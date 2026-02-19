Nem akárkit kaptak lencsevégre az olasz Serie A 24. fordulójának szerda esti mérkőzésén, ugyanis a tengerentúli amerikaifutball-liga legendája, Tom Brady kilátogatott az AC Milan-Como összecsapásra. NFL-es sztár korábban is került már kapcsolatba az olasz focival, legutóbb Josh Allen, a Buffalo Bills irányítója lőtt egy fotót az Internél szereplő Marcus Thurammal.

Tom Brady a San Siróban tűnt fel

Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

Tom Brady és a labdarúgás

A hétszeres Super Bowl-győztes legenda 2023-ban lépett be a labdarúgás világába, amikor kisebbségi tulajdonrészt vásárolt az angol másodosztályú Birminghamnél. Balszerencséjére éppen az érkezése utáni szezonban esett ki a csapat a harmadosztályba, ám rögtön vissza is jutott, jelenleg pedig a 11. helyet foglalja el. Brady a közösségi oldalain is rendszeresen megünnepli a csapat sikereit, ezúttal viszont nem Angliában, hanem Olaszországban tűnt fel, ahol élőben tekintette meg az AC Milan Como elleni rangadóját.

Brady természetesen egy amerikai focilabdát is eldobhatott, majd közös fotót készített a szintén hórihorgas Zlatan Ibrahimoviccal. Ami a mérkőzést illeti, a Como a 32. percben szerezte meg a vezetést, amikor Mike Maignan hibáját Nico Paz könyörtelenül kihasználta, és a kapuba célzott. Aztán a fordulást követően Rafael Leao révén megérkezett az egyenlítés, majd a hazaiak mesterét, Massimiliano Allegrit kiállította a játékvezető.

A hajrában mindkét csapat számos lövéssel próbálkozott, ám több gól már nem esett, így maradt a döntetlen. A megszerzett egy-egy ponttal a Milan tovább stabilizálta a második helyét, míg a Como a Roma-Juventus kettőst üldözve maradt a hatodik.