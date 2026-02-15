Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is rápihenhetett a Liverpool Brighton elleni FA-kupa meccsére. Szoboszlai hét közben eltiltás miatt nem játszhatott a Sunderland elleni bajnokin, Kerkez pedig a kispadról nézte végig a Liverpool sikerét az újonccsapat otthonában.
A Liverpoolnak az idei szezonban nincs esélye a bajnoki címre, így az FA-kupa kiemelt jelentőséggel bír, ennek szellemében Arne Slot a legerősebb csapatát küldte pályára, amelyben Kerkez és Szoboszlai is helyet kapott.
Szoboszlai a világ egyik legjobbja, a meccs embere viszont Kerkez lett
Az első félidőben a Liverpool nem brillírozott, Kerkez Milos a lendületes játékával azonban kiemelkedett, majd a 42. percben az ő gólpasszának köszönhetően került előnybe a Mersey-parti csapat.
A fordulás után aztán a Liverpool eldöntötte a meccset. Egy gyönyörű támadás végén Mohamed Szalah tálalt tökéletes labdát Szoboszlainak, aki ziccerbe került és 11 méterről védhetetlen gólt lőtt a kapu jobb oldalába.
- Szoboszlai minden sorozatot figyelembe véve ezzel a szezonbeli 10. gólját szerezte a Liverpool csapatában, a gólpasszait is idevéve pedig már 17 kanadai pontnál jár.
A hajrában még Szalah is betalált tizenegyesből, így a Liverpool könnyed győzelmet aratott és bejutott a nyolcaddöntőbe az FA-kupában.
A találkozó után a Liverpool hivatalos honlapján Kerkez Milost választották a meccs emberének, a Mersey-parti gárdával foglalkozó portálok is hasonlóan látták a helyzetet, de Szoboszlai Dominikot is rendesen méltatták.
A goal.com angol nyelvű kiadása 8-as osztályzatot adott a gólpasszt jegyző Kerkez Milosnak. A játékáról azt írják, hogy már a meccs korai szakaszában is többször veszélyeztetett, mielőtt egy nagyszerű beadással hozzásegítette Curtis Jonest a vezetőgól megszerzéséhez. Kiemelik, hogy Kerkeznek ez már a második gólpassza három mérkőzésen belül, ráadásul mostanra sokkal jobban védekezik, mint a szezon elején.
A szezonbeli 10. gólját szerző Szoboszlai Dominik játékát szintén 8-asra értékelték.
A sokoldalú magyar játékos ezúttal mélyebben, a középpályán kapott szerepet, de valójában mindegy, hol játszik, mert mindig hatással van a mérkőzésre, és a remek kapáslövése méltó jutalma volt az újabb kiváló teljesítménynek. Szalah-nak igaza van, amikor azt mondta a meccs után, hogy Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobb játékosa”
– olvasható a magyar középpályás értékelésében.
- A portálnál Szoboszlai és Kerkez mellett csak a két másik gólszerző, Curtis Jones és Mohamed Szalah kapott 8-as osztályzatot.
A This is Anfield Kerkezt választotta meg a mérkőzés legjobbjának és 9-es osztályzattal díjazta a magyar válogatott balhátvéd játékát
Bemutatott néhány nagyszerű megoldást. Az egyik alkalommal egy Van Dijk-passz végén tört előre, majd kiváló ütemérzékkel több védőt is leültetett, mielőtt kapura lőtt volna. Egy hasonló akcióban a lövése már védésre kényszerítette Jason Steele-t, ez után pedig a remek középre tett labdájával kulcsszerepet vállalt Curtis Jones góljánál. Példát mutatva vezérszerepet vállalt, néhány kisebb kakaskodásba is beleállt, ugyanakkor a játék minden elemében jóval higgadtabb és érettebb, mint a korai mérkőzésein”
– olvasható Kerkez értékelése.
A második gólt szerző Szoboszlai 8-as osztályzatot kapott a portáltól. Róla azt írják, hogy az első félidőben szabadrúgásból szépen ívelt Gakpo fejére, de a holland gólját les miatt elvették. A második gólnál Szoboszlai a rá jellemző erőteljes és pontos befejezést mutatta be. Amint lendületből megérkezett a labdára, már csak a pozíciója miatt is borítékolható volt a végeredmény. Kiemelik, hogy sugárzik Szoboszlaiból az önbizalom, ami teljesen érthető a közelmúltbeli teljesítményei alapján.
A Liverpool Echo 8-as osztályzatot adott Kerkeznek, akivel kapcsolatban megemlítik, hogy az első félidőben volt egy kemény lövése, amely után bravúrt kellett bemutatnia a Brighton kapusának, ez után pedig egy pontos beadással szolgálta ki a gólszerző Curtis Jonest. Hangsúlyozzák, hogy hétről-hétre egyre inkább meghatározó játékossá válik a Liverpool csapatában.
Szoboszlai szintén 8-ast kapott. Róla azt írják, hogy visszakerült a középpályára, a számára legkedvezőbb posztra, ahol éles és mozgékony volt. A letámadásban elszántságot mutatott, a gólja pedig egy kiváló befejezés volt. Kiemelik, hogy elképesztő játékossá vált Arne Slot kezei alatt.
- A portálnál egyébként Szoboszlai és Kerkez mellett csak Curtis Jones kapott 8-as osztályzatot, mindenki más ennél rosszabbat.
A liverpool.com portál szintén 8-as osztályzatot adott Kerkeznek. Róla azt írják, hogy az első félidőben több veszélyes felfutása volt, majd nagyszerű gólpasszt adott Curtis Jonesnek.
Szoboszlai szintén 8-ast kapott. Vele kapcsolatban azt emelik ki, hogy ezúttal is rengeteget futott, de az első félidőben nem volt annyira aktív, mint a szezon nagy részében. Azonban a szünet után változott a helyzet, és sikerült is lőnie egy nagyszerű gólt.
- A két magyar játékos mellett ennél a portálnál is csak a két másik gólszerző, Jones és Szalah kapott 8-as osztályzatot.
A Liverpool legközelebb jövő vasárnap lép pályára a Nottingham Forest otthonában a Premier League 27. fordulójában.
