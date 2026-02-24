A vasárnapi, Nottingham Forest elleni összecsapás után mindenki Alexis Mac Allister gólját és a három pontot ünnepelte, de James Pearce, az Athletic újságírója rávilágított a győzelem mögötti sötét árnyakra is. A Liverpool sérüléshulláma – Jeremie Frimpong, Conor Bradley, Joe Gomez és Wataru Endo kiesése – miatt Arne Slot ismét Szoboszlai Dominikot alkalmazta jobbhátvédként a kezdőben.

Szoboszlai (j) az osztályzatok alapján a jobbhátvéd posztján is kiemelkedő, de a középpálya lenne az ő valódi felségterülete

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Pearce szerint idén már hetedszer fordult elő ez a méltatlan helyzet, amiben a magyar válogatott motorját próbálták meg mindenáron belekényszeríteni ebbe az idegen szerepkörbe. Olyan volt ez, mintha egy finom svájci bicskával próbálnánk fát vágni: a feladatot valahogy elvégzi, de mindenki látja, hogy nem erre született.

Több Szoboszlai is elférne a csapatban

Bár Szoboszlai fegyelmezetten és magas szinten ellátta a feladatát, a statisztikák lesújtóak az edző döntésére nézve.

Amíg Szoboszlai hátul játszott, a Liverpool játéka meddő és ötlettelen volt: az első félidőben mindössze 42 százalékban birtokolták a labdát, és egyetlen kaput eltaláló lövésre sem futotta az erejükből. Pearce kiemeli, hogy a középpályán tátongó űrt, az energia és a fizikai erő hiányát Slot is érezte, ezért a 30. perc után lépnie kellett: Szoboszlait a pálya közepére tolta, Curtis Jonest pedig hátravitte a védelembe.

A változtatást azonnal érezni lehetett: a második félidőben a Liverpool már 66 százalékban uralta a játékot, és végül Szoboszlai zseniális, hosszabbításban bemutatott csele és gólpasszt érő beadása hozta meg a sikert.

Szalah is megmondta: Szoboszlai a világ elitjében

Az elemzés nem győzi hangsúlyozni, hogy Szoboszlai Dominik ma már nem csupán egy tehetséges fiatal a Liverpoolban, hanem a csapat valódi talizmánja. Pearce emlékeztet a tavaly nyári aggodalmakra, amikor sokan Florian Wirtz érkezése miatt féltették a magyar játékost, ám Szoboszlai minden kétséget eloszlatott. A 2025/26-os szezonban 27 bajnokiból 25-ször kezdő volt, és már most ő a legfőbb esélyes a klub „szezon játékosa” díjára.

De mit gondol erről Szoboszlai?

„A középpályás szerintem a legnehezebb pozíció a futballban, mert az ellenfelek ott jönnek elölről, hátulról, jobbról, balról, mindenhonnan. Ha hozzászoktál, hogy folyamatosan figyelned kell minden irányba, jobb oldali védőt játszani tulajdonképpen nyaralás, mert onnan mindent látsz. Odamehetnék az edzőhöz, és mondhatnám, hogy nem szeretnék jobbhátvédet játszani, de ez nem kívánságműsor, ez a Liverpool, itt, ha azt mondják, hogy jobb oldali védőt játszol, akkor ott kell helytállnod" - nyilatkozta a minap a magyar játékos.

A cikk felidézi Mohamed Szalah nem is oly régi nyilatkozatát is, amelyben az egyiptomi sztár kijelentette: „Dominik jelenleg a világ egyik legjobb játékosa, rendkívüli módon támaszkodunk rá.”