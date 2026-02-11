A klubvezetés szerdán, azt követően köszönte meg Thomas Frank munkáját, hogy a gárda kedd este 2-1-re kikapott otthon a Newcastle Unitedtől, így már nyolc mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben – adta hírül az MTI.
Thomas Frankot kirúgták
Az 52 éves dán szakember tavaly nyáron vette át az Európa-liga győztes londoni együttes irányítását, 38 tétmérkőzésen 13 győzelem, 10 döntetlen és 15 vereség volt a mérlege.
A Tottenham 26 fordulót követően a 16. helyen áll az angol élvonalban,
mindössze öt pont az előnye a már kieső pozícióban lévő West Ham Uniteddel szemben. A Spursnek a címvédő, a tabella hatodik helyén álló Liverpool mögött 10 pont a hátránya, a két csapat a 30. fordulóban találkozik újra egymással. A londoni kispadon már nem Frank fog ülni azon a meccsen, igaz, Arne Slot pozíciója sem tekinthető betonbiztosnak.
A dán edző a Bajnokok Ligájában egyébként nagyon jól szerepelt a csapattal, az alapszakasz negyedik helyén zárt vele, így nyolcaddöntőbe juttatta, de úgy tűnik, a vezetőség számára ez nem volt elegendő.