Az angol labdarúgó FA-kupa negyedik fordulójában a Liverpool 3-0-ra legyőzte az Anfielden a Brighton csapatát, így Arne Slot együttese bejutott a legjobb 16 közé. A Liverpool együttesében Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kiemelkedően futballozott. Kerkez az első félidőben gyönyörű gólpasszt adott, a második játékrészben pedig Szoboszlai lőtt egy hatalmas gólt, így a magyar válogatott csapatkapitánya az idei szezonban már tíz gólnál jár a Liverpool együttesében. Egy ilyen meccs után nem is lehet kérdéses, hogy a Liverpool csapatával foglalkozó portálok ódákat zengtek mindkét magyar klasszisról, Mohamed Szalah pedig egyenesen a világ egyik legjobbjának nevezte Szoboszlait.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is rápihenhetett a Liverpool Brighton elleni FA-kupa meccsére. Szoboszlai hét közben eltiltás miatt nem játszhatott a Sunderland elleni bajnokin, Kerkez pedig a kispadról nézte végig a Liverpool sikerét az újonccsapat otthonában. 

Szalah a világ egyik legjobb játékosának nevezte Szoboszlait
Fotó: Liverpool FC/X

A Liverpoolnak az idei szezonban nincs esélye a bajnoki címre, így az FA-kupa kiemelt jelentőséggel bír, ennek szellemében Arne Slot a legerősebb csapatát küldte pályára, amelyben Kerkez és Szoboszlai is helyet kapott. 

Szoboszlai a világ egyik legjobbja, a meccs embere viszont Kerkez lett

Az első félidőben a Liverpool nem brillírozott, Kerkez Milos a lendületes játékával azonban kiemelkedett, majd a 42. percben az ő gólpasszának köszönhetően került előnybe a Mersey-parti csapat. 

A fordulás után aztán a Liverpool eldöntötte a meccset. Egy gyönyörű támadás végén Mohamed Szalah tálalt tökéletes labdát Szoboszlainak, aki ziccerbe került és 11 méterről védhetetlen gólt lőtt a kapu jobb oldalába. 

  • Szoboszlai minden sorozatot figyelembe véve ezzel a szezonbeli 10. gólját szerezte a Liverpool csapatában, a gólpasszait is idevéve pedig már 17 kanadai pontnál jár. 

A hajrában még Szalah is betalált tizenegyesből, így a Liverpool könnyed győzelmet aratott és bejutott a nyolcaddöntőbe az FA-kupában. 

A találkozó után a Liverpool hivatalos honlapján Kerkez Milost választották a meccs emberének, a Mersey-parti gárdával foglalkozó portálok is hasonlóan látták a helyzetet, de Szoboszlai Dominikot is rendesen méltatták. 

A goal.com angol nyelvű kiadása 8-as osztályzatot adott a gólpasszt jegyző Kerkez Milosnak. A játékáról azt írják, hogy már a meccs korai szakaszában is többször veszélyeztetett, mielőtt egy nagyszerű beadással hozzásegítette Curtis Jonest a vezetőgól megszerzéséhez. Kiemelik, hogy Kerkeznek ez már a második gólpassza három mérkőzésen belül, ráadásul mostanra sokkal jobban védekezik, mint a szezon elején.

A szezonbeli 10. gólját szerző Szoboszlai Dominik játékát szintén 8-asra értékelték. 

A sokoldalú magyar játékos ezúttal mélyebben, a középpályán kapott szerepet, de valójában mindegy, hol játszik, mert mindig hatással van a mérkőzésre, és a remek kapáslövése méltó jutalma volt az újabb kiváló teljesítménynek. Szalah-nak igaza van, amikor azt mondta a meccs után, hogy Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobb játékosa” 

– olvasható a magyar középpályás értékelésében. 

  • A portálnál Szoboszlai és Kerkez mellett csak a két másik gólszerző, Curtis Jones és Mohamed Szalah kapott 8-as osztályzatot. 

