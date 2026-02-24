A kilencszeres magyar válogatott Tóth Alex január 20-án írta alá szerződését a Premier League-ben szereplő Bournemouth csapatánál. A 20 éves középpályás azóta három találkozón lépett pályára a világ legerősebb bajnokságban, menedzsere pedig elmondta, mi lehetett az oka, amiért nem kapott szerepet a múlt hétvégi West Ham United elleni bajnokin.

Tóth Alexet rendkívül tudatosan építik a Bournemouth csapatánál

Fotó: AFC Bournemouth/X

Mit várnak Angliában Tóth Alextől?

Papp Bence, Tóth Alex menedzsere a Szpíker Korner legújabb adásában hosszasan beszélt Bournemouth felépítéséről, elképesztő kulisszatitkokat árult el a játékos átigazolásáról, és elmondta azt is, mely csapatok voltak még versenyben a magyar középpályásért.

A játékosügynök bővebben beszélt az átigazolást megelőző háttérmunkáról, Tóth Alex tudatos felépítéséről, mellette pedig szóba került az is, hogy mi kellene ahhoz, hogy a magyar futballban még több Tóth Alex legyen.

A Szpíker Korner korábbi adásait a linkre kattintva nézheti meg.