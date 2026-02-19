Szoboszlai Dominik élete formájában futballozik a Liverpoolban a 2025/2026-os idényben. A magyar válogatott játékossal nagyon elégedettek a csapattársai, Mohamed Szalah a világ egyik legjobbjának nevezte, ezzel pedig Arne Slot vezetőedző is teljes mértékben egyetértett. Nemrég Virgil van Dijk nyilatkozott Szoboszlairól, és a holland klasszis sem fukarkodott a dicsérettel.

Virgil van Dijk elismerően beszélt Szoboszlai Dominikról

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Virgil van Dijk szerint Szoboszlai Dominik a Liverpool csapatkapitánya lehet

A 25 éves középpályással kapcsolatban felmerült, hogy a jövőben a Liverpool csapatkapitánya lehet, hiszen a pályán már többször tanúbizonyságot tett arról, hogy igazi vezérként képes támogatni az együttest, ráadásul több poszton is megálja a helyét. Jelenleg Van Dijk a PL-címvédő kapitánya, a 34 éves hollandot pedig megkérdezték, hogy vajon Szoboszlai átveheti-e tőle ezt a tisztséget a jövőben.

„Ő lesz a jövő kapitánya? Ez szerintem a menedzser döntése.

Nyilvánvaló, hogy nagyon jó játékos. Emellett úgy gondolom, hogy még tovább fejlődhet, és vezető szerepet tölthet be a csapatban. Ehhez példát kell mutatni, és ő eddig ezt is tette ebben a szezonban.

Emellett sok más tényező is fontos. Még van hová fejlődnie, de ez szerintem jó dolog. Remélhetőleg nagyon fontos szerepet fog betölteni a Liverpoolban az elkövetkező években” – mondta Van Dijk, aki egyértelműen azon a véleményen van, hogy Szoboszlai alkalmas lehet a csapatkapitányi szerepkörre.

Liverpool captain Virgil van Dijk has backed Dominik Szoboszlai to lead the club in the future!



"Obviously, he has been very good. He's also a player who I think can still make the next step in terms of being a leader for this team.” pic.twitter.com/MLGz5ItsAa — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) February 18, 2026

Ehhez persze az is kell, hogy Szoboszlai szerződéshosszabbítása megtörténjen. A magyar klasszis kontraktusa 2028 nyaráig érvényes, a Real Madrid is érdeklődik iránta, ám nemrég az ügynöke, Esterházy Mátyás leszögezte, hogy jelenleg nincs tervben egy esetleges klubváltás.

