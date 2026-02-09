Live
A Premier League 25. fordulójában a Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool 2-1-re kikapott az Anfielden a Manchester City csapatától. Szoboszlai a találkozón bődületesen nagy gólt lőtt szabadrúgásból, azonban Mersey-partiak mégsem örülhettek, ugyanis a végjátékban magyar középpályást kiállították, a vendégek pedig megnyerték a meccset, ezzel pedig a Liverpool negatív rekordot állított be a Premier League-ben.

Szoboszlai Dominik a forduló gólját lőtte a Manchester City elleni rangadón, a magyar válogatott csapatkapitánya mégsem lehetett boldog, hiszen a rangadó végjátékában piros lapot kapott, a City pedig három ponttal távozott az Anfieldről. 

Dominik Szoboszlai of Liverpool salutes the fans after scoring during the Premier League match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, England, on February 8, 2026. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik hatalmas gólt lőtt a Manchester City elleni rangadón 
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

A Liverpool ezzel nem csak egy fontos meccset bukott el, hanem beállított egy negatív Premier League-rekordot is. 

Szoboszlai csapata beállított egy negatív rekordot

A Liverpool a 74. percben szerezte meg a vezetést Szoboszlai bődületesen nagy szabadrúgásgóljával, a City azonban a 84. percben egyenlíteni tudott a portugál Bernardo Silva révén, majd a 93. percben a norvég Erling Haaland büntetőjével megfordította a meccset. 

A Liverpool ezzel a vereséggel beállított egy negatív Premier League-rekordot az utolsó pillanatokban bekapott vesztes gólok tekintetében. A This is Anfielden azt írják, hogy a Liverpoolnak ez már nyolc pontjába került az idei szezonban, a City elleni vereséget beleszámítva pedig ez volt a negyedik alkalom, amikor Arne Slot együttese a hajrában kapott ki. 

  • Ilyen borzalmas statisztikát korábban csak a Watford (2017/18 és 2021/22), a West Ham United (2021/22) és a Southampton (2024/25) tudott felmutatni a Premier League-ben. 

Ráadásul a Liverpoolnak még 13 meccse hátra van a bajnokságból, így könnyen lehet, hogy Szoboszlaiék meg fogják dönteni ezt a negatív rekordot. Arne Slot csapata ezek miatt a késői gólok miatt már nyolc pontot veszített, és ebbe még bele sem számít a Manchester United 84. percben szerzett győztes gólja az Anfielden a szezon elejéről.

Ha ezt a nyolc pontot hozzáadnánk a Liverpool jelenlegi pontszámához, akkor Szoboszlaiék pontegyenlőségben állnának a harmadik helyezett Aston Villával, így ez a probléma kulcsfontosságú a mostani idényben.

A Liverpool edzőjét a City elleni meccs után megkérdezték, minek tulajdonítja ezt a mutatót, de konkrét választ nem tudott adni a problémára. 

Minden alkalommal más-más gólokról van szó. Közvetlenül azelőtt, hogy fordítottak volna, Curtis Jones révén egy nagyon ígéretes helyzetünk volt. Mohamed Szalah mélyre lépett vissza, Curtis pedig remek játékos a labdával, így tízből nyolc alkalommal megtalálta volna Szalah-t. Azonban Guehi nagyszerűen lépett közbe, abban a pillanatban óriási labdaszerzés volt, és pontosan ezek a nüanszok jelentik a különbséget ezek között a csapatok között – és ma is ezt jelentették” 

– vélekedett a Liverpool edzője, aki nyilván szeretné, ha csapata korábban le tudná zárni a meccseket. 

Liverpool's Dutch manager Arne Slot arrives ahead of the English Premier League football match between Liverpool and Newcastle United at Anfield in Liverpool, north west England on January 31, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot együttese folyamatosan bukja el a meccseket a hajrákban 
Fotó: Paul Ellis/AFP

„Sokszor mondtam már, a következő lépcsőfok számunkra az, hogy ne egyetlen passzra vagy döntésre támaszkodjunk. Ha összehasonlítjuk a helyzetünket a három-négy hónappal ezelőttivel, óriási a fejlődés, de a probléma az, hogy ez nem látszik a tabellán, pedig az mindig a legfontosabb visszajelzés arról, hogy hol tartasz” – tette hozzá a holland szakember. 

Miért kap gólokat a hajrában a Liverpool?

A Liverpool az idei szezonban már hat alkalommal kapott gólt a végjátékban, ami pontvesztéshez vezetett. Mindez azért lehetséges, mert Szoboszlaiék nem zárják le elég korán a meccseket, így az utolsó pillanatig van lehetősége az ellenfeleknek. 

A Vörösök a most futó szezonban mindössze öt bajnokit nyertek meg egynél nagyobb különbséggel, és az, hogy nem tudták 1-0-ról tovább növelni az előnyüket a City ellen, csak egy újabb példa arra, hogy nem tudják lezárni a meccseket. A Marseille elleni 3-0-s győzelem volt az első alkalom, hogy Slot csapata 2-0-s vezetést 3-0-ra tudta növelni a Tottenham elleni Ligakupa-elődöntő visszavágója óta, amelyet 2025. február 6-án játszottak.

Az, hogy a Liverpool nem tudja kontrollálni a mérkőzéseket, azt eredményezi, hogy a csapat védelemnek az egész meccs során többet kell dolgoznia, ami a végére elkerülhetetlenül nehezebbé válik, a fáradtság pedig a koncentráció rovására megy.

  • A FotMob adatai szerint a Liverpool a City ellen az első félidőben tíz lövést engedett az ellenfélnek, ami holtversenyben a legtöbb egy Premier League-hazai mérkőzésén.
  • A Newcastle január 31-én nyolc szögletet végzett el az első félidőben, ami a legtöbb volt egy vendégcsapattól bajnoki mérkőzésen az Anfielden 2005 áprilisa óta.

A Vörösök folyamatos nyomás alatt állnak, ez a tartós terhelés pedig fáradtsághoz vezet, és ahogy a meccsek a végéhez közelednek, a koncentráció is csökken.

Manchester City's Allgerian defender #21 Rayan Ait-Nouri (R) clashes with Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) during the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on February 8, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A City ellen a jobbhátvédként futballozó Szoboszali is hibázott a hajrában
Fotó: Paul Ellis/AFP

Emellett a Liverpool új igazolásai egyértelműen küzdenek azzal, hogy végig bírják azt a fizikai szintet, ami a csúcsteljesítményhez szükséges kilencven percen keresztül, ráadásul Florian Wirtz és Hugo Ekitiké sem azok a presszingszörnyetegek, mint az elődeik voltak.

A Liverpool nincs könnyű helyzetben, ugyanis Szoboszlai Dominik eltiltás miatt biztosan kihagyja a csapat következő mérkőzését, ami rendkívül nehéznek ígérkezik. Slot csapata szerdán este az újonc Sunderland vendége lesz, amely egyedüliként még veretlen hazai pályán az idei PL-szezonban. 

