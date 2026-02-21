Az október végén robbant ki az a fogadási botrány, amiben a Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 212 profi klubtisztviselőt azonosított, akik az elmúlt öt évben illegális fogadásokban vettek részt. Köztük 108 edző, 104 pedig klubmenedzser volt. A szövetség emellett 149 profi játékvezetőt eltiltott a mérkőzésektől nyolc hónaptól egy évig terjedő időtartamra, miután kiderült, hogy olyan fiókjaik vannak, amelyeket mérkőzésekre való fogadásra használtak.

A török Adana Demirspor és az Alanyaspor képviselői is érintettek lehettek a bundabotrányban

Fotó: MUSTAFA KURT / ANADOLU

Az ügyben összesen 571 aktív játékvezető érintett, akik közül 371-nek van számlája fogadóirodáknál. A bundabotrány tisztázását célzó folyamat keretében több mint ezer futballista fog megjelenni a TFF fegyelmi tanácsa előtt.

Újabb letartóztatások a török bundabotrányban

Az NTV televíziós csatorna beszámolója szerint az illegális fogadások miatt indított nyomozás részeként lezajlott rendőri műveleteket pénteken hajtották végre az ország tíz tartományában. A beszámoló szerint 11 török futballklub - köztük az Adana Demirspor, az Antalyaspor és az Alanyaspor - 32 volt és jelenlegi tisztviselőjét vették őrizetbe a rendőrök.

Az új török igazságügyminiszter - korábban isztambuli főügyész -, Akin Gürlek kijelentette, hogy több török futballklub vezetőit is őrizetbe vehetik. A nyomozást a helyi hatóságok az Interpollal és az Európai Labdarúgó Szövetséggel közösen folytatják.