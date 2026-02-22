Live
A Premier League 27. fordulójában a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Liverpool 1-0-ra nyert a Nottingham Forest otthonában. A Szoboszlai az egymeccses eltiltását követően visszatért, és kulcsszerepe volt a győztes gólban, amit Alexis Mac Allister szerzett a 97. percben. Arne Slot együttese ezzel közel két év után győzte le ismét a kiesés ellen küzdő Forestet.

Szoboszlai Dominik és Kekez Milos csapata, a Liverpool vasárnap a Nottingham Forest otthonába látogatott, ahol három hete a Ferencváros 4-0-ra kapott ki az Európa-liga alapszakaszának zárófordulójában. Noha a mérkőzs előtt a hazaiak csupán a még éppen bennmaradást érő 17. helyen álltak, Arne Slot együttesére nem várt könnyű meccs, hiszen ősszel nagy meglepetésre 3-0-ra nyert a Forest az Anfielden, ráadásul a Vörösök a legutóbbi 15 bajnokijukból csak egyet nyertek meg a City Groundon.

Nottingham Forest's English midfielder #10 Morgan Gibbs-White (R) has a shot rebound after his shot was defended by Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) during the English Premier League football match between Nottingham Forest and Liverpool at The City Ground in Nottingham, central England on February 22, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik ismét védőként kezdett a Liverpoolban
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Szoboszlai és Kerkez is kezdett a Liverpoolban

Az angol bajnok Liverpool a Premier League előző fordulójában több mint egy év után játszott olyan meccset, melyen egy magyar játékos sem lépett pályára. Legutóbb az FA-kupában bombagólt szerző Szoboszlai Dominik eltiltás miatt nem léphetett pályára a Sunderland elleni meccsen, Kerkez Milos helyett pedig Andy Robertson kapott lehetőséget.

A magyar válogatott csapatkapitánya vasárnap visszatérhetett, miután letöltötte egymeccses eltiltását és természetesen ismét a kezdőcsapatban találta magát – akárcsak Kerkez –, ugyanakkor kényszermegoldásként ezúttal is jobb oldali védőként szerepelt. Az angol bajnoki címvédő kezdőjében az utolsó pillanatban történt egy kényszerű változtatás, ugyanis Florian Wirtz a bemelegítés során megsérült, így helyette Curtis Jones kezdett.

Liverpool's Brazilian goalkeeper #01 Alisson Becker (L) saves a shot by Nottingham Forest's English midfielder #07 Callum Hudson-Odoi (R) during the English Premier League football match between Nottingham Forest and Liverpool at The City Ground in Nottingham, central England on February 22, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Alisson hatalmasat mentett Callum Hudson-Odoi ziccerénél
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Sokáig szenvedett a Liverpool, Szoboszlai a varázsolt a végén

Bátran kezdett a Forest – amelynek szezonbeli negyedik vezetőedzője, Vítor Pereira az első bajnoki mérkőzésén ült a kispadon – és rögtön a harmadik percben Callum Hudson-Odoi került helyzetbe, de Alisson kapus nagyot védett. A fölényben játszó Forest a játék minden elemében felülmúlta riválisát és bőven volt veszély a támadásaiban. Félórányi játék után Slot felküldte a középpályára Szoboszlait, akinek helyét a védelemben Jones vette át, ám a meglepően sok hibával játszó vendégek támadójátéka ennek ellenére is akadozott. Olyannyira, hogy a Liverpoolnak az első félidőben nem volt kaput eltalált lövése – igaz, mindössze kétszer próbálkoztak a Vörösök.

A fordulás után a Liverpool átvette az irányítást és egyértelműen változott a játékképe. Ebben fontos szerepük volt a magyar válogatott játékosoknak is, Szoboszlai szögletekkel és beadással próbálkozott, Kerkez pedig egy óriási sprint után nagyot mentett becsúszva. Az első igazán komoly vendég lehetőségre az 54. percig kellett várni, akkor Jones közeli lövését védte bravúrral a Manchester Citytől szerződtetett Stefan Ortega.

Nottingham Forest's Portuguese head coach Vítor Pereira (R) watches the action during the English Premier League football match between Nottingham Forest and Liverpool at The City Ground in Nottingham, central England on February 22, 2026. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez Milos nagyot küzdött
Fotó: BEN STANSALL / AFP

A folytatásban érezhetően elfáradtak a hazaiak, de így is akadt komoly gólszerzési lehetőségük a hajrában. A hosszabbításban Alexis Mac Allister háttal szerzett gólt, ám a VAR-vizsgálat után a játékvezető úgy ítélte meg, hogy az arentin középpályás kézzel ért előbb a labdához, így érvénytelenítette a találatot. Az őrült hajrában sem adta fel a Liverpool, amely aztán a 97. percben Mac Allister újabb góljával már megszerezte a három pontot. A győztes gólban kulcsszerepe volt Szoboszlainak, ugyanis a magyar középpályás beadása után Van Dijk fejelt Mac Allister elé.

A címvédő ugyan maradt a hatodik helyen, de pontszámban utolérte az ötödik Manchester Unitedet és a negyedik Chelsea-t, ugyanakkor a Vörös Ördögök egy meccsel kevesebbet játszottak.

