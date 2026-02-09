A mérkőzésen a Liverpool Szoboszlai Dominik látványos szabadrúgásgóljával szerzett vezetést, ám végül a magyar válogatott sztárt ki is állították, és mindhárom pont a Manchester City szerezre meg.

Ha Szoboszlai megmozdulása piros lap, akkor Guéhié miért nem?

Arne Slot elismerte, hogy összességében a Liverpool veresége megérdemelt volt, ám a játékvezetői döntések kapcsán komoly kritikákat fogalmazott meg.

A legnagyobb felháborodást az váltotta ki, hogy a második félidőben Marc Guéhi lerántotta Mohamed Szalahot, amikor az egy az egyben törhetett volna kapura. Slot szerint ez egyértelmű gólhelyzet-megakadályozás volt, amely piros lapot kellett volna érjen.

– Minden szituációról lehet vitatkozni, mindenkinek megvan a saját véleménye – mondta a Sky Sportsnak Slot. – Soha nincsenek a futballban százszázalékos döntések. De ha van egy pillanat, amiről beszélni kell, az az, amikor Mo ziccerben volt, és Guéhi visszahúzta a mezét.

A Liverpool edzője külön hangsúlyozta: az Anfield közönsége pontosan tudja, hogy Szalah ilyen helyzetekben szinte mindig betalál.

Ha Mo Szalah ebbe a szituációba kerül, az gól. Ez egyértelmű gólhelyzet volt. Lehet, hogy a PGMOL-nál találnánk húsz embert, aki szerint ez nem piros lap, de szerintem mindenki más azt mondaná: ez az volt.”

Jogos volt Szoboszlai piros lapja? Slot válaszolt

A Premier League azonban másként látta az esetet. A Match Centre közleménye szerint a VAR – John Brooks vezetésével – megvizsgálta a szituációt, és helybenhagyta a játékvezető döntését. Indoklásuk szerint a szabálytalanság a tizenhatoson kívül történt, és nem minősült egyértelmű gólhelyzet-megakadályozásnak, mivel volt egy biztosító védő Szalah közelében.

Slot a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón tovább bővítette kritikáját, és nemcsak erre a meccsre, hanem a novemberi, etihadi 3–0-s vereségre is utalt. Szerinte a Liverpool ezekben a rangadókban rendre rosszul jött ki az 50–50-es ítéletekből.

– Ha a szabálykönyvet nézzük, akkor Dominik piros lapja jogos volt – mezrántás, Haaland ziccerben, ez piros – ismerte el Slot.

Ezt el tudom fogadni, még ha nem is szeretem. De ha ezt a szabályt követjük, akkor Guehi mezrántása Mo Salah ellen miért nem ugyanaz?”

A holland szakember szerint a következetesség hiánya frusztráló, még akkor is, ha elfogadja a szabályok betű szerinti alkalmazását. – Mi csak annyit kérünk, hogy a szabályokat minden helyzetben ugyanúgy kövessék – zárta gondolatait Slot.