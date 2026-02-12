Thomas Tuchel tavaly január 1-jén vette át az angol válogatott irányítását, s elsődleges feladata volt, hogy Anglia ott legyen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő idei világbajokságon. A selejtezőben az angol válogatott mind a nyolc mérkőzését megnyerte, huszonkét gólt szerzett és egyet sem kapott.

Thomas Tuchelnek minden oka meglehet az örömre, mivel szenzációsan kezdett az angol válogatottnál

Thomas Tuchel marad az angol szövetségi kapitány

Bár az 52 éves német edző kapcsolata állítólag az elmúlt egy évben sem a játékosaival, sem a saját szurkolóval nem volt mindig felhőtlen, ennek ellenére az angol szövetségnél olyannyira elégedettek a munkájával, hogy még a nyári vb előtt meghosszabbították a szerződését.

„Tuchel volt az ideális személy a feladatra, és a vb-selejtezők alatt csak tovább növelte hírnevét” – nyilatkozta Mark Bullingham, az FA vezérigazgatója.

Committed to our journey 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁



Thomas Tuchel will lead our #ThreeLions through to 2028 after signing a new contract! — England (@England) February 12, 2026

A német edző szakmai stábjának tagjai, Anthony Barry, Henrique Hilario, Nico Mayer és James Melbourne szintén meghosszabbították szerződésüket – írja az MTI.

„Senki számára sem titok, hogy minden percét imádtam a közös munkának, és alig várom, hogy közösen szerepelhessünk a világbajnokságon” – mondta Tuchel.

Az angol válogatott a nyári vb-n Horvátországgal, Ghánával és Panamával játszik a csoportkörben.