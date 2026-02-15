Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is rápihenhetett a Liverpool Brighton elleni FA-kupa meccsére. Szoboszlai hét közben eltiltás miatt nem játszhatott a Sunderland elleni bajnokin, Kerkez pedig a kispadról nézte végig a Liverpool sikerét az újonccsapat otthonában.

Szalah a világ egyik legjobb játékosának nevezte Szoboszlait

Fotó: Liverpool FC/X

A Liverpoolnak az idei szezonban nincs esélye a bajnoki címre, így az FA-kupa kiemelt jelentőséggel bír, ennek szellemében Arne Slot a legerősebb csapatát küldte pályára, amelyben Kerkez és Szoboszlai is helyet kapott.

Szoboszlai a világ egyik legjobbja, a meccs embere viszont Kerkez lett

Az első félidőben a Liverpool nem brillírozott, Kerkez Milos a lendületes játékával azonban kiemelkedett, majd a 42. percben az ő gólpasszának köszönhetően került előnybe a Mersey-parti csapat.

A fordulás után aztán a Liverpool eldöntötte a meccset. Egy gyönyörű támadás végén Mohamed Szalah tálalt tökéletes labdát Szoboszlainak, aki ziccerbe került és 11 méterről védhetetlen gólt lőtt a kapu jobb oldalába.

Szoboszlai minden sorozatot figyelembe véve ezzel a szezonbeli 10. gólját szerezte a Liverpool csapatában, a gólpasszait is idevéve pedig már 17 kanadai pontnál jár.

A hajrában még Szalah is betalált tizenegyesből, így a Liverpool könnyed győzelmet aratott és bejutott a nyolcaddöntőbe az FA-kupában.

A találkozó után a Liverpool hivatalos honlapján Kerkez Milost választották a meccs emberének, a Mersey-parti gárdával foglalkozó portálok is hasonlóan látták a helyzetet, de Szoboszlai Dominikot is rendesen méltatták.

Milos making an impact with a clean sheet and an assist 👏



Your @carlsberg Player of the Match this evening 🏆 #Ad pic.twitter.com/hN2TohMCfT — Liverpool FC (@LFC) February 14, 2026

A goal.com angol nyelvű kiadása 8-as osztályzatot adott a gólpasszt jegyző Kerkez Milosnak. A játékáról azt írják, hogy már a meccs korai szakaszában is többször veszélyeztetett, mielőtt egy nagyszerű beadással hozzásegítette Curtis Jonest a vezetőgól megszerzéséhez. Kiemelik, hogy Kerkeznek ez már a második gólpassza három mérkőzésen belül, ráadásul mostanra sokkal jobban védekezik, mint a szezon elején.

A szezonbeli 10. gólját szerző Szoboszlai Dominik játékát szintén 8-asra értékelték.

A sokoldalú magyar játékos ezúttal mélyebben, a középpályán kapott szerepet, de valójában mindegy, hol játszik, mert mindig hatással van a mérkőzésre, és a remek kapáslövése méltó jutalma volt az újabb kiváló teljesítménynek. Szalah-nak igaza van, amikor azt mondta a meccs után, hogy Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobb játékosa”

– olvasható a magyar középpályás értékelésében.

"He's one of the best players in the world right now!"



Mo Salah on what it's like to play alongside Dominik Szoboszlai this season 🌍



📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/QimRxdRxGX — Football on TNT Sports (@footballontnt) February 14, 2026

A portálnál Szoboszlai és Kerkez mellett csak a két másik gólszerző, Curtis Jones és Mohamed Szalah kapott 8-as osztályzatot.

A This is Anfield Kerkezt választotta meg a mérkőzés legjobbjának és 9-es osztályzattal díjazta a magyar válogatott balhátvéd játékát

Bemutatott néhány nagyszerű megoldást. Az egyik alkalommal egy Van Dijk-passz végén tört előre, majd kiváló ütemérzékkel több védőt is leültetett, mielőtt kapura lőtt volna. Egy hasonló akcióban a lövése már védésre kényszerítette Jason Steele-t, ez után pedig a remek középre tett labdájával kulcsszerepet vállalt Curtis Jones góljánál. Példát mutatva vezérszerepet vállalt, néhány kisebb kakaskodásba is beleállt, ugyanakkor a játék minden elemében jóval higgadtabb és érettebb, mint a korai mérkőzésein”

– olvasható Kerkez értékelése.