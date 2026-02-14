Ki a leggyorsabb futó? Ki a leggyorsabb idősebb játékos? Ki a legrosszabb passzoló nyomás alatt? Ki a legrosszabb döntéshozó a támadó harmadban? Ilyen kérdésekre kereste az ESPN a válaszokat, amelyeket a Gradient Sports által biztosított egyedülálló, részletes adatkészlet segítségével meg is tudtak válaszolni. Ebből az érdekesség kedvéért kiemelnénk azt, hogy azok közül a játékosok közül, akik legalább 10 rossz lövési döntést hoztak, ki használja fel a kísérleteinek legnagyobb százalékát olyan lövéseken, amikor valaki más szabadon állt? Ez a Manchester City játékosa, Nico González: lövéseinek 83,3%-át akkor kísérelte meg, amikor jobb passzolási lehetőség volt. Hasonlítsuk össze ezt csapattársával, akinek passzolhatott volna, Erling Haalanddal. A norvég játékos vezeti a bajnokságot 91 lövéssel – senki más nem érte el a 65-öt –, és mégis csak nyolc lövése volt olyan, amikor valaki más volt jobb helyzetben. Ami a magyar játékosra vonatkozik, azzal kapcsolatban azt írta az ESPN, hogy a legjobb szabadrúgások természetesen Szoboszlai Dominiké. Ő az egyetlen játékos, aki 2,0-s értékelést kapott a szabadrúgások terén.

Arne Slot az FA-kupa mérkőzés előtt az egekig magasztalta Szoboszlai Dominiket

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai Dominikre mindenki felfigyel

Emellett ő az egyetlen játékos, akinek két szabadrúgása 1,5 vagy annál jobb értékelést kapott. Értékelése nem olyan magas, mint Staché, mert kihagyott egy tizenegyest a Burnley ellen, és több labdát is a kapu mellé rúgott. Ha azonban az összes lövését figyelembe vesszük, akkor valójában ő a liga legjobb lövője (90,7). Ilyen az, amikor statisztikai alapon is rendesen megdicsérik az embert, jelen esetben Szoboszlait.