majd a 93. percben a norvég Erling Haaland büntetőjével megfordította a meccset.

A Liverpool ezzel a vereséggel beállított egy negatív Premier League-rekordot az utolsó pillanatokban bekapott vesztes gólok tekintetében. A This is Anfielden azt írják, hogy a Liverpoolnak ez már nyolc pontjába került az idei szezonban, a City elleni vereséget beleszámítva pedig ez volt a negyedik alkalom, amikor Arne Slot együttese a hajrában kapott ki.

Ilyen borzalmas statisztikát korábban csak a Watford (2017/18 és 2021/22), a West Ham United (2021/22) és a Southampton (2024/25) tudott felmutatni a Premier League-ben.

Ráadásul a Liverpoolnak még 13 meccse hátra van a bajnokságból, így könnyen lehet, hogy Szoboszlaiék meg fogják dönteni ezt a negatív rekordot. Arne Slot csapata ezek miatt a késői gólok miatt már nyolc pontot veszített, és ebbe még bele sem számít a Manchester United 84. percben szerzett győztes gólja az Anfielden a szezon elejéről.

Ha ezt a nyolc pontot hozzáadnánk a Liverpool jelenlegi pontszámához, akkor Szoboszlaiék pontegyenlőségben állnának a harmadik helyezett Aston Villával, így ez a probléma kulcsfontosságú a mostani idényben.

A Liverpool edzőjét a City elleni meccs után megkérdezték, minek tulajdonítja ezt a mutatót, de konkrét választ nem tudott adni a problémára.

Minden alkalommal más-más gólokról van szó. Közvetlenül azelőtt, hogy fordítottak volna, Curtis Jones révén egy nagyon ígéretes helyzetünk volt. Mohamed Szalah mélyre lépett vissza, Curtis pedig remek játékos a labdával, így tízből nyolc alkalommal megtalálta volna Szalah-t. Azonban Guehi nagyszerűen lépett közbe, abban a pillanatban óriási labdaszerzés volt, és pontosan ezek a nüanszok jelentik a különbséget ezek között a csapatok között – és ma is ezt jelentették”

– vélekedett a Liverpool edzője, aki nyilván szeretné, ha csapata korábban le tudná zárni a meccseket.