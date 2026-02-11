A Premier League-ben ritkaságszámba megy, ha valaki egy idényen belül rendszeresen közvetlenül szabadrúgásból talál be – Szoboszlai Dominik viszont a 2025/26-os szezonban épp ezt teszi. A bajnokságban eddig három direkt szabadrúgásgólt szerzett, ami a StatMuse összesítése szerint jelenleg a legtöbb a PL-ben. Az összkép pedig még jobb: minden sorozatot figyelembe véve Szoboszlai már négyszer volt eredményes rögzített helyzetből. Ezzel olyan magasságokba ért a Liverpoolnál, amire legutóbb Luis Suárez 2012/13-as idényében volt példa.

A Manchester City játékosai nem véletlenül nézik rettegve Szoboszlai lendülő jobb lábát: a lövésből bombagól lett

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Miért különlegesek Szoboszlai szabadrúgásai?

A magyar középpályás lövései azért különösen kellemetlenek az ellenfeleknek, mert nem csupán pontosak: gyakran nagy távolságról is vállalkozik, a labda pedig későn és hirtelen süllyed a kapura, ami drasztikusan lerövidíti a kapusok reakcióidejét. A Manchester City elleni legutóbbi góljánál több elemzés is kiemelte a labda szokatlan röppályáját, valamint azt a precizitást, amivel megtalálta a rést a falban – ez a kombináció még a legjobban felkészült kapusok számára is rémálom. Mint ahogy rémálom volt Donnarumma számára is, aki mozdulni sem tudott.

Eltiltás miatt marad ki a Sunderland ellen

A történethez tartozik egy friss csavar is: Szoboszlai szerda este nem lép pályára a Sunderland elleni idegenbeli bajnokin. A Manchester City elleni rangadón kapott piros lapja után egymeccses eltiltását tölti, így ezúttal biztosan nem növeli góljai számát. A Liverpool domináns játéka azonban a későbbiekben is garantálja majd a kapu környéki pontrúgásokat.

A szabadrúgás-specialisták idei listáját Szoboszlai vezeti

Ha valakit „le kell győzni” presztízsben, az továbbra is James Ward-Prowse. A szabadrúgás-specialisták között ő a Premier League viszonyítási pontja: James Ward-Prowse a karrierje során tizenhét direkt szabadrúgásgólt szerzett, amivel egyetlen találatra van David Beckham 18-as ligarekordjától.

A 18-tól Szoboszlai még messze van, de mégis megdönthet egy csúcsot. A StatMuse szerint a Premier League-ben egy idényen belül a legtöbb direkt szabadrúgásgól rekordja négy, és ezt Ward-Prowse kétszer is elérte: a 2020/21-es és a 2021/22-es szezonban is négyet rúgott.

Szoboszlai most a bajnokságban háromnál tart, vagyis ha a hátralévő fordulókban még egyszer betalál közvetlenül szabadrúgásból, beéri Ward-Prowse szezoncsúcsát; ha pedig ahhoz még egyet hozzátesz, akkor meg is dönti ezt a Premier League-es idényrekordot.

A mostani idényben mégsem a jelenlegi rekorderről szólnak a hírek: Ward-Prowse az ősszel a West Hamnél háttérbe szorult, majd január végén kölcsönbe a Burnley-hez került.