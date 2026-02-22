Szoboszlai Dominik és Kekez Milos csapata, a Liverpool vasárnap a Nottingham Forest otthonába látogatott, ahol három hete a Ferencváros 4-0-ra kapott ki az Európa-liga alapszakaszának zárófordulójában. Noha a mérkőzs előtt a hazaiak csupán a még éppen bennmaradást érő 17. helyen álltak, Arne Slot együttesére nem várt könnyű meccs, hiszen ősszel nagy meglepetésre 3-0-ra nyert a Forest az Anfielden, ráadásul a Vörösök a legutóbbi 15 bajnokijukból csak egyet nyertek meg a City Groundon.

Szoboszlai Dominik ismét védőként kezdett a Liverpoolban

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Szoboszlai és Kerkez is kezdett a Liverpoolban

Az angol bajnok Liverpool a Premier League előző fordulójában több mint egy év után játszott olyan meccset, melyen egy magyar játékos sem lépett pályára. Legutóbb az FA-kupában bombagólt szerző Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem léphetett pályára a Sunderland elleni meccsen, Kerkez Milos helyett pedig Andy Robertson kapott lehetőséget.

A magyar válogatott csapatkapitánya vasárnap visszatérhetett, miután letöltötte egymeccses eltiltását és természetesen ismét a kezdőcsapatban találta magát – akárcsak Kerkez –, ugyanakkor kényszermegoldásként ezúttal is jobb oldali védőként szerepelt. Az angol bajnoki címvédő kezdőjében az utolsó pillanatban történt egy kényszerű változtatás, ugyanis Florian Wirtz a bemelegítés során megsérült, így helyette Curtis Jones kezdett.

Alisson hatalmasat mentett Callum Hudson-Odoi ziccerénél

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Sokáig szenvedett a Liverpool, Szoboszlai a varázsolt a végén

Bátran kezdett a Forest – amelynek szezonbeli negyedik vezetőedzője, Vítor Pereira az első bajnoki mérkőzésén ült a kispadon – és rögtön a harmadik percben Callum Hudson-Odoi került helyzetbe, de Alisson kapus nagyot védett. A fölényben játszó Forest a játék minden elemében felülmúlta riválisát és bőven volt veszély a támadásaiban. Félórányi játék után Slot felküldte a középpályára Szoboszlait, akinek helyét a védelemben Jones vette át, ám a meglepően sok hibával játszó vendégek támadójátéka ennek ellenére is akadozott. Olyannyira, hogy a Liverpoolnak az első félidőben nem volt kaput eltalált lövése – igaz, mindössze kétszer próbálkoztak a Vörösök.