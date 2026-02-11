Live
A Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur menesztette posztjáról Thomas Frank vezetőedzőt.

A klubvezetés szerdán, azt követően köszönte meg Thomas Frank munkáját, hogy a gárda kedd este 2-1-re kikapott otthon a Newcastle Unitedtől, így már nyolc mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben – adta hírül az MTI.

Tottenham Hotspur's Danish head coach Thomas Frank gestures during the English Premier League football match between Tottenham Hotspur and Liverpool at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on December 20, 2025. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Thomas Frankot kirúgta a Tottenham
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Thomas Frankot kirúgták

Az 52 éves dán szakember tavaly nyáron vette át az Európa-liga győztes londoni együttes irányítását, 38 tétmérkőzésen 13 győzelem, 10 döntetlen és 15 vereség volt a mérlege.

A Tottenham 26 fordulót követően a 16. helyen áll az angol élvonalban, 

mindössze öt pont az előnye a már kieső pozícióban lévő West Ham Uniteddel szemben. A Spursnek a címvédő, a tabella hatodik helyén álló Liverpool mögött 10 pont a hátránya, a két csapat a 30. fordulóban találkozik újra egymással. A londoni kispadon már nem Frank fog ülni azon a meccsen, igaz, Arne Slot pozíciója sem tekinthető betonbiztosnak. 

A dán edző a Bajnokok Ligájában egyébként nagyon jól szerepelt a csapattal, az alapszakasz negyedik helyén zárt vele, így nyolcaddöntőbe juttatta, de úgy tűnik, a vezetőség számára ez nem volt elegendő.

 

