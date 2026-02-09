A Liverpool 2-1-es verséget szenvedett hazai pályán a Manchester City elleni rangadón, amelynek egyértelműen Szoboszlai Dominik volt a főszereplője: ennek ellenére a neve még mindig gondot okoz.

Minden fronton Szoboszlai Dominik volt a ManCity elleni meccs főszereplője

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Miért nem tudják leírni helyesen Szoboszlai nevét?

Ami a meccset illeti, a magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik ezúttal is jobb oldali védőként játszott, és a 74. percben 30 méterről vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, a labda a bal oldali kapufáról vágódott a hálóba. A vendégek a 84. percben Bernardo Silva közeli lövésével egyenlítettek, majd Erling Haaland a 93. percben tizenegyesből fordított. A hosszabbítás végén Alisson, a Liverpool kapusa előre ment, de a City még támadhatott egyet, Haaland vezethette a labdát az üres kapura, Szoboszlai azonban visszarántotta őt. Bár a labda a kapuba gurult, a VAR-ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, Szoboszlait pedig kiállította.

A címvédő Liverpool az éjszaka folyamán a meccsről feltett egy összefoglaló videót a YouTube-csatornájára (a videó ide kattintva tekinthető meg), ahol azonban ismét sikerült elrontani Szoboszlai nevét:

az angol csapat sajtómunkatára „Szobsozlainak" írta, egészen pontosan úgy szólt a mondat, hogy „Vereség, Szobsozlai lenyűgöző szabadrúgásgóllal".

Nem sikerült eltalálni Szoboszlai nevét a Liverpool YouTube-csatornáján

Fotó: Liverpool/YouTube

A Liverpool 2-1-re kikapott a Citytől, így maradt a tabella 6. helyén, amely nem ér Bajnokok Ligája-indulást.