Váratlan fordulat következhet. Angol sajtóhírek szerint a Plymouth Argyle magyar válogatott védője, Szűcs Kornél rövidesen távozhat Angliából, és a folytatásra nem Nyugat-Európában, hanem a szerb élvonalban, az FK Vojvodinánál kerülhet sor.

Brit sajtóhírek szerint a Plymouth Argyle rábólintott a szerb Super Liga harmadik helyén álló Vojvodina ajánlatára, így Szűcs Kornél távozik az angol csapattól. A 24 éves magyar válogatott védő végleg elhagyja a Plymouth-t, az átigazolási díjat a felek nem hozták nyilvánosságra.

Szűcs Kornél (jobbra) csatája a West Bromwich támadójával, Jed Wallace-szal a Championshipben Fotó: MI NEWS / NurPhoto
Szűcs Kornél (jobbra) csatája a West Bromwich támadójával, Jed Wallace-szal  még a Championshipben
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szűcs Kornélt jó ideje csak csereként vették számításba

Bár Angliában már február 2-án lezárult az átigazolási piac, Szerbiában február 13-ig lehet játékost szerződtetni, így Szűcsnek az utolsó pillanatban jöhet össze a klubváltás. A magyar játékos sorsa az elmúlt hónapokban pecsételődött meg: november 29-e óta egyetlen bajnokin sem kapott helyet a kezdőcsapatban, azóta mind a tíz fellépésén csak csereként vetették be a League One-ban, azaz az angol harmadosztályban.

Az újvidéki Vojvodina komoly célokért küzd: jelenleg a bajnoki táblázat harmadik helyén áll, lőtávolon belül a két szerb óriás, a Crvena zvezda és a Partizan mögött.

Az újvidékiek védelme eddig is stabil volt (22 meccsen 19 kapott gól), de az egyszeres magyar válogatott bekk érkezésével tovább erősödhet a hátsó alakzat.

A hátvéd 2024 nyarán, mintegy 400 ezer fontért érkezett Angliába a Kecskeméttől. Nem sokkal később, 2024 októberében a válogatottban is bemutatkozhatott: Bosznia-Hercegovina ellen lépett pályára a Nemzetek Ligájában. Szűcs összesen 64 mérkőzésen viselte a Plymouth mezét.

Távozása nem érte váratlanul a klubot, Tom Cleverley vezetőedző kerete ugyanis az elmúlt napokban több visszatérővel és a kölcsönvett Wes Hardinggal is kiegészült, így a magyar védő létszámfelettivé vált a csapatnál.

