Nagy volt az arc, nagyobb lett a pofon: Macron most átlépett egy határt

Sport

Guardiola megdöbbentően reagált Szoboszlai piros lapjára

Heves reakciókat váltott ki Arne Slotból a Liverpool 2–1-es veresége a Manchester City ellen, miután a vezetőedző szerint a vendégek védője, Marc Guéhi megúszott egy „egyértelmű piros lapot”. Szoboszlai Dominikot hasonló esetben nem kímélte a játékvezető, a Premier League-nél azonban részletes indoklással álltak elő, miért nem küldték le a pályáról a védőt.

A mérkőzésen a Liverpool Szoboszlai Dominik látványos szabadrúgásgóljával szerzett vezetést, ám végül a magyar válogatott sztárt ki is állították, és mindhárom pont a Manchester City szerezre meg.

Referee Pepijn Lijnders (L) gives a red card to Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) at the end of the English Premier League football match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, north west England on February 8, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Második liverpooli piros lapját kapta Szoboszlai Dominik
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ha Szoboszlai megmozdulása piros lap, akkor Guéhié miért nem?

Arne Slot elismerte, hogy összességében a Liverpool veresége megérdemelt volt, ám a játékvezetői döntések kapcsán komoly kritikákat fogalmazott meg.

A legnagyobb felháborodást az váltotta ki, hogy a második félidőben Marc Guéhi lerántotta Mohamed Szalahot, amikor az egy az egyben törhetett volna kapura. Slot szerint ez egyértelmű gólhelyzet-megakadályozás volt, amely piros lapot kellett volna érjen.

– Minden szituációról lehet vitatkozni, mindenkinek megvan a saját véleménye – mondta a Sky Sportsnak Slot. – Soha nincsenek a futballban százszázalékos döntések. De ha van egy pillanat, amiről beszélni kell, az az, amikor Mo ziccerben volt, és Guéhi visszahúzta a mezét.

A Liverpool edzője külön hangsúlyozta: az Anfield közönsége pontosan tudja, hogy Szalah ilyen helyzetekben szinte mindig betalál. 

Ha Mo Szalah ebbe a szituációba kerül, az gól. Ez egyértelmű gólhelyzet volt. Lehet, hogy a PGMOL-nál találnánk húsz embert, aki szerint ez nem piros lap, de szerintem mindenki más azt mondaná: ez az volt.”

Jogos volt Szoboszlai piros lapja? Slot válaszolt

A Premier League azonban másként látta az esetet. A Match Centre közleménye szerint a VAR – John Brooks vezetésével – megvizsgálta a szituációt, és helybenhagyta a játékvezető döntését. Indoklásuk szerint a szabálytalanság a tizenhatoson kívül történt, és nem minősült egyértelmű gólhelyzet-megakadályozásnak, mivel volt egy biztosító védő Szalah közelében.

Slot a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón tovább bővítette kritikáját, és nemcsak erre a meccsre, hanem a novemberi, etihadi 3–0-s vereségre is utalt. Szerinte a Liverpool ezekben a rangadókban rendre rosszul jött ki az 50–50-es ítéletekből.

– Ha a szabálykönyvet nézzük, akkor Dominik piros lapja jogos volt – mezrántás, Haaland ziccerben, ez piros – ismerte el Slot.

Ezt el tudom fogadni, még ha nem is szeretem. De ha ezt a szabályt követjük, akkor Guehi mezrántása Mo Salah ellen miért nem ugyanaz?”

A holland szakember szerint a következetesség hiánya frusztráló, még akkor is, ha elfogadja a szabályok betű szerinti alkalmazását. – Mi csak annyit kérünk, hogy a szabályokat minden helyzetben ugyanúgy kövessék – zárta gondolatait Slot.

