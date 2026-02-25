A patinás Serie A-együttes, a Torino nehéz időszakot él át, ennek ellenére a szurkolók most átléptek egy határt.

A Torino-szurkolók nem elégedettek a csapat teljesítményével

Fotó: X

Ürülék az edzőközpont előtt: így üzentek a Torino-szurkolók

A Torino jelenleg a 15. helyen áll a bajnokságban, mindössze három ponttal megelőzve a kiesőzónában tanyázó Lecce gárdáját. A formájuk aggasztó: az utóbbi hét mérkőzésükből csak egyet tudtak megnyerni, ráadásul közben súlyos pofonok is becsúsztak, köztük egy 6–0-s vereség a Como ellen, valamint búcsú az Olasz Kupából az Inter ellen.

Az utolsó csepp a pohárban a Genoa elleni 3–0-s zakó volt, amely után a klubvezetés menesztette Marco Baroni vezetőedzőt. A vereség különösen fájó volt, hiszen a Genoa ezzel meg is előzte a Torinót a tabellán, még közelebb taszítva a csapatot a kiesés réméhez.

A szurkolók türelme elfogyott. A tiltakozás a klub történelmi jelentőségű edzőbázisa, a Stadio Filadelfia előtt zajlott, ahol a drukkerek az ürülék kiszórása mellett egy obszcén feliratú molinót is kifeszítettek. A transzparens üzenete – amely a klubelnök, Urbano Cairo nevére utalt – egyértelművé tette, kit tartanak felelősnek a sikertelenségért. A helyi sajtó szerint sokan Cairót nevezik meg a klub jelenlegi válságának fő okozójaként.

Torino FC fans protested the team’s poor run of form by leaving feces at the entrance. 💥pic.twitter.com/HpOVW92Vo5 — Squa Media (@SquaEnglish) February 24, 2026

Baroni távozása után a vezetőség gyorsan lépett: a kispadra a korábbi Empoli-tréner, Roberto D’Aversa érkezett, aki rövid távú, júniusig szóló szerződést kapott. Feladata nem kisebb, mint stabilizálni a csapatot és elkerülni a kiesést.

A Torino gyenge formája az élvonal egyik legrosszabbja, mindössze néhány rivális teljesítménye marad el tőlük. Pedig a klub az olasz futball egyik történelmi óriása: az 1940-es években öt bajnoki címet nyertek, legutóbbi Scudettójukat pedig 1976-ban hódították el. Azóta azonban többször is megjárták a Serie B-t.