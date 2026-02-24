Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A téli átigazolási időszak szenzációját Tóth Alex szolgáltatta, aki a magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapatától a Premier League-ben szereplő Bournemouth együtteséhez igazolt, ráadásul minden idők legdrágábban NB I-ből eladott játékosaként. A Szpíker Korner legújabb adásában P. Fülöp Gábor ezúttal Papp Bencével, Tóth Alex menedzserével, valamint Göbölyös Andrással, az Origo sportújságírójával beszélgetett arról, hogy hogyan fogja megállni a helyét a 20 éves középpályás a Premier League-ben, és szó esett arról is, mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen messzire eljuthasson.

A kilencszeres magyar válogatott Tóth Alex január 20-án írta alá szerződését a Premier League-ben szereplő Bournemouth csapatánál. A 20 éves középpályás azóta három találkozón lépett pályára a világ legerősebb bajnokságban, menedzsere pedig elmondta, mi lehetett az oka, amiért nem kapott szerepet a múlt hétvégi West Ham United elleni bajnokin. 

Tóth Alex kezdő volt a Bournemouth Everton elleni bajnokiján
Tóth Alexet rendkívül tudatosan építik a Bournemouth csapatánál
Fotó: AFC Bournemouth/X

Mit várnak Angliában Tóth Alextől?

Papp Bence, Tóth Alex menedzsere a Szpíker Korner legújabb adásában hosszasan beszélt Bournemouth felépítéséről, elképesztő kulisszatitkokat árult el a játékos átigazolásáról, és elmondta azt is, mely csapatok voltak még versenyben a magyar középpályásért. 

A játékosügynök bővebben beszélt az átigazolást megelőző háttérmunkáról, Tóth Alex tudatos felépítéséről, mellette pedig szóba került az is, hogy mi kellene ahhoz, hogy a magyar futballban még több Tóth Alex legyen. 

A Szpíker Korner korábbi adásait a linkre kattintva nézheti meg.

  • kapcsolódó cikkek:
Orbán Viktor megmutatta a legmenőbb ajándékát
Tóth Alex csapata szárnyal a Premier League-ben
A Fradi edzője olyan ajándékot kapott Tóth Alextől, amit bárki megirigyelhet
Tóth Alex menedzsere kíméletlen kritikát fogalmazott meg a magyar fociról

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!