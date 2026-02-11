A klubvezetés szerdán, azt követően köszönte meg Thomas Frank munkáját, hogy a gárda kedd este 2-1-re kikapott otthon a Newcastle Unitedtől, így már nyolc mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben – adta hírül az MTI.

Thomas Frankot kirúgta a Tottenham

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Thomas Frankot kirúgták

Az 52 éves dán szakember tavaly nyáron vette át az Európa-liga győztes londoni együttes irányítását, 38 tétmérkőzésen 13 győzelem, 10 döntetlen és 15 vereség volt a mérlege.

The Club has taken the decision to make a change in the Men’s Head Coach position and Thomas Frank will leave today.



Thomas was appointed in June 2025, and we have been determined to give him the time and support needed to build for the future together.



However, results and… pic.twitter.com/mo82TaAXts — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 11, 2026

A Tottenham 26 fordulót követően a 16. helyen áll az angol élvonalban,

mindössze öt pont az előnye a már kieső pozícióban lévő West Ham Uniteddel szemben. A Spursnek a címvédő, a tabella hatodik helyén álló Liverpool mögött 10 pont a hátránya, a két csapat a 30. fordulóban találkozik újra egymással. A londoni kispadon már nem Frank fog ülni azon a meccsen, igaz, Arne Slot pozíciója sem tekinthető betonbiztosnak.

A dán edző a Bajnokok Ligájában egyébként nagyon jól szerepelt a csapattal, az alapszakasz negyedik helyén zárt vele, így nyolcaddöntőbe juttatta, de úgy tűnik, a vezetőség számára ez nem volt elegendő.