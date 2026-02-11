A Bournemouth hátrányból fordítva nyert Liverpoolban az Everton ellen, a csapat már hat meccs óta veretlen a Premier League-ben. Tóth Alexnek ez volt a harmadik mérkőzése új klubjában, a Fraditól érkezett 20 éves tehetség először volt kezdő, ezúttal 58 percet töltött a pályán.

Tóth Alex kezdett, a Bournemouth nyert

Fotó: Facebook/AFC Bournemouth

A magyar válogatott középpályás komoly dicséretet kapott a Bournemouth szurkolóitól, a mérkőzés után pedig a Spíler Tv-nek nyilatkozott.

„Nagyon örülök annak, hogy a végén meg tudtuk fordítani a meccset, és örülök a bizalomnak is az edző részéről, hogy a kezdőcsapatba nevezett, úgyhogy ez egy jó nap volt” – mondta a fiatal középpályás, akitől azt kérte Andoni Iraola vezetőedző, hogy bátran futballozzon.

„A középpálya bármelyik pontján bevethető vagyok, nekem teljesen mindegy, hol játszom, csak a pályán legyek. Ahova betesznek, ott próbálok száz százalékot beleadni” – folytatta.

Világbajnokról kapott becenevet Tóth Alex

Tóth az interjúban arról is beszélt, könnyű volt a beilleszkedése, mivel nagyon jó a légkör a csapaton belül. Ám mivel a keretben több Alex nevezetű játékos is van (Álex Jiménez, Alex Scott, Tóth Alex), így elárulta, milyen becenevet kapott.

Nálam most a Tóth vezetéknevet próbálták megragadni, hiszen itt az Alex Scott meg az Álex Jiménez is, így én a Totti becenevet kaptam itt

– mondta Tóth Alex, utalva az olaszok világbajnok legendájára, Francesco Tottira.

A Premier League-ben hat meccs óta veretlen Bournemouth jelenleg kilencedik a tabellán, legközelebb jövő szombaton a West Ham United vendégeként lép pályára a bajnokságban.