A This is Anfield Kerkezt választotta meg a mérkőzés legjobbjának és 9-es osztályzattal díjazta a magyar válogatott balhátvéd játékát

Bemutatott néhány nagyszerű megoldást. Az egyik alkalommal egy Van Dijk-passz végén tört előre, majd kiváló ütemérzékkel több védőt is leültetett, mielőtt kapura lőtt volna. Egy hasonló akcióban a lövése már védésre kényszerítette Jason Steele-t, ez után pedig a remek középre tett labdájával kulcsszerepet vállalt Curtis Jones góljánál. Példát mutatva vezérszerepet vállalt, néhány kisebb kakaskodásba is beleállt, ugyanakkor a játék minden elemében jóval higgadtabb és érettebb, mint a korai mérkőzésein” 

– olvasható Kerkez értékelése. 

A második gólt szerző Szoboszlai 8-as osztályzatot kapott a portáltól. Róla azt írják, hogy az első félidőben szabadrúgásból szépen ívelt Gakpo fejére, de a holland gólját les miatt elvették. A második gólnál Szoboszlai a rá jellemző erőteljes és pontos befejezést mutatta be. Amint lendületből megérkezett a labdára, már csak a pozíciója miatt is borítékolható volt a végeredmény. Kiemelik, hogy sugárzik Szoboszlaiból az önbizalom, ami teljesen érthető a közelmúltbeli teljesítményei alapján.

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (C) celebrates with Liverpool's Hungarian defender #06 Milos Kerkez (L) and Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) after scoring their third goal from the penalty spot during the English FA Cup fourth round football match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, north west England on February 14, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Kerkez, Szalah és Szoboszlai is remekül futballozott
Fotó: Darren Staples/AFP

A Liverpool Echo 8-as osztályzatot adott Kerkeznek, akivel kapcsolatban megemlítik, hogy az első félidőben volt egy kemény lövése, amely után bravúrt kellett bemutatnia a Brighton kapusának, ez után pedig egy pontos beadással szolgálta ki a gólszerző Curtis Jonest. Hangsúlyozzák, hogy hétről-hétre egyre inkább meghatározó játékossá válik a Liverpool csapatában. 

Szoboszlai szintén 8-ast kapott. Róla azt írják, hogy visszakerült a középpályára, a számára legkedvezőbb posztra, ahol éles és mozgékony volt. A letámadásban elszántságot mutatott, a gólja pedig egy kiváló befejezés volt. Kiemelik, hogy elképesztő játékossá vált Arne Slot kezei alatt.

  • A portálnál egyébként Szoboszlai és Kerkez mellett csak Curtis Jones kapott 8-as osztályzatot, mindenki más ennél rosszabbat. 
Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) celebrates with Liverpool's English midfielder #17 Curtis Jones (L) after scoring their second goal during the English FA Cup fourth round football match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, north west England on February 14, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik újabb gyönyörű gólt lőtt a Liverpool csapatában
Fotó: Darren Staples/AFP

A liverpool.com portál szintén 8-as osztályzatot adott Kerkeznek. Róla azt írják, hogy az első félidőben több veszélyes felfutása volt, majd nagyszerű gólpasszt adott Curtis Jonesnek. 

Szoboszlai szintén 8-ast kapott. Vele kapcsolatban azt emelik ki, hogy ezúttal is rengeteget futott, de az első félidőben nem volt annyira aktív, mint a szezon nagy részében. Azonban a szünet után változott a helyzet, és sikerült is lőnie egy nagyszerű gólt. 

  • A két magyar játékos mellett ennél a portálnál is csak a két másik gólszerző, Jones és Szalah kapott 8-as osztályzatot. 

A Liverpool legközelebb jövő vasárnap lép pályára a Nottingham Forest otthonában a Premier League 27. fordulójában. 

