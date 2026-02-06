Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes, hogyan találták meg az M1 híradósának a holttestét

Olvasta?

Fordulat az ukrán korrupciós botrányban: meglépett Zelenszkij bukott tanácsadója

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool FC játékosai körében is kitört a Super Bowl-láz, a hétvégi amerikaifoci-döntő előtt ugyanis a srácok a tojáslabdával bizonyították sokoldalúságukat az edzőközpontban. A hangulat fergeteges volt, de a nagy dobálásnak végül egy okostelefon látta a kárát. Szoboszlai, csakúgy, mint a pályán, most is a központi figura volt.

A kihívás első fele a technikáról szólt: ki tudja úgy megpörgetni a labdát, hogy az a legtovább mozgásban maradjon a földön. Kerkez Milos kezdett egy egészen profi mozdulattal, amit Szoboszlai Dominik nem is bírt nézni, és egy jól irányzott rúgással vetett véget a mutatványnak.

Szoboszlai Dominik még az LFC short-videójában is főszerepet vállalt Fotó: / MTI/EPA/Peter Powell
Szoboszlai Dominik még az LFC short-videójában is főszerepet vállalt
Fotó:   / MTI/EPA/Peter Powell

Szoboszlai nem tudott mit kezdeni Szalah elrontott „passzával”

Hugo Ekitiké azonban mindenkit leiskolázott, az ő labdája ugyanis olyan stabilan pörgött, hogy a csatárnak még arra is volt ideje, hogy közben felsétáljon a lépcsőn. Cody Gakpo próbálkozásán látszott, hogy van még mit csiszolni a mozdulaton, Szoboszlai pedig ugyan hozta a kötelezőt, de Kerkez kezdő pörgetését ő sem tudta felülmúlni.

@liverpoolfc ⚽🔀🏈 The Reds are in Super Bowl spirit ahead of #SBLX 😅 #SuperBowl #Liverpool ♬ original sound - Liverpool FC

Az igazi káosz akkor kezdődött, amikor a pörgetést felváltotta a dobálás. Míg Kerkez passzát Szoboszlai még magabiztosan lehúzta, Mohamed Szalah érkezése váratlan fordulatot hozott. Az egyiptomi klasszis dobása után a labda pont azt az állványt találta el telibe, amelyen a magyar középpályás mobilja pihent.

A jelenet különlegessége, hogy a videóba bevágták a repülő telefon felvételét is, így belső nézetből, szédítő pörgéssel kísérve nézhetjük végig, ahogy a készülék a föld felé tart, majd hatalmasat csattan a padlón.

Szoboszlait láthatóan nem törte meg a technikai kár, sőt, egy hatalmas vigyorral nyugtázta a balesetet.

Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Liverpool, 2026. február 1. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Newcastle United mérkőzésén Liverpoolban 2026. január 31-én. A Liverpool 4-1-re győzött. MTI
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Bournemouth, 2026. január 24. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Bournemouth-Liverpool mérkőzésére érkezik Bournemouthben 2026. január 24-én. MTI/EPA/Tolga Akmen
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Bournemouth, 2026. január 24. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa, miután berúgta csapata második, egyenlítő gólját az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Bournemouth-Liverpool mérkőzésén Bournemouthben 20
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Liverpool, 2026. január 12. Szoboszlai Dominik (b) és Rio Ngumoha, a Liverpool játékosai bemelegítenek az Angol Labdarúgó-szövetség Kupája, az FA-kupa harmadik fordulójának Liverpool-Barnsley mérkőzésén a liverpool
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Liverpool, 2026. január 28. Szoboszlai Dominik, a Liverpool (j) és Kevin Medina, a Qarabag játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 8. fordulójában játszott Liverpool - Qarabag mérkőzésen Liverpoolban 2
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Liverpool, 2026. január 12. Szoboszlai Dominik, a Liverpool és Reyes Cleary, a Barnsley játékosa (j) az Angol Labdarúgó-szövetség Kupája, az FA-kupa harmadik fordulójának Liverpool-Barnsley mérkőzésén a liverpooli
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, London, 2026. január 9. Szoboszlai Dominik, a címvédő Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában játszott Arsenal-Liverpool mérkőzésen a londoni Emirates Stadionban 2026. január
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Liverpool, 2026. január 1. Szoboszlai Dominik, a címvédő Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokságban játszott Liverpool FC–Leeds United mérkőzésen Liverpoolban 2026. január 1-jén. MTI/EPA/Peter
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Leeds, 2025. december 6. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa a leedsi Elland Road-i Stadionba érkezik az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Leeds United-Liverpool mérkőzésére 2025. december 6-án. MTI/EPA/
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Milánó, 2025. december 10. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (j) csapattársával, Alexis Mac Allisterrel ünnepli büntetőből lőtt gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában játszott Int
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Liverpool, 2025. december 3. Szoboszlai Dominik, a Liverpool (j) és Noah Sadiki, a Sunderland játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában játszott Liverpool FC-Sunderland AFC mérkőzésen Liv
Szoboszlai Dominik, SzoboszlaiDominik, Liverpool, 2025. november 26. Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa (j) berúgja csapata első, egyenlítő gólját a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakasza ötödik fordulójának Liverpool-PSV Eindhoven mérkőzésén a li
Galéria: Szoboszlai Dominik legjobb pillanatai
1/12
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Newcastle United mérkőzésén Liverpoolban 2026. január 31-én

A Liverpool szurkolói most abban reménykednek, hogy a jókedv kitart a vasárnapi, Manchester City elleni rangadóig is, és Szoboszlaiék ott is ilyen pontosan találnak majd célba, avagy a hálóba.

  • Még több cikk
Szoboszlai Dominik összekapott a Liverpool edzőjével
Szoboszlai ellophatja a koronát a Liverpool legnagyobb királyától
Kerkez óriási dicséretet kapott Slot­tól a Liverpool–City rangadó előtt

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!