Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Robert Fico szerint Ukrajna zsarolja Magyarországot

Sport

Szoboszlai Dominik hihetetlen ajándékot adott egy szurkolónőnek Valentin-napra – fotók

Link másolása
Vágólapra másolva!
A 20 éves magyar válogatott labdarúgó januárban igazolt a Bournemouth-hoz a Ferencvárostól. Tóth Alex most hazalátogatott és meglátogatta korábbi csapatát, sőt még ajándékkal is meglepte a Fradi edzői stábját.

Mivel a Bournemouth január végén tizenegyesekkel kikapott a Newcastle United otthonában, így a hétvégén nem volt érdekelt az FA-kupában. Mindez lehetővé tette Tóth Alex számára, hogy hazalátogasson Magyarországra.

Tóth Alex már kezdőként is pályára lépett a Premier League-ben
Tóth Alex már kezdőként is pályára lépett a Premier League-ben
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Tóth Alex 12 millió euróért került a Premier League-ben szereplő Bournemouth-hoz a Ferencvárostól. A középpályás menedzsere, Papp Bence nemrég elmondta, sokat köszönhetnek a Fradi vezetőedzőjének, Robbie Keane-nek, aki rengeteg segítséget nyújtott a fiatal játékosak. 

Tóth Alex ajándékkal lepte meg a Fradi edzőit

A Bournemouth magyar válogatott középpályása – aki az Everton elleni győztes meccsen először volt kezdő – nem is feledkezett meg az ír szakemberről, a hazalátogatása során meglátogatta a Ferencvárost és mezekkel is kedveskedett korábbi edzőinek. A találkozóról készült képet természetesen a magyar bajnok is megosztotta a közösségi oldalán.

Jó volt újra látni, Ali! Köszönöm az ajándékokat, csak így tovább, büszke vagyok rád

 – írta a Keane az Instagram-sztorijában.

Az angol bajnokságban kilencedik Bournemouth legközelebb január 21-én lép pályára, méghozzá a kieső helyen álló West Ham United otthonában.

Kapcsolódó cikkek:

Tóth Alex menedzsere kíméletlen kritikát fogalmazott meg a magyar fociról
Óriási dolgot érdemelt ki Tóth Alex csapattársa
Nem lehet megunni: Szoboszlai Dominik újabb bombagólját mindenkinek látnia kell – videó
Szoboszlai Dominik hihetetlen ajándékot adott egy szurkolónőnek Valentin-napra – fotók
Tóth Alex menedzsere kíméletlen kritikát fogalmazott meg a magyar fociról
Tóth Alex nem akármilyen becenevet kapott Angliában
„Szívet melengető" – Szoboszlaiék szívecskés posztja felrobbantotta az internetet
Slot őszinte vallomása Szoboszlairól: a Liverpool edzőjének szavai felrobbantották az Anfieldet

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!