Nem lehet elégszer megnézni: íme, Szoboszlai őrületes szabadrúgásgólja a City ellen – videó

A Liverpool 2-1-es verséget szenvedett hazai pályán a Manchester City elleni rangadón, amelynek egyértelműen Szoboszlai Dominik volt a főszereplője.

Szoboszlai Dominik a világ egyik legjobb szabadrúgáslövője

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Újra Szoboszlai csodagólján ámul a világ

A magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik ezúttal is jobb oldali védőként játszott, és a

74. percben 30 méterről vette be Gianluigi Donnarumma kapuját, a labda a bal oldali kapufáról vágódott a hálóba.

A folytatás már nem sikerült ennyire jól, a vendégek a 84. percben Bernardo Silva közeli lövésével egyenlítettek, majd Erling Haaland a 93. percben tizenegyesből fordított. A hosszabbítás végén Alisson, a Liverpool kapusa előre ment, de a City még támadhatott egyet, Haaland vezethette a labdát az üres kapura, Szoboszlai azonban visszarántotta őt. Bár a labda a kapuba gurult, a VAR-ellenőrzést követően a játékvezető érvénytelenítette a gólt, Szoboszlait pedig kiállította.