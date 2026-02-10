Szoboszlai Dominik vasárnapi, Manchester City elleni szabadrúgásgólja bejárta a világot. A forduló gólja lett a Premier League-ben, sőt a legendás angol kapus, Joe Hart szerint még Roberto Carlos legendás lövéseit is megidézte. A csodagólról Kenesei Krisztiánt, a 29-szeres magyar válogatott támadót kérdeztük, aki szakmai szemmel elemezte a lövést, a tudatosságot és Szoboszlai jelenlegi szerepét a Liverpoolban.

Szoboszlai csodagóljától hangos a világsajtó

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlainak fantasztikus önbizalma van, luxus jobbhátvédként játszatni

Kenesei szerint már a körülmények is sokat elárultak a szabadrúgásról. A meccs hajrájához közelítve, távolról, szinte a félpálya közepéről vállalkozott lövésre a magyar válogatott csapatkapitánya.

„Nagyon érdekes, ez egy olyan szabadrúgás volt, ami körülbelül 30 méterről lehetett. Gianluigi Donnarumma kétfős sorfalat állított, mert valószínűleg el sem hitte, hogy onnan egy ilyen lövés fog a kapujára érkezni. Lehet, hogy beadásra gondolt” - fogalmazott Kenesei.

A korábbi válogatott támadó hangsúlyozta, hogy ilyen távolságból ritkán látni bonyolult figurát, de ilyen pontos kivitelezést is. Nagyon kevés játékos vállalkozott volna egyből kapura lőni, de Szoboszlai meglátta a lehetőséget. Kenesei külön kiemelte a lövés kivitelezését.

„Ilyenkor sokszor az szokott lenni, hogy odamész, nincs semmilyen variáció, csak a jó rúgótechnika. Ebben volt tudatosság. Nem biztos, hogy ezt pontosan így akarta elrúgni, de jól sikerült. Az egyértelmű, hogy kapura lőtte. Odaállt és eldöntötte, hogy be fogja lőni. Sokszor van olyan megfogalmazás ezeknél a messziről ellőtt szabadrúgásoknál, hogy elrúgja, aztán megy ahova megy. Szerintem Szoboszlai fejében nem ez volt. Ez egy jól kivitelezett, külső lábfejes lövés volt, ami a végén nagyon-nagyon jól tekeredett.”

A gól egyik legnagyobb értéke Kenesei szerint az volt, ahogyan a labda mozgott, és ahogyan a kapus reagált – vagy éppen nem reagált.

„Nagy dolog, hogy a világ egyik legjobb kapusa mozdulni sem tudott rá. Mutatták hátulról is a szabadrúgást, elindul befelé a labda, és egyszer csak kifelé tekeredik. Lehetett látni, hogy először Donnarumma keze felé, középre tartott, de végül nem oda ment” - mondta.