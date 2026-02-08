A Liverpool háza táján nemcsak a pályán nyújtott teljesítmény, hanem a játékosok stílusa is állandó beszédtéma. Ezúttal az ESPN dobott követ az állóvízbe egy képpel, amelyen Szoboszlai és Alisson profilból látható – mindketten hasonló, hátrafogott, ún. „man bun” frizurával és karakteres arcszőrzettel. A hasonlóság olyan szembeötlő, hogy a rajongók azonnal gyártani kezdték a teóriákat.

Szoboszlai és Alisson hasonló stílusa még távolabbról is kiszúrható

Fotó: ACTION FOTO SPORT / NurPhoto

Szoboszlai vs Alisson: felrobban a kommentmező

A kommentszekció azonnal mémgyárrá alakult, a legtöbben pedig a Trónok harca északi harcosait, a Stark-ház tagjait, Nedet és Robbot látták bennük. A rajongók szerint a páros most „vikingebb” és „szamurájabb” bármelyik sorozatszereplőnél, sőt, még japán csapattársukra, Endóra is rávernek a tradicionális konttyal.

A hasonlatok skálája a bibliai alakoktól a Tűz népe harcosaiig terjedt, de akadt olyan is, aki szerint Alisson a képen pont olyan, mint egy videojáték még fel nem oldott, sötét árnyékba burkolózó karaktere.

Persze a vélemények most is megoszlanak: a konzervatívabbak már küldenék is őket a borbélyhoz, a többség szerint viszont Dominik simán elmehetne modellnek, ezzel a harcos külsővel pedig mindketten még inkább tekintélyparancsolóak a pályán.