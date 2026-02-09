Live
Szoboszlai Dominik mostanra egyértelműen a Premier League legjobb szabadrúgáslövője lett. A magyar válogatott csapatkapitánya az idei szezonban már három gólt lőtt szabadrúgásból a bajnokságban, minden sorozatot figyelembe véve pedig négy találatnál jár a most futó idényben pontrúgásokból. Szoboszlai Manchester City elleni bombáját a forduló góljának választották, ezt követően pedig a Premier League hivatalos honlapján is megszavaztatták a szurkolókat arról, hogy melyik volt Szoboszlai legnagyobb szabadrúgásgólja a most futó szezonban.

Szoboszlai Dominiknak elképesztő szezonja van Liverpoolban. A magyar válogatott csapatkapitánya az előző szezont megelőzően adott egy interjút, melyben azt mondta, szeretné, ha az idény végén összejönne neki a 25 gól+gólpasszos mutató – ami egészen elit statisztika a futballvilágban. 

Szoboszlai az Arsenal ellen lőtte első szabadrúgásgólját a Liverpool színeiben
Szoboszlai az Arsenal ellen lőtte első szabadrúgásgólját a Liverpool színeiben
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Szoboszlai a 2024/25-ös szezont minden sorozatot figyelembe véve 8 góllal és 9 gólpasszal zárt, így nem jött össze a vállalása, azonban mégsem kellett szomorkodnia, hiszen remek idényt zárt, és ő lett a Premier League történetének első magyar bajnoka. 

Melyik volt Szoboszlai legnagyobb bombája?

Szoboszlai az idei szezonban 9 gólnál és 7 gólpassznál jár, így minden bizonnyal túl fogja szárnyalni a tavalyi számait. Ebben kulcsszerepe van az életveszélyes szabadrúgásainak is, hiszen a most futó idényben már négyszer volt eredményes pontrúgás után. 

Szoboszlai Dominik a Liverpool színeiben tavaly augusztusban lőtt először gólt szabadrúgásból. A magyar középpályás akkor az Arsenal elleni rangadót döntötte el a káprázatos góljával. 

Szoboszlai ezt követően idén január 21-én, a Marseille elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen lőtt egy rendkívül rafinált szabadrúgásgólt, három nappal később pedig a Bournemouth elleni bajnokin is betalált pontrúgásból. 

A 25 éves középpályás múlt vasárnap ismét megrengette a világot. A Manchester City ellen 2-1-re elveszített rangadón bődületesen nagy bombagólt lőtt a kapu bal oldalába, melyet azonnal megválasztottak a forduló góljának. 

Szoboszlai az idei szezonban négy szabadrúgásgólt szerzett, ami a legtöbb egy Liverpool-játékostól Luis Suárez 2012/13-as szezonja óta. Az uruguayi támadó abban az idényben ötször talált be állított labdából. 

Szoboszlai káprázatos gólja mellett a Premier League sem ment el szó nélkül. A liga hivatalos honlapján most arról szavaztatják meg a szurkolókat, hogy melyik volt a magyar középpályás nagyobb gólja, az Arsenal, vagy a Manchester City elleni?

Erre keressük most mi is a választ! 

Szavazzon, és kövesse nyomon a szavazás állását!

Melyik volt Szoboszlai Dominik nagyobb szabadrúgásgólja?

