A csapat 11 napos pihenőt kapott, hiszen az előző hétvégén nem volt érdekelt a csapat az FA-kupában. A játékosok is kaptak pár szabadnapot, így Tóth Alex is haza tudott látogatni az előző héten.

Tóth Alex edzője eltiltott lesz a hétvégi bajnokin

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Tóth Alex csapata jó formában van

A Bornemouth remek formában van, hat meccse veretlen az angol bajnokságban, szombati ellenfelével szemben azonban még nem tudott nyerni. A két csapat eddig ötször találkozott a Premier League-ben és mindig döntetlen született.

A csapat baszk menedzsere, Andoni Iraola eltiltott lesz, mert az Everton elleni meccsen megkapta a harmadik sárga lapját. Iraola számára nem ismeretlen a helyzet, volt már eltiltott korábban is, de ez az első alkalom, hogy idegenbeli meccsen nem lehet ott a kispadon.

Iraola a meccs előtti sajtótájékoztatón azon viccelődött, hogy biztosan jó messze ültetik majd a kispadoktól, és ezt sem tudja, hol lesz majd a meccs alatt a stadionban, de szerinte a segítői megoldják majd a feladatot.

A Bournemouth szombaton 18.30-tól lép majd pályára a West Ham United otthonában.