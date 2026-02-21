A kilencszeres magyar válogatott Tóth Alex a Bournemouth legutóbbi Premier League-meccsén kezdőként lépett pályára, a West Ham United ellen azonban csak a kispadra jelölte őt Andoni Iraola vezetőedző.

Tóth Alex kezdő volt a Bournemouth Everton elleni bajnokiján

Fotó: AFC Bournemouth/X

A találkozó első félidejében többet volt a labda Bournemouth-nál, ennek ellenére a vendégcsapat teljes veszélytelen volt, míg a West Ham United több veszélyes kontratámadást is vezetett. Az első 45 percet követően a kelet-londoni csapat 1.19-es xG-t dolgozott ki, míg a Bournemouth a szinte semmivel egyenlő 0.05-öt, az eredményjelzőn mégis gólnélküli döntetlen állt az első felvonás végén.

Tóth Alex ezúttal nem kapott lehetőséget

A fordulás után is a West Ham United volt aktívabb, a 63. percben mégis majdnem Bournemouth szerzett vezetést. A téli átigazolási időszakban szerződtetett Rayan indult meg a saját térfeléről, a brazil támadó elcipelte a labdát egészen a West Ham tizenhatosáig, majd megcélozta a jobb felső sarkot, a tekerése azonban a keresztlécen csattant.

A hazaiak legnagyobb helyzetére a 75. percig kellett várni. Ekkor Malick Diouf bal oldali beadására Callum Wilson érkezett, aki a rövid oldalon kapura pörgette a labdát, azonban Djordje Petrovic, a Bournemouth szerb kapusa egy elképesztő reflexmozdulattal ki tudta piszkálni a labdát a kapuból.

Az utolsó húsz percben kettészakadt a pálya, mindkét csapat gyors átmenetekből próbált veszélyeztetni, de komoly ziccer egyik oldalon sem alakult ki, így maradt a gólnélküli döntetlen.

Tóth Alex ezúttal nem kapott lehetőséget a Bournemouth-ban, amely ezzel a döntetlennel már hat meccs óta veretlen a Premier League-ben.