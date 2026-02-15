Mivel a Bournemouth január végén tizenegyesekkel kikapott a Newcastle United otthonában, így a hétvégén nem volt érdekelt az FA-kupában. Mindez lehetővé tette Tóth Alex számára, hogy hazalátogasson Magyarországra.

Tóth Alex már kezdőként is pályára lépett a Premier League-ben

Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Tóth Alex 12 millió euróért került a Premier League-ben szereplő Bournemouth-hoz a Ferencvárostól. A középpályás menedzsere, Papp Bence nemrég elmondta, sokat köszönhetnek a Fradi vezetőedzőjének, Robbie Keane-nek, aki rengeteg segítséget nyújtott a fiatal játékosak.

Tóth Alex ajándékkal lepte meg a Fradi edzőit

A Bournemouth magyar válogatott középpályása – aki az Everton elleni győztes meccsen először volt kezdő – nem is feledkezett meg az ír szakemberről, a hazalátogatása során meglátogatta a Ferencvárost és mezekkel is kedveskedett korábbi edzőinek. A találkozóról készült képet természetesen a magyar bajnok is megosztotta a közösségi oldalán.

Jó volt újra látni, Ali! Köszönöm az ajándékokat, csak így tovább, büszke vagyok rád

– írta a Keane az Instagram-sztorijában.

Az angol bajnokságban kilencedik Bournemouth legközelebb január 21-én lép pályára, méghozzá a kieső helyen álló West Ham United otthonában.

