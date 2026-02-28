Live
Az angol labdarúgó Premier League 28. fordulójában Tóth Alex csapata, a Bournemouth a Sunderlandet fogadta. Tóth Alex a második félidőben, Evanilson találata után csereként állt be, és nem is szakadt meg Andoni Iraloláék jó sorozata.

Tóth Alex együttese, a Bournemouth remek formában várta a hétvégi bajnokit, ugyanis a Premier League-ben hét meccs óta nem talált legyőzőre. Szombaton kora délután a Sunderlandet fogadta. A vendégek remekül kezdték az idényt, de az elmúlt hetekben visszaestek, és zsinórban három bajnokin kikaptak, így visszacsúsztak a tabella 11. helyére. 

Tóth Alex hozzáállásával elégedett Bournemouth-ban
Tóth Alex hozzáállásával elégedettek Bournemouth-ban
Fotó: X/AFC Bournemouth

Tóth Alex csak csere volt

Tóth Alex amióta januárban a Ferencvárostól a szigetországba igazolt, öt találkozóból háromszor kapott játéklehetőséget, igaz, végig még egy mérkőzést sem játszott a Bournemouth-ban. A magyar válogatott futballista ezen sorozata a Sunderland ellen sem szakadt meg, mivel Andoni Iraola a cserék közé jelölte a 20 éves középpályást.

Jobban kezdte a meccset a vendég csapat és a 18. percben a vezetést is megszerezte. Habib Diarra lőtt éles szögből kapura, amit ugyan Petrovic kapus védett, de a kipattanó éppen Eliezer Mayenda elé került, aki közelről a kapuba lőtt. Bár a gólig kaput eltalált lövése sem volt a Bournemouth-nak, a következő percekben átvette az irányítást és sokkal veszélyesebben futballozott. Marcus Tavernier egymaga megfordíthatta volna az állást az első félidőben, de a vendégek kapusa háromszor is hatalmasat védett.

Sunderland's Dutch goalkeeper #22 Robin Roefs challenges Bournemouth's French striker #22 Eli Junior Kroupi during the English Premier League football match between Bournemouth and Sunderland at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on February 28, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
A Sunderland kapusa, Robin Roefs kis híján összehozott egy gólt a Bournemouth-nak
Fotó: GLYN KIRK / AFP

A szünetben Iraola cserével igyekezett felrázni csapata támadójátékát, ám ekkor még nem a magyar játékos, hanem Evanilson állt be, aki a 64. percben szinte az első labdaérintéséből egyenlített. A brazil csatár gólját ugyan vizsgálta a VAR, de végül megadták, így az idei naptári évben már negyedszer volt eredményes. Az egyenlítést követően Régis Le Bris vezetőedző kettőt is változtatott csapatán, ennek meg is lett az eredménye, hiszen a 78. percben Daniel Ballard a kapufára fejelt. Később is folytatódott a vendégek nyomása Lutsharel Geertruida pedig be is vette Petrovics kapuját, ám les miatt ezt érvénytelenítette a játékvezető.

Andoni Iraola érzékelte is a veszélyt, rögtön kettőt is cserélt, majd a 85. percben a gólszerző Evanilson helyére állította be Tóth Alexet. A kilencszeres magyar válogatott középpályás rögtön letette a névjegyét, s két perccel később nagy áldozatot hozva be is sárgázta magát, amikor Geertruidát buktatta a tizenhatos előterénél. Persze a támadójátékból is kivette a részét, kis híján egy tizenegyest is kiharcolt, de ellenfele keze le volt szorítva. A továbbiakban több gól már nem is született, maradt az 1-1-ed döntetlen, és a Bournemouth nyolc bajnoki mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozata sem zárult le.

