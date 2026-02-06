A baszk szakember, Andoni Iraola az Aston Villa elleni meccs előtt elmondta, nagyon elégedett Tóth Alex teljesítményével, aki edzéseken is nagyon kemény, teljes erőbedobással szerepel. Iraola szerint ez nagyon fontos és nagyon örül, hiszen ezt várja egy újonnan érkezett játékostól.

Tóth Alex eddig kétszer csereként lépett pályára a Premier League-ben

Fotó: Facebook/AFC Bournemouth

Tóth Alex nagyon nehéz helyzetben van

A Bournemouth menedzsere elmondta, fejfájást okoz neki Tóth Alex, hiszen annak ellenére, hogy kiválóan teljesít, nehezen tudja elképzelni, hogy kezdő legyen. Ennek prózai oka van: csapata négy meccse veretlen, ezekből pedig hármat meg is nyert.

Iraola szerint komoly fejtörést okoz neki Tóth, de a csapat menedzsereként nehéz döntéseket kell meghoznia, és a győztes csapatból mindig nehéz kihagyni valakit. Tóth Alex a Liverpool elleni győzelem és a Wolves elleni siker során is csereként állt be. Szombaton a harmadik helyezett Aston Villa érkezik a Tóthékhoz.

Iraola külön interjút adott annak kapcsán, hogy 100 Premier League meccsen van túl. Ezen szóba került Kerkez Milos is, akit azért emelt ki, mert az egyik legemlékezetesebb gólt szerezte, mióta ő a csapat menedzsere, de külön kiemelte akkor is, amikor arról beszélt, hogy az egyik legnagyobb eredményének azt tartja, hogy a klub korábbi játékosait komoly csapatokban látja jól teljesíteni.