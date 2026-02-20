Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Fontos

Itt a nagy pofára esés – nincs egyetértés Brüsszelben, kiborult a bili

Ezt látni kell!

Orbán Viktor elmondta, miért fog az egész világ Magyarországra irigykedni

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Bournemouth hétvégén a West Ham United otthonában lép majd pályára. Andoni Iraola, a csapat edzője egyelőre nem tudja, hol foglal majd helyet, hiszen Tóth Alex menedzsere eltiltását tölti majd.

A csapat 11 napos pihenőt kapott, hiszen az előző hétvégén nem volt érdekelt a csapat az FA-kupában. A játékosok is kaptak pár szabadnapot, így Tóth Alex is haza tudott látogatni az előző héten.

Tóth Alex edzője eltiltott lesz a hétvégi bajnokin
Tóth Alex edzője eltiltott lesz a hétvégi bajnokin
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Tóth Alex csapata jó formában van

A Bornemouth remek formában van, hat meccse veretlen az angol bajnokságban, szombati ellenfelével szemben azonban még nem tudott nyerni. A két csapat eddig ötször találkozott a Premier League-ben és mindig döntetlen született.

A csapat baszk menedzsere, Andoni Iraola eltiltott lesz, mert az Everton elleni meccsen megkapta a harmadik sárga lapját. Iraola számára nem ismeretlen a helyzet, volt már eltiltott korábban is, de ez az első alkalom, hogy idegenbeli meccsen nem lehet ott a kispadon.

Iraola a meccs előtti sajtótájékoztatón azon viccelődött, hogy biztosan jó messze ültetik majd a kispadoktól, és ezt sem tudja, hol lesz majd a meccs alatt a stadionban, de szerinte a segítői megoldják majd a feladatot.

A Bournemouth szombaton 18.30-tól lép majd pályára a West Ham United otthonában.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!