Az Everton büntetőből vezetést szerzett, a Bournemouth azonban 2-1-re fordítani tudott a Premier League 26. fordulójának a kedd esti mérkőzésén. A 20 éves Tóth Alex először volt kezdő Andoni Iraola csapatában, az 58. percben cserélték le.

Az Everton és a Bournemouth kedd este csapott össze a Premier League 26. fordulójában. Az Everton a tabella 8. helyéről várta a mérkőzést, a Bournemouth a játéknap előtt a 11. pozíciót foglalta el. A hazaiaknál David Moyes csapata legutóbb a Fulham otthonából hozott el három pontot, és úgy várta a mérkőzést, hogy öt meccs óta veretlen a bajnokságban, otthon viszont öt meccse nyeretlen. A vendégeknél Tóth Alex most először kapott lehetőséget a Bournemouth kezdőjében.

Tóth Alex kezdőként lépett pályára a Premier League-ben Fotó: Facebook/AFC Bournemouth
Tóth Alex kezdőként lépett pályára a Premier League-ben
Fotó: Facebook/AFC Bournemouth

Tóth Alex a kezdőbe került

A 20 éves középpályás januárban igazolt a Ferencvárostól Angliába, és a Liverpool, illetve a Wolverhampton ellen csereként kapott lehetőséget. A legutóbbi fordulóban viszont az Aston Villa ellen egyetlen percet sem játszott, így némiképp váratlan volt, hogy most a kezdőbe jelölte őt Andoni Iraola.

A Bournemouth nincs rossz formában: a keddi játéknap előtti öt meccsén veretlen maradt a bajnokságban, többek között idegenben 2–0-ra verte meg a Wolvest, de a Liverpoolt is le tudta győzni 3–2-re.

Büntetőből szerzett vezetést az Everton

A zuhogó esőben kezdődött összecsapáson a vendégek kezdtek jobban, több támadást is sikerült vezetniük. Tóth Alex lőtt laposan kapura, miután Jarrad Branthwaite eladta a labdát, majd James Tarkowski egy korai blokkal akadályozza meg, hogy Ryan Christie helyzetbe kerüljön. A szezon során először volt látható jelentősebb üres szektor, a Bournemouth-drukkerek számára fenntartott helyek voltak főként foghíjasok.

A 10. percben, egy bal oldali Everton-szöglet után Idrissa Gueyet ívelt a kapu irányába, Ndiaye sarokkal a hálóba tette a labdát, de már lesen volt.

A meglehetősen unalmas első fél óra zárásaként Tóth Alex kapott labdát a 16-os jobb oldalán, de a lapos beadása Pickford kezében landolt.

A 31. percben az Everton szabadrúgást kapott 30 méterre a kaputól, Garner lövése Petrovic kezéből kipattant, erre Barry érkezett, de tiszta helyzetben, 8 méterről csúnyán mellé lőtt.

Nem sokkal később Ndiaye próbálkozását Petrovic a kapufára tolta. Ndiaye aztán vezetéshez juttatta az Evertont büntetőből (Branthwaite-et sodorták el szabálytalanul), tökéletesen lőtt a jobb alsóba (1-0). 

Elképesztő Bournemouth-fordítás a második félidőben

Az első félidő második felében az Everton már jobban nyomott riválisánál, és ez a fölény a második játékrészben is érzékelhető volt. A 48. percben Petrovic kapus eladott labdája után két lehetősége is volt az Evertonnak, de a vendégeknek sikerült mindkét akciót megúszniuk.

Az 50. perc környékén Thierno Barry óriási lehetőséget puskázott el: Ndiaye tette le neki a labdát ziccerben, de az Everton támadója elrontotta a lövést, Moyes a partvonal mellett a fejét fogta.

A vendégek nehéz helyzetben voltak, Andoni Iraola az 58. percben változtatott, és ekkor lecserélte Tóth Alexet, aki ezzel befejezte első Premier League-meccsét kezdőként.

A magyar középpályás aktívan futballozott, volt lövése és több labdaérintése a támadóharmadban is, mielőtt elhagyta a pályát.

Nem sokkal később fordult a meccs. Az 51. percben Truffert jobb oldali megindulása után ívelt középre, a hosszúnál Rayan érkezett, és egy határozott fejessel kiegyenlített (1–1). Az Everton ekkor láthatóan megzavarodott, míg a Bournemouth vérszemet kapott.

Az 55. percben jött az újabb sokk a hazaiaknak: egy előrevágott szabadrúgás után Ünal csúsztatta tovább a labdát, Amine Adli pedig a kapuba fejelt, a VAR-vizsgálat után a találat érvényes maradt (1–2).

A kékek összeomlása itt még nem ért véget. A 59. percben Jake O’Brient kiállította a játékvezető, miután hátulról, utolsó emberként szabálytalankodott Adlival szemben, így az Everton emberhátrányba került. Bár a hazaiak próbáltak nyomni, a Bournemouth szervezetten védekezett, és megőrizte előnyét. Pedig a 96. percben még Pickford us előrement, de a balról érkező szabadrúgásból nem lett gól.

