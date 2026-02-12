A torinói klub lehetőséget biztosít az MTK Budapestnél nevelkedett Kugyela Zalánnak. A fiatal magyar tehetség a felnőttek között még nem játszott a Serie A-ban, de a Roma elleni bajnokin már ott ülhetett a kispadon.

Fotó: torinofc.it

Szerződéshosszabbítással ismerték el tehetségét

Az utánpótlás magyar válogatott Kugyela a középpályán és szélső védőként is bevethető, 2023 nyarán igazolt Olaszországba és végigjárta a ranglétrát az utánpótlásban. Mostanra a felnőttekkel együtt készül és rendszeresen játszik az U20-as csapatnál Torinóban. A Primavera1-ben már 22 meccsen játszott a most futó szezonban, 1717 perc alatt egy gólt szerzett.

A torinói klub rövid közleményben számolt be a hírről: 2028 nyaráig hosszabbítottak Kugyelával. A kontraktus pedig plusz egy évvel meghosszabbítható.