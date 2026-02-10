Az Everton és a Bournemouth kedd este csapott össze a Premier League 26. fordulójában. Az Everton a tabella 8. helyéről várta a mérkőzést, a Bournemouth a játéknap előtt a 11. pozíciót foglalta el. A hazaiaknál David Moyes csapata legutóbb a Fulham otthonából hozott el három pontot, és úgy várta a mérkőzést, hogy öt meccs óta veretlen a bajnokságban, otthon viszont öt meccse nyeretlen. A vendégeknél Tóth Alex most először kapott lehetőséget a Bournemouth kezdőjében.

Tóth Alex kezdőként lépett pályára a Premier League-ben

Fotó: Facebook/AFC Bournemouth

Tóth Alex a kezdőbe került

A 20 éves középpályás januárban igazolt a Ferencvárostól Angliába, és a Liverpool, illetve a Wolverhampton ellen csereként kapott lehetőséget. A legutóbbi fordulóban viszont az Aston Villa ellen egyetlen percet sem játszott, így némiképp váratlan volt, hogy most a kezdőbe jelölte őt Andoni Iraola.

A Bournemouth nincs rossz formában: a keddi játéknap előtti öt meccsén veretlen maradt a bajnokságban, többek között idegenben 2–0-ra verte meg a Wolvest, de a Liverpoolt is le tudta győzni 3–2-re.

Büntetőből szerzett vezetést az Everton

A zuhogó esőben kezdődött összecsapáson a vendégek kezdtek jobban, több támadást is sikerült vezetniük. Tóth Alex lőtt laposan kapura, miután Jarrad Branthwaite eladta a labdát, majd James Tarkowski egy korai blokkal akadályozza meg, hogy Ryan Christie helyzetbe kerüljön. A szezon során először volt látható jelentősebb üres szektor, a Bournemouth-drukkerek számára fenntartott helyek voltak főként foghíjasok.

A 10. percben, egy bal oldali Everton-szöglet után Idrissa Gueyet ívelt a kapu irányába, Ndiaye sarokkal a hálóba tette a labdát, de már lesen volt.

A meglehetősen unalmas első fél óra zárásaként Tóth Alex kapott labdát a 16-os jobb oldalán, de a lapos beadása Pickford kezében landolt.

A 31. percben az Everton szabadrúgást kapott 30 méterre a kaputól, Garner lövése Petrovic kezéből kipattant, erre Barry érkezett, de tiszta helyzetben, 8 méterről csúnyán mellé lőtt.

Nem sokkal később Ndiaye próbálkozását Petrovic a kapufára tolta. Ndiaye aztán vezetéshez juttatta az Evertont büntetőből (Branthwaite-et sodorták el szabálytalanul), tökéletesen lőtt a jobb alsóba (1-0).