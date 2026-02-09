Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Nagy volt az arc, nagyobb lett a pofon: Macron most átlépett egy határt

Szoboszlai

Nem lehet elégszer megnézni: íme, Szoboszlai őrületes szabadrúgásgólja a City ellen – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem lehet elégszer megnézi. Mint ismert, Szoboszlai Dominik nagyszerű szabadrúgásgóljával szerzett vezetést a Liverpool, mégis 2-1-es vereséget szenvedett a vendég Manchester Citytől az angol labdarúgó-bajnokság 25. fordulójának vasárnapi rangadóján, melyen a magyar sztár a végén piros lapot kapott. A nem mindennapi gólról még sokáig beszélni fognak az egész világon.

A Liverpool 2-1-es verséget szenvedett hazai pályán a Manchester City elleni rangadón, amelynek egyértelműen Szoboszlai Dominik volt a főszereplője.

Szoboszlai Dominik a világ egyik legjobb szabadrúgáslövője
Szoboszlai Dominik a világ egyik legjobb szabadrúgáslövője 
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Újra Szoboszlai csodagólján ámul a világ

A magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik ezúttal is jobb oldali védőként játszott, és a

 74. percben 30 méterről vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, a labda a bal oldali kapufáról vágódott a hálóba.

A folytatás már nem sikerült ennyire jól, a vendégek a 84. percben Bernardo Silva közeli lövésével egyenlítettek, majd Erling Haaland a 93. percben tizenegyesből fordított. A hosszabbítás végén Alisson, a Liverpool kapusa előre ment, de a City még támadhatott egyet, Haaland vezethette a labdát az üres kapura, Szoboszlai azonban visszarántotta őt. Bár a labda a kapuba gurult, a VAR-ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, Szoboszlait pedig kiállította.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!