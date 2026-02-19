Szoboszlai Dominik élete formájában futballozik a Liverpoolban a 2025/2026-os idényben. A magyar válogatott játékossal nagyon elégedettek a csapattársai, Mohamed Szalah a világ egyik legjobbjának nevezte, ezzel pedig Arne Slot vezetőedző is teljes mértékben egyetértett. Nemrég Virgil van Dijk nyilatkozott Szoboszlairól, és a holland klasszis sem fukarkodott a dicsérettel.
Virgil van Dijk szerint Szoboszlai Dominik a Liverpool csapatkapitánya lehet
A 25 éves középpályással kapcsolatban felmerült, hogy a jövőben a Liverpool csapatkapitánya lehet, hiszen a pályán már többször tanúbizonyságot tett arról, hogy igazi vezérként képes támogatni az együttest, ráadásul több poszton is megálja a helyét. Jelenleg Van Dijk a PL-címvédő kapitánya, a 34 éves hollandot pedig megkérdezték, hogy vajon Szoboszlai átveheti-e tőle ezt a tisztséget a jövőben.
„Ő lesz a jövő kapitánya? Ez szerintem a menedzser döntése.
Nyilvánvaló, hogy nagyon jó játékos. Emellett úgy gondolom, hogy még tovább fejlődhet, és vezető szerepet tölthet be a csapatban. Ehhez példát kell mutatni, és ő eddig ezt is tette ebben a szezonban.
Emellett sok más tényező is fontos. Még van hová fejlődnie, de ez szerintem jó dolog. Remélhetőleg nagyon fontos szerepet fog betölteni a Liverpoolban az elkövetkező években” – mondta Van Dijk, aki egyértelműen azon a véleményen van, hogy Szoboszlai alkalmas lehet a csapatkapitányi szerepkörre.
Ehhez persze az is kell, hogy Szoboszlai szerződéshosszabbítása megtörténjen. A magyar klasszis kontraktusa 2028 nyaráig érvényes, a Real Madrid is érdeklődik iránta, ám nemrég az ügynöke, Esterházy Mátyás leszögezte, hogy jelenleg nincs tervben egy esetleges klubváltás.
