A Magyar Nemzet közölt egy hosszú interjút Papp Bencével, aki többek között Tóth Alex képviseletét is ellátja menedzserként. Fiatalon hamar a labdarúgás felé vette az irányt, egészen elképesztő generáció tagjaként vágott bele a fociba, Gulácsi Péter vagy éppen Varga Roland is a kortársa volt. Sajnos ez az álom nem jött végül össze, akkor rakott pontot a pályafutása végére, amikor a húszas évei elején már a negyedik térdműtétjén lett túl. Diplomás közgazdászként nem volt könnyű a kezdet, 100 különböző helyre küldte el az önéletrajzát, de csak pár választ kapott, végül azokból sem lett semmi. Ekkor jött rá, hogy egyszerűbb lesz, ha a sorsát a saját kezébe veszi, így a futball visszajött az életébe, de már a másik oldalról, az alapvonalon túlról foglalkozott a sportággal.

Szoboszlai mellett Tóth Alex is már a Premier League-et erősíti

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Tóth Alex pályafutása sem volt könnyű

A terjedelmes anyagból most néhány dolgot emelünk ki, Papp Bence a magyar futball kapcsán elmondta, hogy: „A Szoboszlai Dominik nevével fémjelzett 2000-es korosztály mintegy tizenhétezer magyar játékosa közül kevesebb mint fél százalék jutott el profi szintre. A nagy számok törvénye alapján sok a töltelékjátékos, én is az voltam. Ám ezeknek a jelentős részét elveszíti a sportág, ami nagy hiba.”

Tóth Alex kapcsán pedig az is kiderült, hogy: „Sokszor azonban eszméletlen dolgokat kell nagyon fiatal játékosoknak is megélniük, amik miatt elfordulhatnak a sportágtól. Sok Tóth Alex veszhetett el a magyar futballban. Az egy dolog, hogy a Honvédnál akkor nem láttak potenciált benne, de még visszataszító stílusban is beszéltek a szülőkkel. Hála a Jóistennek, ők jó döntést hoztak, és még éppen időben visszakerültek a Ferencvároshoz.” A Fradi kapcsán aztán természetesen szóba került az, milyen volt Pascal Jansen alatt futballozni (vagy leginkább nem focizni), és mit adott Robbie Keane Tóthnak és ezzel a hazai labdarúgásnak.

Érdemes elolvasni az egész cikket, tényleg sok mindent érint, a teljes interjú ITT olvasható el.