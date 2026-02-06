A kihívás első fele a technikáról szólt: ki tudja úgy megpörgetni a labdát, hogy az a legtovább mozgásban maradjon a földön. Kerkez Milos kezdett egy egészen profi mozdulattal, amit Szoboszlai Dominik nem is bírt nézni, és egy jól irányzott rúgással vetett véget a mutatványnak.

Szoboszlai Dominik még az LFC short-videójában is főszerepet vállalt

Fotó: / MTI/EPA/Peter Powell

Szoboszlai nem tudott mit kezdeni Szalah elrontott „passzával”

Hugo Ekitiké azonban mindenkit leiskolázott, az ő labdája ugyanis olyan stabilan pörgött, hogy a csatárnak még arra is volt ideje, hogy közben felsétáljon a lépcsőn. Cody Gakpo próbálkozásán látszott, hogy van még mit csiszolni a mozdulaton, Szoboszlai pedig ugyan hozta a kötelezőt, de Kerkez kezdő pörgetését ő sem tudta felülmúlni.

Az igazi káosz akkor kezdődött, amikor a pörgetést felváltotta a dobálás. Míg Kerkez passzát Szoboszlai még magabiztosan lehúzta, Mohamed Szalah érkezése váratlan fordulatot hozott. Az egyiptomi klasszis dobása után a labda pont azt az állványt találta el telibe, amelyen a magyar középpályás mobilja pihent.

A jelenet különlegessége, hogy a videóba bevágták a repülő telefon felvételét is, így belső nézetből, szédítő pörgéssel kísérve nézhetjük végig, ahogy a készülék a föld felé tart, majd hatalmasat csattan a padlón.

Szoboszlait láthatóan nem törte meg a technikai kár, sőt, egy hatalmas vigyorral nyugtázta a balesetet.