Nagy volt az arc, nagyobb lett a pofon: Macron most átlépett egy határt

Szoboszlai

Nem lehet elégszer megnézni: íme, Szoboszlai őrületes szabadrúgásgólja a City ellen – videó

Minden fronton a magyar válogatott sztárja a főszereplő. Mint ismert, Szoboszlai Dominik nagyszerű szabadrúgásgóljával szerzett vezetést a Liverpool, mégis 2-1-es vereséget szenvedett a vendég Manchester Citytől az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának vasárnapi rangadóján, melyen a magyar légiós a végén piros lapot kapott. És ha ez nem lenne elég, a klubja még mindig képtelen helyen leírni Szoboszlai nevét.

A Liverpool 2-1-es verséget szenvedett hazai pályán a Manchester City elleni rangadón, amelynek egyértelműen Szoboszlai Dominik volt a főszereplője: ennek ellenére a neve még mindig gondot okoz.

Minden fronton Szoboszlai Dominik volt a ManCity elleni meccs főszereplője
Minden fronton Szoboszlai Dominik volt a ManCity elleni meccs főszereplője 
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Miért nem tudják leírni helyesen Szoboszlai nevét?

Ami a meccset illeti, a magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik ezúttal is jobb oldali védőként játszott, és a 74. percben 30 méterről vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, a labda a bal oldali kapufáról vágódott a hálóba. A vendégek a 84. percben Bernardo Silva közeli lövésével egyenlítettek, majd Erling Haaland a 93. percben tizenegyesből fordított. A hosszabbítás végén Alisson, a Liverpool kapusa előre ment, de a City még támadhatott egyet, Haaland vezethette a labdát az üres kapura, Szoboszlai azonban visszarántotta őt. Bár a labda a kapuba gurult, a VAR-ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, Szoboszlait pedig kiállította.

A címvédő Liverpool az éjszaka folyamán a meccsről feltett egy összefoglaló videót a YouTube-csatornájára (a videó ide kattintva tekinthető meg), ahol azonban ismét sikerült elrontani Szoboszlai nevét: 

az angol csapat sajtómunkatára „Szobsozlainak" írta, egészen pontosan úgy szólt a mondat, hogy „Vereség, Szobsozlai lenyűgöző szabadrúgásgóllal".

Nem sikerült eltalálni Szoboszlai nevét a Liverpool YouTube-csatornáján
Fotó: Liverpool/YouTube

A Liverpool 2-1-re kikapott a Citytől, így maradt a tabella 6. helyén, amely nem ér Bajnokok Ligája-indulást.

Szoboszlai Dominik kiállítása után robbant a balhé: Slot szerint elcsalták a rangadót
Guardiola megdöbbentően reagált Szoboszlai piros lapjára
Szoboszlai csodás teljesítményét a piros lapja sem tehette tönkre, ő legalább visszafutott
Haaland sajnálja Szoboszlait, akinek piros lapját megindokolta a liga, az is kiderült, hány meccses eltiltást kaphat

 

