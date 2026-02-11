A Bournemouth hátrányból fordítva nyert Liverpoolban az Everton ellen, a csapat már hat meccs óta veretlen a Premier League-ben. Tóth Alexnek ez volt a harmadik mérkőzése új klubjában, a Fraditól érkezett 20 éves tehetség először volt kezdő, ezúttal 58 percet töltött a pályán.

Fotó: Facebook/AFC Bournemouth

Tóth Alex hőssé vált Liverpoolban

A mérkőzés után Angliában a brit sajtó azt emelte ki a magyar játékossal kapcsolatban, hogy először kezdett, Andoni Iraola vezetőedző bizalmát pedig hősies játékkal hálálta meg. A Liverpool Echo úgy látta, hogy az Everton a vezetés megszerzése után lezárhatta volna a meccset, de a magyar játékos bravúros védőmunkája ebben megakadályozta a hazai csapatot.

„Az Everton második gólját csak Tóth Alex utolsó pillanatos, hősies mentései akadályozták meg,

miközben a csapat a szünet után valódi intenzitással jött ki” – fogalmazott az angol lap.

A fiatal középpályásról a Bournemouth szurkolói is jó véleménnyel voltak. „Jó bemutatkozás a kezdőben a fiatal Tóth Alextől. Hatalmas elismerés illeti, mert a Premier League-be való feljutása hatalmas lépés volt, egy teljesen más stílusú futball, és ennek ellenére jól teljesített. Egy idő után rendszeresen kezdő lehet itt” – idézte a Magyar Nemzet Simply AFCB oldal írását.

🍒 Good debut from the young lad, Alex Toth. 🇭🇺



Got i massive credit because the step up he’s had to the Premier League is huge and a completely different style of football and he did well despite that.



I think with some time he could be a regular here. #afcb pic.twitter.com/W2Avg8N6SU — Simply AFCB 🍒 (@simplyafcb) February 10, 2026

A Bournemouth másik téli igazolása, a brazil Rayan kapcsán Tóth Alex ferencvárosi edzője, Robbie Keane neve is felmerült. A 19 éves támadó az első három Premier League-meccsének mindegyikén góllal vagy gólpasszal tűnt ki – ezt a bravúrt elsőként Keane vitte véghez az angol élvonalban 1999-ben, majd Anthony Martial ismételte meg 2015-ben, hozzájuk csatlakozott most Rayan.

