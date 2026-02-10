A 20 éves középpályás januárban igazolt a Ferencvárostól Angliába, és a Liverpool, illetve a Wolverhampton ellen csereként kapott lehetőséget. A legutóbbi fordulóban viszont az Aston Villa ellen egyetlen percet sem játszott Tóth Alex.

Tóth Alex bekerült a Bournemouth kezdőjébe

Fotó: Facebook/AFC Bournemouth

Everton (4–2–3–1): Pickford – O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko – Gueye, Garner – Ndiaye, Dewsbury-Hall, George –Barry.

Bournemouth (4–3–3): Petrovic – Jimenez, Hill, Senesi, Truffert – Tóth Alex, Scott, Christie – Rayan, Adli, Evanilson.

A Bournemouth kezdőjének a nyilvánosságra kerülése után, a kommentek alapján a hangulat összességében pozitív: több magyar és külföldi szurkoló is külön üzent Tóth Alexnek („Come on Alex!”, „Hajrá Alex!!”), mások pedig általánosan biztatták a csapatot („Up the Cherries!”).

Ugyanakkor megjelent némi vita is a döntések körül: többen hiányolták Kroupit és Brookst, volt, aki kifejezetten értetlenkedett, hogy Kroupi miért gyakran csere, miközben jól teljesít. A hozzászólásokból az is látszik, hogy a drukkerek egy része elégedett a kezdővel és a kispaddal is („Good line up… good strong bench”, avagy jó kezdő, erős cseresor).