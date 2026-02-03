Szoboszlai Dominik legfőbb kritikusa, Jamie Carragher újra felrobbantotta az internetet: az egykori védő látványos fordulatot vett korábbi kritikái után.

Szoboszlai Dominikot nem, de Florian Wirtz-cet és Hugo Ekitikét dicsérte Jamie Carragher

Fotó: ARNE DEDERT / DPA

Mi történt Szoboszlai Dominik kritikusával?

A 116 millió fontért nyáron a Liverpoolhoz igazoló Florian Wirtz nem kezdett fényesen: december elejéig sem gólt nem lőtt, sem gólpasszt nem jegyzett a Premier League-ben. Azóta azonban egyre jobb formába lendült, az utóbbi hét bajnoki meccsén négyszer volt eredményes, illetve a Qarabag ellen a Bajnokok Ligájában is betalált.

Carragher az ősszel még azt mondta, a klub korábbi nagy légiósai – mint Sami Hyypiä, Mohamed Szalah vagy Luis Suárez – mind azonnal alkalmazkodtak, míg Wirtz esetében ez nem történt meg. Mostanra viszont teljesen megváltozott a véleménye.

Wirtz folyamatosan fejlődik. A Premier League elveszítette Kevin De Bruyne-t, de nyert egy Wirtzet

– egy különleges játékost” – mondta a Sky Sports műsorában. „Van benne valami David Silvára emlékeztető elegancia, de egyúttal De Bruyne kreativitása is. Lehet, hogy nem fogja hozni ugyanazokat a számokat, de a potenciál kétségtelenül ott van benne.”

Carragher hozzátette: szerinte Wirtz a Manchester City elleni közelgő rangadón bizonyíthatja be végleg, hogy már nem „kisfiú”, ahogy Gary Neville korábban jellemezte.

Jamie Carragher makes Florian Wirtz U-turn by insisting £116m star 'can get to Kevin De Bruyne's level' - and claims Hugo Ekitike is better than prolific former Liverpool team-mates https://t.co/neZo1294aA — Daily Mail Sport (@MailSport) February 2, 2026

Az egykori védő nemcsak Wirtzet, hanem Hugo Ekitikét is méltatta, sőt, váratlanul kijelentette: a fiatal francia csatár jobb játékos, mint Fernando Torres volt fénykorában. Ekitike 79 millió fontért érkezett Frankfurtból a nyáron, és máris lenyűgöző teljesítményt nyújt: 15 gólnál jár.

Carragher szerint Ekitike játéka új reményt ad a csapat jövőjét illetően.

Torrest Steven Gerrard tette igazán nagy játékossá. Ekitike viszont nem függ senkitől – ha megmarad a kapcsolata Wirtzzel, elérheti vagy akár túl is szárnyalhatja Torres gólszámait”

– mondta.

A Liverpool számára így nemcsak a jelen, hanem a jövő is fényesnek tűnik: Wirtz és Ekitike együttese lehet az a duó, amely új korszakot nyit az Anfielden. Azt már csak mi tesszük hozz, hogy természetesen nem elfelejtve a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot sem, aki ugyancsak extra teljesítményt nyújt hétről hétre.